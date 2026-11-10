Lời khuyên khi cắt móng tay, móng chân để tránh "rước bệnh" vào người

Việc sử dụng chung kềm cắt móng, dũa móng hoặc dụng cụ không được vệ sinh đúng cách có thể vô tình tạo điều kiện lây lan nấm, vi khuẩn và một số bệnh truyền nhiễm.

Những lưu ý đơn giản dưới đây khi cắt móng chân, móng tay có thể giúp bảo vệ bản thân và gia đình bạn khỏi nguy cơ mắc một số bệnh truyền nhiễm.

Không dùng chung bộ cắt móng với người khác

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất nhưng nhiều gia đình vẫn thường bỏ qua. Không ít người có thói quen dùng chung một chiếc kềm cắt móng cho tất cả thành viên vì nghĩ rằng đây chỉ là vật dụng vệ sinh thông thường.

Tuy nhiên, trong quá trình cắt móng, dụng cụ có thể vô tình làm xước vùng da quanh móng, gây chảy máu. Nếu kềm cắt móng có dính máu của người mang mầm bệnh, việc dùng chung dụng cụ có thể tạo nguy cơ phơi nhiễm với các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C và HIV.

Ngoài ra, việc dùng chung dụng cụ với người bị nấm móng cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm nấm.

Vì vậy, mỗi thành viên trong gia đình nên có một bộ dụng cụ cắt móng riêng, không nên dùng chung kể cả giữa những người sống cùng nhà.

Ảnh minh họa.

Vệ sinh kìm cắt móng sau mỗi lần sử dụng

Sau khi cắt móng, nhiều người thường chỉ lau qua kềm bằng khăn hoặc cất ngay vào hộp mà không vệ sinh. Đây là thói quen nên thay đổi.

Vụn móng, bụi bẩn và chất hữu cơ có thể bám lại trên dụng cụ. Nếu không được làm sạch, chúng có thể trở thành nơi lưu giữ các tác nhân gây nhiễm trùng.

Sau mỗi lần sử dụng, nên loại bỏ vụn móng, rửa sạch dụng cụ bằng nước và xà phòng, sau đó làm khô hoàn toàn. Việc khử khuẩn cần thực hiện bằng phương pháp phù hợp với chất liệu và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đặc biệt, nếu dụng cụ đã tiếp xúc với máu hoặc được sử dụng trong môi trường làm móng chuyên nghiệp, cần có quy trình làm sạch và khử khuẩn đúng cách, không chỉ lau sơ bằng cồn hoặc nước.

Không cắt móng quá sát da, tránh gây chảy máu

Một số người có thói quen cắt móng thật ngắn, thậm chí cắt sâu vào phần thịt để móng lâu dài hơn. Tuy nhiên, việc này có thể gây tổn thương vùng da quanh móng.

Khi da bị trầy xước, nứt hoặc chảy máu, hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể bị phá vỡ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm nhiễm.

Do đó, nên cắt móng vừa phải, không phạm vào phần thịt và không cố cắt bỏ những phần da quanh móng. Nếu vô tình gây chảy máu, cần vệ sinh vết thương, giữ vùng tổn thương sạch và theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng.

Không khoét sâu hai bên khóe móng chân

Nhiều người có thói quen dùng kềm nhọn khoét sâu hai bên khóe móng chân vì cho rằng cách này giúp loại bỏ phần móng thừa và tránh cảm giác cấn đau khi đi giày.

Thực tế, việc cắt sâu vào khóe móng có thể khiến phần móng mọc ngược vào da, gây đau, sưng đỏ và viêm nhiễm. Nếu vùng da bị tổn thương, vi khuẩn có thể xâm nhập và gây nhiễm trùng quanh móng.

Để hạn chế tình trạng này, móng chân nên được cắt tương đối thẳng, không khoét sâu hai bên khóe. Không nên tự ý dùng vật sắc nhọn để lấy phần móng mọc quặp hoặc xử lý vùng da đang sưng đau.

Cẩn trọng khi cắt móng tại các tiệm làm đẹp

Không chỉ ở nhà, việc cắt móng, làm móng tại các tiệm chăm sóc sắc đẹp cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nếu dụng cụ không được vệ sinh và khử khuẩn đúng cách.

Kềm cắt da, bấm móng, dũa móng và các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với da có thể mang theo mầm bệnh từ khách hàng trước đó. Đặc biệt, những dụng cụ gây trầy xước hoặc chảy máu cần được xử lý nghiêm ngặt.

Khi đến tiệm làm móng, nên lựa chọn cơ sở có quy trình vệ sinh rõ ràng, yêu cầu sử dụng bộ dụng cụ riêng hoặc dụng cụ đã được làm sạch, khử khuẩn đúng quy định. Với các loại dũa móng bằng giấy hoặc vật liệu xốp khó vệ sinh triệt để, tốt nhất nên sử dụng loại riêng hoặc loại dùng một lần.

Một lưu ý khác là hộp đèn UV thường thấy tại các tiệm làm móng không đồng nghĩa với việc dụng cụ đã được khử khuẩn. Đèn UV không thể thay thế quy trình làm sạch và khử khuẩn chuyên dụng.