Người đàn ông 39 tuổi tử vong, bác sĩ "hé lộ" 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Người đàn ông 39 tuổi ở Trung Quốc tử vong vì ung thư gan, bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu âm thầm dễ bị bỏ qua.

Bệnh nhân là anh Dư Kiệt ở Trung Quốc là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại tỉnh Hồ Bắc. Đầu tháng 1/2026, anh bất ngờ bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện cấp cứu. Qua kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện anh mắc ung thư gan.

Trong quá trình điều trị, sức khỏe của người đàn ông ngày càng suy giảm. Anh sụt cân nhanh chóng, ngoại hình thay đổi rõ rệt. Dù đã cố gắng điều trị, anh không thể chiến thắng căn bệnh. Ngày 24/10, anh qua đời ở tuổi 39, chỉ 9 tháng sau khi phát hiện bệnh, theo The Paper.

Trước khi mất, anh Dư Kiệt nhiều lần nhắn nhủ mọi người hãy hạn chế uống rượu, tránh thức khuya và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Sự ra đi của người đàn ông trẻ tuổi khiến nhiều người xót xa, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh ung thư gan vốn thường tiến triển âm thầm.

Dấu hiệu ung thư gan. Ảnh: iStock.

Theo bác sĩ Doãn Đình Lập, chuyên khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân huyện Tam Đài, Trung Quốc, xuất huyết tiêu hóa đôi khi có liên quan đến các bệnh lý về gan, đặc biệt ở người bị xơ gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

Ở nhiều bệnh nhân ung thư gan, tình trạng xơ gan có thể đã tồn tại từ trước. Khi áp lực trong hệ thống tĩnh mạch cửa tăng cao, các tĩnh mạch ở thực quản và đáy dạ dày có thể giãn lớn. Thành mạch mỏng nên dễ bị vỡ, gây nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen.

Đây là những biểu hiện dễ khiến người bệnh nghĩ mình mắc bệnh dạ dày thông thường. Tuy nhiên, xuất huyết tiêu hóa có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và luôn cần được thăm khám khẩn cấp.

5 dấu hiệu ung thư gan dễ bị bỏ qua

Ung thư gan thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Khi khối u phát triển, một số biểu hiện mới dần xuất hiện.

Đầy bụng, chán ăn kéo dài: Người bệnh thường xuyên cảm thấy khó chịu sau khi ăn, nhanh no, ăn uống kém và dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa.

Mệt mỏi bất thường: Cơ thể thường xuyên uể oải, thiếu năng lượng dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn dù không ăn kiêng hay thay đổi chế độ sinh hoạt.

Vàng da, vàng mắt: Đây có thể là dấu hiệu chức năng gan bị ảnh hưởng hoặc đường mật gặp vấn đề. Nước tiểu sẫm màu cũng là biểu hiện cần chú ý.

Xuất hiện mạch máu hình mạng nhện: Những mạch máu nhỏ nổi rõ dưới da, thường ở vùng ngực hoặc cổ, có thể liên quan đến bệnh gan mạn tính.

Các dấu hiệu trên không đồng nghĩa người mắc chắc chắn bị ung thư gan. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện bất thường, mọi người nên đi khám thay vì tự ý mua thuốc điều trị.

Những ai cần tầm soát ung thư gan định kỳ?

Các bác sĩ khuyến cáo một số nhóm có nguy cơ mắc ung thư gan cao cần đặc biệt chú ý, gồm:

- Người nhiễm virus viêm gan B hoặc viêm gan C.

- Người mắc xơ gan.

- Người thường xuyên uống nhiều rượu bia trong thời gian dài.

- Người có tiền sử gia đình mắc ung thư gan.

- Người thường xuyên tiếp xúc với aflatoxin, độc tố có thể xuất hiện trong thực phẩm bị nấm mốc.

Với nhóm nguy cơ cao, bác sĩ thường khuyến nghị tầm soát định kỳ 6 tháng/lần