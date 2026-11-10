Bị bạn bè cô lập kéo dài, nữ sinh mắc trầm cảm

Nữ sinh được gia đình đưa đi khám vì buồn bã, bi quan, học tập sa sút, bác sĩ xác định em mắc trầm cảm, có liên quan đến việc bị bạn bè cô lập kéo dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E, nữ sinh được gia đình đưa đến khám trong tình trạng buồn bã, bi quan, mệt mỏi, giảm tập trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận thấy những vấn đề tâm lý của em liên quan đến việc bị bạn bè cô lập kéo dài tại trường. Việc phải thường xuyên trở lại môi trường từng gây tổn thương khiến nữ sinh tiếp tục đối diện với căng thẳng, thậm chí gợi lại những trải nghiệm tiêu cực, gây khó khăn cho quá trình điều trị.

Trước đó, bệnh nhi từng được can thiệp tâm lý nhưng không cảm nhận được hiệu quả nên dần mất niềm tin, không muốn tiếp tục điều trị. Sau khi thăm khám, đánh giá, bác sĩ xác định em mắc rối loạn trầm cảm và chỉ định điều trị kết hợp thuốc chống trầm cảm với liệu pháp can thiệp tâm lý - hành vi.

Sau hai tuần theo dõi, bệnh nhân bước đầu đáp ứng điều trị. Giấc ngủ cải thiện, ăn uống khá hơn, khả năng tập trung và học tập cũng từng bước được khôi phục.

Nữ sinh trầm cảm vì bị bạn bè trên lớp cô lập kéo dài (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Chung, trầm cảm không chỉ gây buồn bã, bi quan mà còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, đặc biệt là sự tập trung, trí nhớ và tiếp thu kiến thức. Học sinh, sinh viên mắc trầm cảm có thể rơi vào tình trạng đọc nhưng khó nhớ, đầu óc dễ xao nhãng, dù rất cố gắng vẫn không đạt được hiệu quả học tập như trước. Điều này khiến người bệnh càng mệt mỏi, chán nản và dễ tự trách bản thân.

Nguyên nhân là những suy nghĩ tiêu cực, lo âu, tự trách và bi quan chiếm dụng phần lớn nguồn lực chú ý của não, khiến khả năng tập trung vào bài học bị thu hẹp. Trầm cảm còn ảnh hưởng đến trí nhớ làm việc, khả năng giữ và xử lý thông tin trong thời gian ngắn. Nếu đi kèm tình trạng mất ngủ, ngủ chập chờn, khả năng ghi nhớ và củng cố kiến thức càng bị tác động.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện buồn bã kéo dài, thu mình, bi quan, giảm hứng thú, sa sút học tập hoặc rối loạn giấc ngủ, gia đình cần quan tâm, đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, nhà trường cần chủ động phát hiện, ngăn ngừa tình trạng cô lập, bắt nạt trong quan hệ bạn bè, đồng thời phối hợp với gia đình và cơ sở y tế để hỗ trợ trẻ trong quá trình điều trị.