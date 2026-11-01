Người đàn ông 51 tuổi đột ngột tử vong sau khi tắm, bác sĩ tiết lộ: 3 thời điểm vội tắm khiến "mạng mỏng như giấy"

Trời trở lạnh, những việc đơn giản hàng ngày như tắm rửa hay gội đầu bạn cũng cần chú ý điều chỉnh. Nếu không, rất có thể sẽ rơi vào thảm kịch như người đàn ông này.

Vào những ngày thời tiết bước vào trở lạnh, việc được ngâm mình dưới làn nước ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi là thói quen thư giãn của rất nhiều người. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng đơn giản này lại có thể trở thành một cái bẫy sức khỏe chết người nếu thực hiện sai thời điểm. Mới đây, biến cố thương tâm xảy ra với ông Trương (51 tuổi, sống tại Trung Quốc) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về sự nguy hiểm của thói quen tắm muộn trong mùa lạnh.

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Theo chia sẻ từ gia đình, khoảng 22 giờ đêm, sau khi kết thúc công việc hằng ngày, ông Hãn bước vào phòng tắm nước nóng để thư giãn cơ thể với mong muốn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Mọi sinh hoạt diễn ra hoàn toàn bình thường cho đến khi ông vừa bước ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông 51 tuổi đột nhiên lên cơn chóng mặt dữ dội rồi đổ gục ngay xuống sàn nhà.

Nghe thấy tiếng động lớn, người nhà lập tức chạy vào kiểm tra và phát hiện ông Hãn đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Dù gia đình đã khẩn trương gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện ngay trong đêm, nhưng các bác sĩ vẫn không thể giành lại sự sống cho ông.

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận ông Trương tử vong đột ngột do một cơn đột quỵ não bùng phát ngay sau khi tắm muộn. Cả gia đình vừa bàng hoàng vừa hối hận vì đã không can ngăn ông.

Lý do thời tiết lạnh biến việc tắm muộn thành mối nguy tử thần

Giải thích về trường hợp của ông Trương, các bác sĩ điều trị cho biết thói quen tắm rửa hiếm khi gây ra tác động xấu nghiêm trọng đối với hệ tim mạch ở người khỏe mạnh trong điều kiện nhiệt độ bình thường. Tuy nhiên, khi thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ không khí về đêm hạ xuống rất thấp, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn giữa cơ thể và môi trường xung quanh.

Khi tắm muộn vào ban đêm, việc tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến các mạch máu khắp cơ thể co lại nhanh chóng. Sự biến động này làm huyết áp tăng vọt tức thì, tạo ra gánh nặng áp lực cực kỳ lớn lên tim và làm gián đoạn lượng máu lưu thông lên não bộ.

Đối với người trung niên, người cao tuổi hoặc những ai vốn có tiền sử bệnh lý tim mạch âm thầm, đây chính là ngòi nổ trực tiếp kích hoạt cơn đột quỵ nguy hiểm tính mạng.

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3 thời điểm tuyệt đối không nên đi tắm

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Scientific Reports (Anh) về gần 2.700 ca tử vong xảy ra trong mùa đông ghi nhận hơn 90% bệnh nhân trên 65 tuổi, nhiều người tử vong thương tâm ngay trong phòng tắm với nhóm lý do tắm sai thời điểm như: ngay sau khi uống rượu bia, khi bụng quá đói hoặc quá no, ngay sau khi tập thể dục.

Bác sĩ Li Li tại Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng cảnh báo nếu đi tắm vào 3 thời điểm kể trên, nhất là vào mùa lạnh không khác nào "chơi đùa với tử thần", "mạng mỏng như giấy". Lý do là:

1. Ngay sau khi uống rượu bia

Chất cồn tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương và hệ tuần hoàn, gây giãn mạch máu ngoại vi đồng thời làm ức chế quá trình tổng hợp glucose dẫn đến hạ đường huyết sâu. Nếu tắm ngay lúc này, sự kết hợp giữa cồn và nhiệt độ nước sẽ khiến huyết áp tụt đột ngột, cơ thể mất khả năng tự điều hòa thân nhiệt, rất dễ dẫn đến chóng mặt, mệt lả và co quắp hoặc đột tử tại chỗ.

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Bác sĩ Li khuyến cáo bắt buộc phải nghỉ ngơi từ 1 đến 2 giờ cho gan chuyển hóa bớt nồng độ cồn, hoặc chỉ dùng khăn ấm lau qua người.

2. Khi quá đói hoặc ngay sau khi ăn no

Tắm khi bụng đói khiến lượng đường trong máu chạm đáy, việc tiếp xúc với nước làm cơ thể tiêu tốn thêm năng lượng để duy trì thân nhiệt, dễ dẫn đến ngất xỉu do thiếu máu não cục bộ. Ngược lại, ngay sau bữa ăn no, hệ tuần hoàn bắt buộc phải ưu tiên dồn lượng lớn máu về dạ dày và ruột để phục vụ quá trình co bóp, tiêu hóa thức ăn.

Nếu bạn đi tắm lúc này, nước ấm khiến các mạch máu dưới da giãn nở, ép dòng máu phải phân tán ra toàn bộ bề mặt cơ thể. Sự tranh chấp lưu lượng máu này không chỉ gây rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng mà còn trực tiếp tước đoạt nguồn máu cung cấp cho tim và não, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

3. Ngay sau khi tập thể dục/vận động mạnh

Sau quá trình luyện tập, tim vẫn đang phải đập nhanh để bù đắp oxy, huyết áp chưa ổn định và toàn bộ các lỗ chân lông đang mở rộng tối đa để thoát nhiệt. Tắm ngay lúc này, dù là nước nóng hay nước lạnh, đều tạo ra một cú sốc nhiệt đột ngột lên hệ thần kinh giao cảm. Sự thay đổi môi trường quá nhanh ép tim phải làm việc quá tải trong trạng thái kiệt sức, dễ kích hoạt các cơn co thắt động mạch mạch vành gây tức ngực, chóng mặt, thậm chí tai biến mạch máu não.

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Theo bác sĩ Li, bạn cần thả lỏng ráo mồ hôi từ 20 đến 30 phút để nhịp tim quay về trạng thái nghỉ rồi mới tắm bằng nước ấm từ 35 - 37 độ C, muốn ấm cũng không quá 45 độ C.

Ngoài 3 mốc thời gian đặc biệt nguy hiểm kể trên, bác sĩ Li cũng lưu ý thêm một số thời điểm khác bạn cần tránh bước vào phòng tắm như khi cơ thể đang sốt cao, khi vừa ngủ dậy vào buổi sáng sớm chưa ổn định huyết áp, hoặc khi đang bị tụt huyết áp và mệt mỏi thể chất nghiêm trọng.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, The Paper