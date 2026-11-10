Ung thư dạ dày không gây đau đớn? Bác sĩ cảnh báo: Sau khi ăn xuất hiện 4 biểu hiện này, nên nội soi sớm!

Ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường ít triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, 4 biểu hiện xuất hiện sau bữa ăn có thể là dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua.

Sau khi bước vào mùa thu đông, số người cao tuổi đến khám và thực hiện nội soi dạ dày tại một phòng khám Trung Quốc tăng lên rõ rệt, Sohu đưa tin. Không ít người nằm trên giường kiểm tra và nói: “Tôi không đau bụng, không khó chịu ở dạ dày, ăn uống vẫn bình thường, chỉ là gói khám sức khỏe có kèm hạng mục này”.

Cũng có một nhóm người khác, chỉ cần sau ăn hơi đầy bụng, ợ chua là đã cho rằng mình mắc ung thư dạ dày. Thế nhưng, sau khi kiểm tra, họ chỉ được chẩn đoán mắc chứng khó tiêu chức năng.

Cả hai cách nghĩ này đều chưa chính xác, theo các bác sĩ Trung Quốc.

Trên thực tế, khi dạ dày mới xuất hiện vấn đề, cơ quan này thường không phát tín hiệu đau đớn rõ ràng. Ngược lại, phần lớn những cảm giác khó chịu sau bữa ăn cũng không phải do ung thư. Trước tiên, cần hiểu vì sao ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không gây đau.

Thành dạ dày được cấu tạo từ nhiều lớp. Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày thường phát triển tại lớp niêm mạc trong cùng, với phạm vi tổn thương còn nhỏ, chưa gây co kéo, tắc nghẽn hay chảy máu. Vì vậy, cơ thể gần như không nhận được tín hiệu cảnh báo.

Ung thư dạ dày giai đoạn đầu có thể không có dấu hiệu rõ ràng. (Ảnh minh họa)

Dạ dày cũng là một cơ quan rỗng, thành có tính đàn hồi. Chỉ khi tổn thương phát triển đến mức làm tắc đường ra của dạ dày, xâm lấn lớp ngoài hoặc khiến bề mặt khối u bị loét, chảy máu, người bệnh mới bắt đầu cảm thấy bất thường. Theo đồng thuận y khoa, ung thư dạ dày giai đoạn đầu không có triệu chứng đặc hiệu; khoảng một nửa số bệnh nhân thậm chí không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

Do đó, dựa vào việc không đau để kết luận dạ dày hoàn toàn khỏe mạnh là một quan niệm sai lầm.

Vậy sau khi ăn, chúng ta cần chú ý những biểu hiện nào? Dưới đây là 4 dấu hiệu thường được đề cập trong quá trình thăm khám của các bác sĩ Trung Quốc.

Nhanh no bất thường sau khi ăn

Đây là biểu hiện phổ biến nhất. Lượng thức ăn không giảm nhưng người bệnh chỉ ăn vài miếng đã cảm thấy no căng, vùng bụng trên như bị chèn ép, cảm giác này kéo dài nhiều giờ không hết.

Tình trạng này có thể xuất hiện khi khối u khiến thành dạ dày trở nên cứng, mất độ đàn hồi và làm nhu động dạ dày chậm lại. Trong y học, hiện tượng này được gọi là ung thư dạ dày thể thâm nhiễm (linitis plastica), một dạng ung thư dạ dày có thể tiến triển âm thầm.

Tuy nhiên, trên thực tế, những nguyên nhân thường gặp hơn gây ra tình trạng nhanh no là khó tiêu chức năng, viêm dạ dày mạn tính, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), lo âu kéo dài, ăn quá nhanh hoặc vừa ăn vừa uống nhiều canh.

Để phân biệt, cần chú ý đến thời gian và xu hướng xuất hiện triệu chứng. Nếu chỉ thỉnh thoảng bị đầy bụng, nguyên nhân có thể đơn giản là do ăn quá nhiều. Nhưng nếu tình trạng chỉ ăn vài miếng đã no kéo dài liên tục 2-3 tuần, kèm theo cân nặng giảm dần, người bệnh nên đi kiểm tra thay vì tự ý đổi sang một loại thuốc dạ dày khác.

Ợ chua, nóng rát vùng ngực và ợ hơi sau ăn

Biểu hiện thứ hai là ợ chua, nóng rát vùng ngực hoặc ợ hơi, thường xuất hiện rõ sau bữa ăn và nghiêm trọng hơn khi nằm xuống.

Phần lớn trường hợp có liên quan đến trào ngược dạ dày - thực quản, cơ thắt tâm vị suy yếu hoặc thoát vị khe thực quản. Những tình trạng này cũng có thể liên quan đến việc ăn tối quá muộn, nằm ngay sau khi ăn hoặc thắt lưng quá chặt.

Điều cần chú ý là khi tính chất triệu chứng thay đổi: từ ợ chua chuyển sang cảm giác thức ăn mắc nghẹn khi nuốt, bị vướng sau xương ức hoặc phải nuốt hai lần mới đưa được một miếng thức ăn xuống. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở tình trạng dư axit mà còn liên quan đến đoạn đường tiêu hóa ở khu vực tâm vị.

Nếu đã sử dụng thuốc giảm tiết axit đầy đủ trong 4-6 tuần nhưng triệu chứng vẫn tái phát, hoặc xuất hiện tình trạng nuốt khó, người bệnh không nên tiếp tục tự tăng liều thuốc mà cần đến bệnh viện để nội soi dạ dày.

Buồn nôn, nôn sau ăn, thậm chí nôn ra thức ăn từ hôm trước

Đây là dấu hiệu cần được đặc biệt chú ý vì có thể liên quan đến vị trí đường ra của dạ dày, tức môn vị.

Khi khối u hoặc tình trạng loét kéo dài khiến môn vị bị thu hẹp, thức ăn trong dạ dày không thể xuống ruột như bình thường. Người bệnh có thể nôn ra thức ăn đã ăn từ hôm trước, chất nôn có mùi chua, ôi và miệng thường có vị đắng khi thức dậy vào buổi sáng.

Nôn ra thức ăn từ hôm trước không đơn thuần là biểu hiện dạ dày yếu mà có thể là dấu hiệu tắc nghẽn. Với tình trạng này, người bệnh không nên chờ đợi mà cần đến bệnh viện ngay trong ngày.

Đau âm ỉ vùng bụng trên, đi ngoài phân đen hoặc mệt mỏi

Đau bụng vốn không phải triệu chứng hiếm gặp bởi viêm dạ dày và loét dạ dày cũng có thể gây đau. Tuy nhiên, có 3 thay đổi cần đặc biệt lưu ý: vị trí đau ngày càng cố định; quy luật đau thay đổi, trước đây chỉ đau sau ăn nhưng hiện tại có thể đau bất kể trước hay sau bữa ăn; phân chuyển sang màu đen như nhựa đường.

Ngoài ra, còn một dấu hiệu dễ bị bỏ sót là thiếu máu. Khi nam giới trung niên, cao tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh được phát hiện mắc thiếu máu do thiếu sắt, cần kiểm tra đường tiêu hóa trước, thay vì vội vàng bổ sung sắt.

Việc uống viên sắt có thể giúp cải thiện nồng độ hemoglobin nhưng đồng thời cũng khiến phân chuyển sang màu đen, vô tình che lấp một manh mối quan trọng trong quá trình tìm nguyên nhân gây bệnh.