5 loại nước chăm uống buổi sáng giúp chị em "dọn rác" tử cung, vỗ về dạ dày, dưỡng da sáng khỏe

Khi nhiệt độ giảm, không khí hanh khô hơn cũng là lúc chị em cần uống nhiều nước hơn để dưỡng da và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng có thể uống vô tội vạ.

Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh và khô hanh, cơ thể chúng ta thường rơi vào trạng thái thiếu nước nghiêm trọng sau một đêm dài nghỉ ngơi. Không chỉ làn da xuất hiện dấu hiệu thô ráp, nứt nẻ mà ngay cả hệ tiêu hóa lẫn vùng bụng dưới cũng dễ bị ngưng trệ, tích tụ cặn bã. Việc khởi động buổi sáng bằng một ly nước phù hợp không chỉ giúp vỗ về dạ dày, làm dịu làn da khô ráp mùa lạnh mà còn là giải pháp tinh tế giúp cơ thể "dọn rác" tử cung, duy trì sức khỏe tổng thể cho chị em phụ nữ.

Dưới đây là 5 loại nước rẻ nhưng "vàng" nên được ưu tiên vào thực đơn mỗi sáng để thanh lọc cơ thể toàn diện trong mùa lạnh:

1. Nước đậu đen rang

Đậu đen từ lâu đã được ví như thực phẩm vàng dành riêng cho phụ nữ châu Á nhờ đặc tính giàu dưỡng chất và khả năng giải độc tuyệt vời. Vào mùa lạnh, một ly nước đậu đen rang còn ấm nóng không chỉ mang lại hương vị thanh dịu, dễ uống mà còn cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa cùng hợp chất Isoflavones quan trọng.

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Hoạt động tương tự như một dạng Estrogen thực vật tự nhiên, Isoflavones trong đậu đen hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, nuôi dưỡng khí huyết và hỗ trợ quá trình lọc thải độc tố bên trong tử cung. Việc duy trì thói quen uống nước đậu đen rang ấm mỗi sáng giúp làn da được cấp ẩm sâu từ bên trong, hồng hào tự nhiên, đồng thời giữ cho hệ tuần hoàn máu luôn thông suốt, xua tan cơn lạnh giá đầu ngày.

2. Nước ấm pha chanh tươi và mật ong

Nước ấm luôn là lựa chọn hàng đầu để kích hoạt hệ tiêu hóa sau khi thức dậy vào những buổi sáng mùa đông lạnh giá. Khi được kết hợp cùng một chút chanh tươi và mật ong nguyên chất, ly nước ấm này trở thành công thức thanh lọc cơ thể vượt trội được rất nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng.

Hàm lượng Vitamin C dồi dào trong chanh đóng vai trò thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da duy trì độ đàn hồi và độ sáng khỏe trong thời tiết hanh khô. Trong khi đó, mật ong sở hữu đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, nhẹ nhàng vỗ về niêm mạc dạ dày và làm dịu đường tiêu hóa. Thói quen uống một ly chanh mật ong ấm vào buổi sáng giúp kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, hỗ trợ đào thải các chất cặn bã tích tụ sau một đêm. Đồng thời, việc làm ấm cơ thể từ sớm còn giúp lưu thông khí huyết, giảm bớt cảm giác ứ trệ và nặng nề ở vùng bụng dưới trong những ngày lạnh.

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3. Trà gừng ấm giữ nhiệt

Trong danh sách các thức uống chăm sóc sức khỏe mùa lạnh, trà gừng ấm luôn giữ vị trí "bảo bối" đối với phái đẹp, đặc biệt là những người thường xuyên bị lạnh tay chân hay lạnh bụng. Gừng tươi có tính ấm nóng tự nhiên, sở hữu khả năng kích thích tuần hoàn máu và hỗ trợ dạ dày co bóp hiệu quả.

Một tách trà gừng ấm nhẹ vào buổi sáng giúp làm ấm toàn bộ cơ thể từ bên trong, đánh bay chứng đầy hơi, khó tiêu do thời tiết hanh lạnh gây ra. Quan trọng hơn, việc tăng cường lưu thông khí huyết nhờ đặc tính ấm nóng của gừng còn giúp xua tan hàn khí, hỗ trợ cải thiện sức khỏe phụ khoa và vùng tử cung, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu để bắt đầu ngày mới.

4. Nước ép cần tây tươi

Mặc dù thời tiết lạnh khiến nhiều người ngại các món nước ép tươi, nước ép cần tây vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng làm sạch sâu và thanh lọc cơ thể cực mạnh. Cần tây chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa cùng chuỗi hợp chất chống viêm tự nhiên, hỗ trợ bảo vệ làn da khỏi tình trạng mẩn đỏ, khô ráp thường gặp trong mùa đông.

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Nước ép cần tây có tác dụng lợi tiểu tự nhiên và thúc đẩy nhu động ruột vận hành mạnh mẽ, từ đó hỗ trợ cơ thể đào thải lượng nước thừa cùng các chất cặn bã hiệu quả. Thói quen sử dụng nước cần tây vào buổi sáng giúp giảm nhẹ tình trạng đầy hơi, hỗ trợ kiểm soát mỡ thừa và giữ gìn vóc dáng thon gọn cho chị em.

5. Nước táo đỏ kỷ tử ấm

Nước táo đỏ kết hợp kỷ tử là loại nước thứ 5 cực kỳ thích hợp để bổ sung vào thực đơn buổi sáng trong mùa lạnh. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giúp dưỡng nhan, bổ máu và làm ấm cơ thể một cách tự nhiên. Táo đỏ giàu sắt và các Vitamin nhóm B, trong khi kỷ tử chứa lượng lớn Beta carotene cùng chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này giúp thúc đẩy quá trình tái tạo máu, tăng cường lưu thông khí huyết đến các cơ quan quan trọng, bao gồm cả dạ dày và tử cung. Uống một ly nước táo đỏ kỷ tử ấm khi ngủ dậy không chỉ giúp xua tan cảm giác hanh khô của mùa đông, mang lại làn da mịn màng, nhuận sắc mà còn vỗ về hệ tiêu hóa hoạt động êm ái suốt cả ngày.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nên nhớ các loại nước kể trên chỉ là bổ trợ. Bạn không thể dùng thay thế nước lọc và vẫn cần uống nước lọc rải rác cả ngày nếu muốn khỏe đẹp từ trong tra ngoài!