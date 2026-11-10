"Hoàng tử" Lee Jong Suk và bản lĩnh giữ vẻ ngoài "10 năm không đổi": Dám ăn thì dám tập

Sự trở lại của nam thần màn ảnh Hàn Lee Jong Suk trong “Nữ hoàng tái hôn” khiến công chúng ngỡ ngàng trước diện mạo “hack tuổi”. Nhiều người cho rằng anh trông không khác gì nhiều, thậm chí trẻ hơn so với 10 năm trước.

Sự trở lại của "nam thần không tuổi" và câu nói gây bão mạng xã hội

Khi dự án phim truyền hình “Nữ hoàng tái hôn” lên sóng, cái tên Lee Jong Suk lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu điện ảnh châu Á. Vào vai Hoàng tử Heinry, nam diễn viên 37 tuổi khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên bởi tạo hình lịch lãm, thần thái hoàng gia cuốn hút cùng gương mặt trẻ trung đến kinh ngạc.

Lee Jong Suk 37 tuổi trong vai Hoàng tử Heinry phim "Hoàng hậu tái hôn" cuối năm 2026

So sánh hình ảnh của anh hiện tại với thời điểm thể hiện nhân vật Kang Chul trong siêu phẩm Hai thế giới (W) phát sóng năm 2016, công chúng không khỏi trầm ồ khi nhận ra một thập kỷ đã trôi qua nhưng dấu vết thời gian dường như hoàn toàn bỏ quên chàng tài tử này.

Xuất hiện trong một buổi giao lưu thực tế trên kênh YouTube của nữ phát thanh viên Ha Ji Young, khi nhận được thắc mắc từ fan nam về thói quen chăm sóc bản thân để giữ vững ngoại hình phong độ, Lee Jong Suk đã thẳng thắn đưa ra một câu trả lời vừa hóm hỉnh vừa vô cùng thực tế: "Tôi ăn nhiều nhưng tập thể dục cũng rất nhiều”.

Nhiều khán giả "sốc nặng" khi so sánh ngoại hình nam diễn viên qua 10 năm trong 2 tác phẩm kinh điển của Lee Jong Suk (Trái: 2026 - Phải: 2016)

Tuyên bố mang đậm tinh thần "bản lĩnh phái mạnh" này ngay lập tức lan truyền mạnh mẽ. Đó không chỉ là câu trả lời bộc phát, mà chính là tư duy quản lý vóc dáng hiện đại mà nam diễn viên kiên trì chứng minh trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật đỉnh cao.

Triết lý "dám ăn thì dám tập" và cái giá của sự tự do trên bàn ăn

Đối với đại đa số nam giới, việc bước qua cột mốc 30 tuổi đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự biến đổi sinh lý tự nhiên. Nồng độ testosterone bắt đầu suy giảm trung bình từ 1% đến 2% mỗi năm, kéo theo tốc độ trao đổi chất cơ bản (BMR) chậm lại rõ rệt. Đây là lý do khiến chiếc "bụng bia" hay mỡ thừa nội tạng rất dễ xuất hiện dù lượng ăn nạp vào không thay đổi so với thời đôi mươi. Trước áp lực này, nhiều người chọn cách ép cân cực đoan, cắt giảm toàn bộ tinh bột hoặc nhịn ăn gián đoạn căng thẳng, để rồi dễ dàng thất bại. Cũng có người… chấp nhận số phận, cho rằng tăng cân hay rụng tóc, bụng bia là một phần tất yếu và cứ thế ăn uống thả ga.

Lee Jong Suk vốn được biết đến là người thích trải nghiệm ẩm thực, "ăn gì cũng ngon miệng"

Với Lee Jong Suk, anh chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác: Không biến bản thân thành “nô lệ” của những thực đơn ăn khem khổ hạnh, nhưng tuyệt đối không thả dốc không phanh, bỏ mặc ngoại hình và sức khỏe.

Là một người cực kỳ mê ẩm thực, anh sẵn sàng thưởng thức những món ăn yêu thích hay dùng món ăn ngon để vỗ về bản thân trước những áp lực trong cuộc sống. Đổi lại, nam diễn viên ý thức sâu sắc được việc duy trì vóc dáng quan trọng thế nào với nghề nghiệp của mình. Anh ăn uống có vẻ tự do, nhưng là tự do trong khuôn khổ và tự do có trách nhiệm. Nói cách khác, nam thần này giữ vững tinh thần “dám ăn, dám tập”.

Ngoại hình trẻ trung của Lee Jong Suk trong phim "Hoàng hậu tái hôn"

Về chế độ tập luyện của Lee Jong Suk có 2 điểm nổi bật:

- Đốt cháy 1.000 kcal mỗi ngày: Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi tập luyện 4 ngày 1 tuần và gần như không bao giờ bỏ lịch”. Anh có thói quen tập tạ để xây dựng khung cơ bắp vững chắc, sau đó ngay lập tức chuyển sang các bài tập cardio cường độ cao như đấm bốc (boxing) để đẩy mức tiêu hao năng lượng lên tới khoảng 1.000 kcal trong các đợt siết cân.

- Kết hợp thể thao giải trí: Bên cạnh phòng gym, anh đăng ký chơi tennis và golf để tăng cường sự linh hoạt cho khớp xương, duy trì sức bền và giữ sự hứng khởi cho tinh thần. Nghĩa là chơi thể thao theo sở thích nhưng biết cách tận dụng chúng để xây dựng và duy trì hình thể theo ý muốn.

"Hoàng tử" Lee Jong Suk thẳng thắn thừa nhận mình ăn nhiều nhưng cũng tập luyện rất nhiều

Dẫu vậy, chàng “hoàng tử” này cũng rất tỉnh táo trong việc điều chỉnh chế độ theo từng giai đoạn. Trong các đợt chuẩn bị cho dự án phim mới, anh chủ động tiết chế khẩu phần ăn, cắt giảm lượng gia vị muối và đường để tránh tích nước, đảm bảo cơ mặt và vóc dáng hoàn hảo nhất có thể trước ống kính máy quay.

Bên cạnh vóc dáng săn chắc, làn da trắng mịn không dấu vết thời gian của Lee Jong Suk cũng là điều khiến phái đẹp lẫn phái mạnh phải trầm trồ, góp phần khiến nam thần này “10 năm không đổi” về nhan sắc. Khi được một nam người hâm mộ tại Busan (Hàn Quốc) hỏi về bí quyết chăm da, nam diễn viên không ngần ngại tiết lộ: "Thực ra, tôi rất chăm đi khám bác sĩ da liễu".

Còn tại nhà, quy trình chăm sóc da hàng ngày của Lee Jong Suk lại cực kỳ tối giản. Anh rửa mặt dịu nhẹ bằng nước ấm ngay sau khi tập để mồ mồ không làm tắc lỗ chân lông, thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi cạo râu để làm dịu kích ứng và bắt buộc dùng kem chống nắng SPF 30+ bảo vệ da trước tia UV.

Làn da của Lee Jong Suk "phát sáng" tại hậu trường, không kém gì các diễn viên nữ

Các quý ông học được gì từ cách tập luyện, chống lão hóa của Lee Jong Suk?

Dưới góc độ y sinh và y học thể thao, công thức tập tạ trước rồi cardio sau của Lee Jong Suk giúp vắt kiệt glycogen dự trữ, buộc cơ thể đốt mỡ thừa nhanh hơn và bảo toàn khối cơ ở tuổi 3x. Nghiên cứu 30 năm từ Đại học Harvard (Mỹ) và Đại học Yonsei (Hàn Quốc) chứng minh việc tập đa dạng bộ môn giúp giảm 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và 25% do tim mạch.

Nam giới rất nên học tinh thần vận động đa dạng này, nhưng không nhất thiết phải ép mình đốt 1.000 kcal mỗi ngày như “Hoàng tử” Lee Jong Suk. Con số đó xuất phát từ sở thích riêng, thói quen vận động nhiều năm, yêu cầu khắt khe về ngoại hình người nổi tiếng và chế độ ăn uống cá nhân hóa. Về cơ bản, phái mạnh chỉ cần tập luyện ở mức thâm hụt 300 - 500 kcal/ngày kết hợp lưu ý khi ăn uống.

Body "hút hồn fan nữ" của Lee Jong Suk trong phim "Hoàng hậu tái hôn"

Không chỉ giữ dáng, thói quen tập luyện của Lee Jong Suk còn kích thích cơ bắp tiết myokine, là hormone chống viêm giúp bảo vệ collagen và làm tăng độ dày lớp hạ bì (theo nghiên cứu năm 2023 trên Scientific Reports). Đa số nam giới thường lười dưỡng da, nhưng ít nhất cũng hãy áp dụng chu trình đơn giản và thăm khám da liễu giống nam thần này. Đặc biệt, đừng tự tạo áp lực "không được phép già đi" hay ám ảnh với chuẩn mực ngoại hình phải như Lee Jong Suk hay bất cứ diễn viên nào khác.

Sau cùng, bài học lớn nhất các quý ông hiện đại nên học từ Lee Jong Suk không nằm ở các liệu trình xa xỉ hay quy chuẩn khắc nghiệt, mà ở tinh thần làm chủ lối sống. Vẻ ngoài phong độ và năng lượng tích cực ở tuổi 3x chính là phần thưởng xứng đáng cho những ai dám chịu trách nhiệm với "cái miệng" của mình, biết cân bằng giữa niềm vui ăn uống và kỷ luật vận động hàng ngày.

Ảnh: Internet