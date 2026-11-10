Đường huyết tăng cao, cơ thể có thể phát ra 6 tín hiệu: Có 1 cũng không chủ quan!

Đường huyết tăng cao thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, 6 dấu hiệu sau có thể là lời cảnh báo cơ thể đang phát ra.

Nhiều người cho rằng khi đường huyết tăng cao, cơ thể sẽ có cảm giác bất thường rõ ràng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Ở giai đoạn đầu, bệnh tiểu đường type 2 thường có triệu chứng rất kín đáo, thậm chí không biểu hiện dấu hiệu nào. Mayo Clinic chỉ rõ không ít người đã mắc tiểu đường type 2 trong nhiều năm mà không hề hay biết trước khi được chẩn đoán.

Tác hại của đường huyết cao không chỉ bắt đầu từ ngày bệnh được xác nhận. Ngay ở giai đoạn tiền tiểu đường, mạch máu và dây thần kinh đã phải tiếp xúc với môi trường có lượng đường cao hơn bình thường. May mắn là cơ thể không hoàn toàn im lặng. Khi đường huyết bắt đầu vượt ngưỡng, một số dấu hiệu dễ bị bỏ qua có thể xuất hiện. Nhận biết những tín hiệu này có thể giúp mỗi người nắm bắt cơ hội điều chỉnh sức khỏe kịp thời.

Uống nhiều nước, đi tiểu nhiều nhưng vẫn thường xuyên khát

Đây là nhóm biểu hiện kinh điển nhưng cũng dễ bị nhiều người xem nhẹ nhất. Khi lượng đường trong máu tích tụ quá nhiều, thận phải hoạt động quá tải để lọc và tái hấp thu lượng đường dư thừa. Khi thận không thể xử lý hết, đường sẽ đi vào nước tiểu và kéo theo nước từ các mô trong cơ thể, gây mất nước và cảm giác khát dữ dội.

Nếu nhận thấy mình luôn phải mang theo chai nước, thường xuyên thức giấc giữa đêm để đi tiểu, trong khi không phải do ăn quá mặn hay thời tiết nóng bức, bạn nên chú ý hơn đến tình trạng đường huyết.

Khi đường huyết bắt đầu vượt ngưỡng, một số dấu hiệu dễ bị bỏ qua có thể xuất hiện.

Mệt mỏi bất thường, nghỉ ngơi cũng không cải thiện

Đường huyết cao có thể làm rối loạn khả năng sử dụng glucose để tạo năng lượng của cơ thể. Khi tế bào không nhận được đủ “nhiên liệu”, người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi bất thường. Bên cạnh đó, tình trạng đi tiểu thường xuyên gây mất nước cũng khiến cơ thể thêm uể oải.

Cảm giác mệt mỏi này khác với sự buồn ngủ thông thường sau một đêm thức khuya. Đó có thể là trạng thái kiệt sức từ bên trong, ngay cả khi đã ngủ một giấc vẫn không thể hồi phục.

Không cố ý giảm cân nhưng cân nặng vẫn đi xuống

Nếu không ăn kiêng hay tăng cường vận động nhưng cân nặng lại giảm rõ rệt, đừng vội cho rằng mình sở hữu cơ địa dễ giảm cân.

Khi một lượng lớn glucose bị đào thải qua nước tiểu, cơ thể thực chất đang mất đi nguồn calo. Tình trạng mất nước đi kèm cũng có thể khiến cân nặng giảm nhanh. Biểu hiện này thường gặp hơn ở người mắc tiểu đường type 1, nhưng một số bệnh nhân tiểu đường type 2 cũng có thể gặp phải.

Thị lực đột nhiên mờ đi như máy ảnh chưa lấy nét

Đường huyết cao có thể khiến dịch trong cơ thể dịch chuyển ra khỏi các mô, trong đó có thủy tinh thể của mắt. Khi lượng nước trong thủy tinh thể thay đổi, hình dạng của bộ phận này cũng biến đổi, ảnh hưởng đến khả năng hội tụ và lấy nét của mắt.

Tình trạng nhìn mờ thường chỉ tạm thời và có thể cải thiện khi đường huyết được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nếu để đường huyết cao kéo dài, các mạch máu võng mạc có thể bị tổn thương, dẫn đến suy giảm thị lực không thể phục hồi.

Vết thương nhỏ lâu lành, nhiễm trùng tái phát nhiều lần

Đường huyết cao có thể làm suy giảm lưu thông máu và ảnh hưởng đến khả năng tự chữa lành tự nhiên của cơ thể. Một vết xước nhỏ hoặc vết phồng rộp ở bàn chân cũng có thể mất rất nhiều thời gian để đóng vảy và lành lại.

Ở phụ nữ, tình trạng này có thể biểu hiện qua những đợt nhiễm nấm tái phát. Khi đường huyết mất kiểm soát, làn da – hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể – cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Tay chân tê bì, châm chích hoặc có cảm giác nóng rát

Đây là biểu hiện điển hình của tổn thương thần kinh do đường huyết cao, trong y học được gọi là biến chứng thần kinh ngoại biên do tiểu đường.

Dù không phải dấu hiệu xuất hiện sớm nhất, một khi triệu chứng này xuất hiện, điều đó có thể cho thấy hệ thần kinh đã chịu ảnh hưởng thực sự. Ban đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy tê nhẹ hoặc châm chích ở tay chân. Nhiều người nhầm lẫn tình trạng này với việc bị đè ép tay chân hoặc dấu hiệu tuổi tác, từ đó bỏ lỡ thời điểm can thiệp.

Đừng chỉ dựa vào cảm giác, kiểm tra đường huyết mới đáng tin cậy

Cần thừa nhận rằng việc dựa vào triệu chứng để phán đoán đường huyết là không đáng tin cậy. Tiêu chuẩn rõ ràng để xác định tình trạng đường huyết vẫn là xét nghiệm máu. Theo các tiêu chuẩn lâm sàng, đường huyết lúc đói từ 7,0 mmol/L trở lên hoặc đường huyết sau ăn 2 giờ từ 11,1 mmol/L trở lên cần được xem xét khả năng mắc bệnh tiểu đường và thường phải xét nghiệm lại để xác nhận.

Trong khi đó, đường huyết lúc đói nằm trong khoảng 6,1-6,9 mmol/L đã thuộc ngưỡng tiền tiểu đường. Đây là giai đoạn quan trọng để can thiệp, điều chỉnh lối sống nhằm hạn chế nguy cơ tiến triển thành bệnh.

Nếu phát hiện đường huyết tăng cao, dù mới ở ngưỡng tiền tiểu đường, bạn cũng không cần quá hoảng sợ. Tiền tiểu đường là tình trạng có khả năng đảo ngược nếu được can thiệp phù hợp.

Điều quan trọng là bắt đầu hành động. Có thể thay thế một nửa lượng cơm, mì và các loại tinh bột tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt; trong mỗi bữa ăn, nên ăn rau trước rồi mới đến thực phẩm giàu tinh bột. Ngoài ra, cứ ngồi liên tục 30 phút, hãy đứng dậy vận động khoảng 2 phút để cơ bắp hoạt động và tăng tiêu thụ glucose.

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ bé này, nếu được duy trì đều đặn, có thể tạo nên bước chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát đường huyết.