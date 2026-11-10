Người đàn ông 44 tuổi đau bụng dữ dội giữa đêm, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ"

Đau bụng tăng dần suốt hai ngày, người đàn ông 44 tuổi ở Tây Ninh phải nhập viện cấp cứu giữa đêm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, anh N.T.N. (44 tuổi, ngụ Phước Thạnh, Tây Ninh) được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện lúc nửa đêm vì những cơn đau bụng dữ dội.

Theo người bệnh, cơn đau xuất hiện ở vùng thượng vị khoảng 2 ngày trước, sau đó tăng dần và không thuyên giảm. Đáng chú ý, anh không nhớ từng bị hóc xương hay vô tình nuốt phải dị vật trong lúc ăn uống.

Thăm khám ghi nhận người bệnh đau nhiều vùng thượng vị, có phản ứng thành bụng, gợi ý tình trạng viêm phúc mạc. Xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng 14,34 G/L, CRP 49,71 mg/L.

Hình ảnh phim MSCT. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh

Kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) ổ bụng phát hiện vùng thâm nhiễm mỡ, tụ dịch mạc treo, kèm hai cấu trúc tăng đậm độ dạng que, kích thước khoảng 2 mm x 1 cm, ở vùng mạc nối lớn cạnh đại tràng ngang.

Nghi ngờ viêm phúc mạc do dị vật sắc nhọn xuyên thành ruột, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát khẩn trương hội chẩn, chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận dịch vàng đục dưới gan, giả mạc vùng thượng vị và tình trạng mạc nối lớn dính vào các cấu trúc xung quanh.

Sau khi gỡ dính, bác sĩ phát hiện một khối mô cứng chắc, kích thước khoảng 4 x 5 cm, nằm trong mạc nối lớn, gần đại tràng ngang.

Ê-kíp tiến hành phẫu tích, cắt bỏ khối mô bất thường và đưa ra ngoài kiểm tra. Bên trong khối mô viêm, các bác sĩ phát hiện hai dị vật dạng que nghi là xương cá, kích thước khoảng 2 mm x 1 cm, tương ứng với hình ảnh ghi nhận trên phim MSCT trước mổ.

Đáng chú ý, khi kiểm tra dạ dày và đoạn đại tràng lân cận, ê-kíp không ghi nhận vị trí thủng rõ ràng. Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng dị vật đã xuyên qua thành ống tiêu hóa, sau đó vị trí tổn thương được các tổ chức xung quanh che phủ, hình thành khối viêm khu trú.

Sau khi loại bỏ dị vật và tổ chức viêm, ê-kíp tiến hành làm sạch ổ bụng, kiểm tra cầm máu và đặt dẫn lưu dưới gan.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết điểm đáng chú ý của trường hợp này là dị vật có kích thước rất nhỏ nhưng gây phản ứng viêm đáng kể, tạo thành khối mô cứng chắc trong ổ bụng.

Bác sĩ Sang phân tích, dị vật sắc nhọn có thể xuyên qua thành ống tiêu hóa, gây tổn thương và phản ứng viêm. Trong một số trường hợp, vị trí thủng có thể được các tổ chức xung quanh che phủ nên không còn biểu hiện rõ khi phẫu thuật. Việc kết hợp chẩn đoán hình ảnh với thám sát nội soi giúp xác định, loại bỏ dị vật và xử lý tổn thương kịp thời.

Đến ngày hậu phẫu thứ hai, người bệnh giảm rõ rệt đau thượng vị, ăn uống được, đã trung tiện, đại tiện và tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Sang, phần lớn dị vật nhỏ nuốt phải có thể tự đi qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên, những dị vật sắc nhọn như xương cá có nguy cơ mắc lại hoặc xuyên qua thành dạ dày, ruột, gây viêm nhiễm, áp xe, thậm chí viêm phúc mạc.

Đáng nói, người bệnh có thể không nhận biết mình đã nuốt phải dị vật. Triệu chứng đôi khi xuất hiện muộn, biểu hiện bằng đau bụng âm ỉ hoặc tăng dần, dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên cố nuốt cơm, bánh mì hoặc áp dụng mẹo dân gian để đẩy xương xuống khi nghi ngờ hóc xương, bởi có thể khiến dị vật gây tổn thương nặng hơn. Khi xuất hiện đau bụng bất thường, đặc biệt đau tăng dần, đau khu trú, sốt, nôn ói hoặc chướng bụng, cần đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời.

Để phòng ngừa, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện và kiểm tra kỹ xương trong thực phẩm, nhất là khi chế biến thức ăn cho trẻ nhỏ và người cao tuổi.