Nam tài xế taxi 50 tuổi tử vong vì kiểu dùng bình giữ nhiệt cực quen nhưng CỰC ĐỘC

Những ngày thời tiết trở lạnh, chiếc bình giữ nhiệt trở thành vật "bất ly thân" của nhiều người. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách, vật dụng tiện lợi này lại có thể biến thành một "kẻ giết người thầm lặng".

Vào mùa lạnh, thói quen mang theo đồ uống ấm nóng bên mình với chiếc bình giữ nhiệt được rất nhiều người thực hiện. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng thói quen tiện lợi này lại có thể gây ra bi kịch thảm khốc. Trường hợp thương tâm của một nam tài xế taxi 50 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tột cùng về sự nguy hiểm từ chiếc bình giữ nhiệt dùng sai cách.

Một buổi sáng, chiếc taxi đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái, lao thẳng vào quán ăn ven đường trước sự sững sờ của nhiều người xung quanh. Điều kỳ lạ là trong suốt khoảnh khắc lao đi mất kiểm soát đó, tài xế hơn 30 năm kinh nghiệm lại hoàn toàn không hề có phản ứng đạp phanh.

Sau vụ tai nạn xe, sự thật vè sức khỏe của nam tài xế taxi 51 mới được hé lộ (Ảnh minh họa)

Rất may mắn, vụ va chạm không gây ra chấn thương bên ngoài quá nghiêm trọng cho người lái xe taxi. Thế nhưng, khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các kết quả xét nghiệm chuyên sâu lại làm hé lộ một sự thật kinh hoàng hơn.

Kết quả thăm khám cho thấy nam tài xế bị thiếu máu nặng, chức năng thận suy kiệt nghiêm trọng và não bộ đã có dấu hiệu teo nhỏ. Khai thác bệnh sử và thói quen sinh hoạt, các bác sĩ chấn động khi phát hiện nguyên nhân gốc rễ gây ra toàn bộ tổn thương này lại bắt nguồn từ chiếc bình giữ nhiệt ông mang theo mỗi ngày.

Bác sĩ Hung Yung-hsiang, công tác tại Bệnh viện đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết nồng độ chì trong máu của bệnh nhân vượt mức an toàn gấp nhiều lần vì 2 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt suốt 20 năm. Đó là:

1. Đựng đồ uống có tính axit trong thời gian dài

Cà phê, nước chanh, trà hoa quả hay đồ uống có ga đều chứa hàm lượng axit tự nhiên. Khi tích tụ nhiều giờ trong môi trường kín ấm, tính axit sẽ đẩy nhanh tốc độ ăn mòn kim loại. Nếu lớp lót bên trong bình kém chất lượng hoặc đã xuống cấp, axit sẽ phản ứng hóa học và hòa tan các độc tố kim loại nặng trực tiếp vào nước uống.

Không phải loại đồ uống nào cũng nên đựng trong bình giữ nhiệt (Ảnh minh họa)

2. Tiếp tục sử dụng bình đã gỉ sét, tróc lớp bảo vệ

Rất nhiều người nghĩ bình giữ nhiệt không có hạn sử dụng, chỉ cần chưa vỡ hay móp méo là còn dùng tốt. Tuy nhiên, khi lớp tráng bảo vệ bị trầy xước, các kim loại nặng như chì, niken và cadmi sẽ thẩm thấu liên tục vào nước. Chúng âm thầm tích lũy qua từng ngày, tàn phá hệ thần kinh trung ương, làm suy thận và giảm miễn dịch mà người bệnh rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu.

Người tài xế taxi này nghĩ rằng mình đang tiết kiệm nhưng thật ra lại đang tự nuốt rất nhiều kim loại nặng, độc tố vào người từ ngày ngày qua tháng khác. Cộng thêm thói quen làm việc và ăn uống thất thường của nghề tài xế khiến cơ thể ông "nuôi" đầy bệnh tật.

Khi bình giữ nhiệt có dấu hiệu bong tróc, han gỉ bạn cần vứt bỏ ngay (Ảnh minh họa)

Hệ thần kinh bị tàn phá gây teo não, khả năng vận động suy giảm làm ông mất kiểm soát hành vi khi đang lái xe, đồng thời chức năng thận bị tàn phá nặng nề. Dù được các bác sĩ tích cực điều trị thải độc, nhưng do độc tố đã ăn sâu vào các cơ quan nội tạng, chỉ 1 năm sau sự cố tai nạn, người đàn ông đã qua đời vì biến chứng viêm phổi.

Từ trường hợp đau lòng của nam tài xế, bác sĩ Hung một lần nữa cảnh báo mọi người nên cẩn trọng hơn khi dùng bình giữ nhiệt. Bản thân chiếc bình không có lỗi, nhưng dùng sai cách ngay lập tức có thể từ vật dụng hữu ích thành "bom" sức khỏe.

Bên cạnh 2 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt rất phổ biến của nam tài xế được kể bên trên, việc tích trữ các loại thức uống giàu protein như sữa tươi hay sữa đậu nành trong bình quá 2 giờ cũng là mối nguy lớn. Môi trường ấm kín sẽ biến bình giữ nhiệt thành ổ vi khuẩn sinh sôi bùng nổ, gây rối loạn tiêu hóa và nhiễm trùng đường ruột.

Bình giữ nhiệt là vật dụng tiện lợi và an toàn nếu chúng ta lựa chọn kỹ và dùng đúng cách (Ảnh minh họa)

Để tự bảo vệ sức khỏe, bạn nên chủ động kiểm tra chiếc bình giữ nhiệt của mình ngay hôm nay. Nếu phát hiện lòng bình bị trầy xước, xuất hiện vệt gỉ sét hoặc có mùi kim loại lạ, hãy lập tức vứt bỏ. Khi mua mới, nên chọn bình làm từ inox 304 hoặc inox 316 đạt chuẩn y tế và chủ động thay mới sau 1 đến 3 năm sử dụng hoặc theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Nguồn và ảnh: EBC, News Yahoo