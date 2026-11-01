Người đàn ông 29 tuổi tử vong vì tiểu đường, bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" là 3 kiểu ăn sáng rất quen với người Việt

Nhiều người xem nhẹ bệnh tiểu đường mà không biết rằng, bản thân nó không trực tiếp gây tử vong nhưng những biến chứng bệnh thì có thể cướp đi sinh mạng một người trong phút chốc.

Cái chết đột ngột của Lý Minh (Trung Quốc) ở tuổi 29 không chỉ khiến bạn bè, người thân bàng hoàng mà còn trở thành lời cảnh tỉnh cho người trẻ về lối sống. Nhất là các thói quen ăn sáng và mức độ nguy hiểm của các biến chứng tiểu đường.

Lý Minh được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu và các chỉ số cơ thể đều chạm ngưỡng báo động đỏ. Khi tiến hành xét nghiệm máu, các bác sĩ cấp cứu ghi nhận chỉ số đường huyết của anh lên tới 90 mmol/L. Đối với một người bình thường, đường huyết lúc đói chỉ dao động trong khoảng 3,9 đến 5,6 mmol/L. Điều này có nghĩa là lượng đường trong máu của Lý Minh đã cao gấp gần 20 lần so với mức an toàn.

Ảnh minh họa

Bác sĩ chẩn đoán Lý Minh bị suy gan, suy thận, tăng kali máu, số lượng bạch cầu tăng cao và nhiễm toan ceton do tiểu đường. Đây đều là những biến chứng tiểu đường cấp tính có thể tàn phá nội tạng và cướp đi tính mạng trong thời gian ngắn. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để hồi sức cấp cứu, người đàn ông trẻ tuổi vẫn không thể qua khỏi.

3 kiểu ăn sáng tự rước bệnh tiểu đường vào thân

Theo tin tức từ tờ The Paper (Trung Quốc), Lý Minh làm việc tự do tại nhà, gần như cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng và rất ít vận động. Đáng chú ý, anh có thói quen thức đến 2, 3 giờ sáng để chơi game, thậm chí nhiều hôm thức trắng đêm. Nhịp sinh hoạt của anh vô cùng thất thường và tùy ý. Đặc biệt, anh có 3 sai lầm khi ăn sáng gây bệnh tiểu đường, đẩy bản thân vào bi kịch mà không hề hay biết:

1. Ăn sáng quá muộn, thường xuyên sau 9 giờ

Thói quen thức đêm khiến Lý Minh ngủ nướng đến trưa và đẩy giờ ăn bữa đầu tiên xuống rất muộn. Tuy nhiên, thời điểm nạp năng lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe chuyển hóa.

Ảnh minh họa

Bác sĩ gia đình Vương Tử Vân (Trung Quốc) dẫn chứng nghiên cứu công bố trên International Journal of Epidemiology năm 2023, theo dõi hơn 103.000 người trưởng thành. Kết quả cho thấy nhóm ăn bữa đầu tiên sau 9 giờ sáng có tỷ lệ mắc tiểu đường type 2 cao hơn 59% so với nhóm ăn trước 8 giờ sáng. Theo bác sĩ Vương, khung giờ ăn sáng lý tưởng nhất được khuyến nghị là từ 6 đến 8 giờ và nên ăn trong 1 giờ sau khi thức giấc.

2. Ăn sáng bằng đồ chiên rán, bánh ngọt và thức ăn nhanh

Lý Minh thường ưu tiên các món ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn hay bánh ngọt tiện lợi cho bữa sáng. Anh cũng thích dùng chúng cùng nước ngọt vì bản thân là người "hảo ngọt", lại muốn cung cấp năng lượng dài hơn để đi ngủ nướng hoặc chơi game nhiều tiếng liên tục. Cứ như vậy, mỗi lần ăn sánh anh nạp vào cơ thể một lượng khổng lồ chất béo xấu và carbohydrate tinh chế.

Đồ chiên rán tích tụ năng lượng dư thừa, trong khi đồ ngọt khiến lượng đường trong máu tăng vọt đột ngột sau khi ăn. Việc thường xuyênăn các món này vào đầu ngày kết hợp với tình trạng ít vận động và béo phì sẽ tạo áp lực lớn lên hệ chuyển hóa, làm tăng nguy cơ kháng insulin và tăng nguy cơ mắc tiểu đường.

Ảnh minh họa

3. Thức đến 2, 3 giờ sáng chơi game rồi ngủ nướng, bỏ bữa sáng

Thói quen cày game đến rạng sáng khiến Lý Minh ngủ bù đến muộn và tiện tay bỏ luôn bữa ăn đầu tiên trong ngày "như cơm bữa". Việc đảo lộn nhịp sinh học liên tục có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình điều hòa chuyển hóa và kiểm soát đường huyết.

Khi bỏ lỡ bữa sáng, cơ thể rơi vào trạng thái nhịn ăn kéo dài, làm gián đoạn quá trình tiết insulin. Nhịn sáng rồi ăn bù quá đà vào các bữa sau khiến đường huyết dao động thất thường. Bác sĩ Vương cảnh báo đây là vòng lặp nguy hiểm mà rất nhiều người trẻ hiện nay đang mắc phải.

Đừng đợi đến khi cơ thể phát tín hiệu nguy hiểm mới kiểm tra đường huyết!

Cũng theo bác sĩ Vương, bệnh tiểu đường type 2 mà Lý Minh mắc phải rất phổ biến, tiến triển vô cùng âm thầm. Rất nhiều người chỉ phát hiện ra bệnh khi cơ thể đã xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng và thậm chí rơi vào nguy hiểm tính mạng. Để tránh rơi vào cảnh hối hận cũng chẳng kịp như Lý Minh, bạn cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường như:

- Khát nước liên tục và đi tiểu nhiều lần trong ngày.

- Thị lực giảm sút, nhìn mờ hoặc mệt mỏi bất thường.

- Cảm giác tê bì, châm chích ở bàn tay hoặc bàn chân.

- Hơi thở có mùi trái cây chín hoặc mùi táo thối.

- Buồn nôn, nôn, đau bụng, thở nhanh sâu hoặc lú lẫn (biểu hiện nhiễm toan ceton do tiểu đường cần cấp cứu ngay).

Ảnh minh họa

Bên cạnh xây dựng lối sống lành mạnh, bác sĩ Vương nhắc nhở hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đặc biệt là những người thừa cân, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh nên chủ động kiểm tra đường huyết thường xuyên, theo chỉ dẫn. Tuyệt đối không chủ quan với những bất thường của cơ thể và cũng không ăn sáng theo kiểu "tử thần" như anh Lý Minh.

Nguồn và ảnh: The Paper, Sohu