4 loại quả ung thư phổi "ghét nhất trên đời"

Trời lạnh khiến đường hô hấp suy yếu, lá phổi dễ tổn thương và viêm nhiễm kéo dài. Thêm 4 loại quả này vào thực đơn là cách đơn giản giúp củng cố sức đề kháng và bảo vệ lá phổi hiệu quả.

Khi thời tiết chuyển lạnh, không khí hanh khô kết hợp với sương muối và khói bụi khiến niêm mạc đường hô hấp trở nên vô cùng mỏng manh. Phổi phải làm việc liên tục trong điều kiện khắc nghiệt, rất dễ bị tổn thương, viêm nhiễm và tích tụ các gốc tự do gây hại. Nếu không được chăm sóc đúng cách, đây chính là mầm mống dẫn đến các bệnh lý hô hấp mạn tính, thậm chí là căn bệnh ung thư phổi nguy hiểm.

Ung thư phổi đang là bệnh ung thư có ca tử vong cao nhất toàn cầu (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo GLOBOCAN 2024 do. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO công bố vào tháng 7/2026, toàn thế giới ghi nhận tới hơn 2,63 triệu ca mắc mới và gần 1,86 triệu ca tử vong vì ung thư phổi. Căn bệnh này tiếp tục đứng đầu danh sách về cả tỷ lệ mắc lẫn tử vong trên toàn cầu.

Để phòng ngừa ung thư phổi và củng cố hàng rào bảo vệ đường thở trong mùa lạnh, các công trình nghiên cứu y khoa quốc tế đã chỉ ra 4 loại trái cây chứa hệ thống dưỡng chất sinh học tuyệt vời mà bạn nên bổ sung hằng ngày:

1. Lê

Lê từ lâu đã được coi là loại quả hàng đầu giúp thanh nhiệt và làm dịu đường hô hấp nhờ chứa lượng nước dồi dào cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Một nghiên cứu quy mô đăng trên tạp chí International Journal of Epidemiology năm 2018 đã theo dõi 34.739 phụ nữ Thụy Điển suốt 12 năm. Kết quả cho thấy nhóm ăn ít nhất 1 khẩu phần táo hoặc lê mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) thấp hơn đáng kể so với nhóm không ăn, với chỉ số HR là 0,62 (khoảng tin cậy 95%: 0,43 - 0,89).

Nhắc đến trái cây tốt cho phổi, không thể nào bỏ qua lê (Ảnh minh họa)

Việc giảm nguy cơ viêm mạn tính ở đường hô hấp chính là bước đệm quan trọng giúp bảo vệ tế bào phế quản, ngăn ngừa tổn thương tiến triển thành ung thư phổi.

- Cách ăn lê tốt cho phổi: Rửa sạch và ăn cả vỏ để lấy trọn vẹn chất xơ, hoặc chưng nhẹ với chút mật ong để làm dịu họng vào những ngày rét đậm.

2. Táo

Táo sở hữu hàm lượng quercetin và các flavonoid phong phú. Đây là những hoạt chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do và ức chế các phản ứng viêm tại mô phổi vô cùng hiệu quả.

Theo dữ liệu từ UK Biobank công bố năm 2024 trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition sau khi phân tích 119.466 người, việc duy trì tiêu thụ flavonoid từ vừa đến cao giúp giảm tới 18% nguy cơ mắc bệnh COPD. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh táo là nguồn cung cấp flavonoid rất đáng chú ý giúp cải thiện chức năng thông khí.

Bằng cách ngăn chặn sự phá hủy tế bào do các tác nhân ô nhiễm, thói quen ăn táo thường xuyên tạo ra lớp màng bảo vệ tự nhiên, giảm thiểu nguy cơ biến đổi ác tính dẫn đến ung thư phổi.

- Cách ăn táo tốt cho phổi: Nên ăn tươi nguyên quả vào bữa phụ ban ngày để hấp thụ tối đa lượng quercetin nằm ngay dưới lớp vỏ.

3. Chuối

Không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, chuối còn là loại quả có dữ liệu nghiên cứu rất rõ ràng đối với sức khỏe của hệ hô hấp.

Cũng trong công trình theo dõi 34.739 phụ nữ Thụy Điển kể trên, các nhà khoa học nhận thấy nhóm ăn ít nhất 1 khẩu phần chuối mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh COPD thấp hơn hẳn nhóm không ăn, với chỉ số HR đạt 0,65 (khoảng tin cậy 95%: 0,46 - 0,94).

Nhiều người không biết chuối tốt cho phổi, nhất là trong mùa lạnh (Ảnh minh họa)

Chuối chứa nhiều kali, chất xơ và vitamin B6 giúp nâng cao thể trạng toàn diện, giữ cho các niêm mạc luôn khỏe mạnh để chống lại các tác nhân gây ra bệnh ung thư phổi.

- Cách ăn tốt cho phổi: Thưởng thức 1 quả chuối chín ở nhiệt độ phòng vào buổi sáng; tránh ăn chuối quá lạnh để không làm kích ứng niêm mạc họng.

4. Việt quất

Việt quất đứng đầu trong nhóm quả mọng tốt cho phổi nhờ chứa anthocyanin. Đây là một hợp chất flavonoid chống oxy hóa cực mạnh giúp bảo vệ nhu mô phổi khỏi quá trình lão hóa và tổn thương cấu trúc.

Nghiên cứu VA Normative Aging Study công bố năm 2016 trên The American Journal of Clinical Nutrition theo dõi 839 nam giới lớn tuổi ghi nhận: Nhóm ăn ít nhất 2 khẩu phần việt quất mỗi tuần có tốc độ suy giảm chỉ số FEV1 (thể tích khí thở ra gắng sức trong giây đầu tiên) và FVC (dung tích sống gắng sức) chậm hơn hẳn nhóm không ăn.

Giữ cho dung tích thở luôn ổn định và ngăn ngừa sự suy giảm chức năng phế quản là chìa khóa vàng giúp lá phổi duy trì sức đề kháng, chủ động đẩy lùi các tế bào mầm bệnh ung thư phổi.

Ưu tiên ăn việt quất tươi thay vì đông lạnh hay làm mứt nếu muốn tốt cho phổi (Ảnh minh họa)

- Cách ăn việt quất tốt cho phổi: Ăn tươi hoặc trộn việt quất với sữa chua ở nhiệt độ phòng để giữ nguyên vẹn cấu trúc anthocyanin quý giá.

LƯU Ý: Dù trái cây mang lại nhiều hợp chất sinh học giúp tăng cường hệ miễn dịch, chúng ta cần nhớ rằng dinh dưỡng chỉ là một phần trong chiến lược tổng thể. Để phòng ngừa ung thư phổi một cách triệt để, bạn cần tuyệt đối tránh xa khói thuốc lá, giữ ấm vùng cổ ngực khi ra ngoài trời lạnh, nghỉ ngơi khoa học... và chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.

Tổng hợp