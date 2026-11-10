Người đàn ông 68 tuổi qua đời vì ung thư bàng quang: 3 dấu hiệu khi đi tiểu tuyệt đối không được chủ quan

Một người đàn ông 68 tuổi phát hiện mắc ung thư bàng quang sau khi xuất hiện tình trạng tiểu ra máu. Các chuyên gia cảnh báo một số thay đổi khi đi tiểu có thể là dấu hiệu của căn bệnh này.

Ông Lưu, 68 tuổi, bắt đầu bị tiểu ra máu không đau từ khoảng nửa năm trước. Ngoài việc nước tiểu hơi đỏ, ông không có biểu hiện khó chịu nào khác. Tình trạng này cũng chỉ xuất hiện ngắt quãng, không liên tục, nên ông không đi khám.

Mãi đến tháng trước, khi việc đi tiểu trở nên khó khăn, cảm giác bí bách ngày càng rõ rệt, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy bàng quang có khối u ác tính, được xác nhận qua sinh thiết bệnh lý. Khối u đã chèn ép một bên niệu quản, gây ứ nước thận.

Sau khi tìm hiểu bệnh sử, bác sĩ nhận định tình trạng tiểu ra máu xuất hiện từ nửa năm trước chính là tín hiệu cảnh báo của khối u. Tuy nhiên, ông Lưu đã không chú ý và đi khám kịp thời, khiến bệnh tiếp tục tiến triển. Dù trải qua nửa năm điều trị ung thư, ông cuối cùng vẫn không qua khỏi, để lại nỗi đau buồn cho gia đình.

Theo các chuyên gia, ung thư bàng quang là khối u ác tính hình thành bên trong bàng quang. Đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất của hệ tiết niệu, đồng thời nằm trong nhóm 10 bệnh ung thư thường gặp nhất trên toàn cơ thể.

Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc tăng dần theo tuổi, trong đó nhóm 50-70 tuổi có nguy cơ cao nhất. Đáng chú ý, tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới cao gấp 3-4 lần nữ giới.

Ung thư bàng quang là khối u ác tính hình thành bên trong bàng quang. Đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất của hệ tiết niệu.

Theo bác sĩ Vương Vi Phục, Phó trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), ung thư bàng quang có hai yếu tố nguy cơ lớn.

Thứ nhất là hút thuốc lá. Nguy cơ mắc các bệnh lý hệ tiết niệu có mối liên hệ tỷ lệ thuận với lượng thuốc lá tiêu thụ. Thứ hai là tiếp xúc lâu dài với hóa chất công nghiệp. Một số ngành nghề như sản xuất cao su, sản phẩm nhôm, nhựa, dệt may, thuốc nhuộm, thuốc nhuộm tóc và thuốc trừ sâu có thể khiến người lao động tiếp xúc với các hợp chất amin thơm, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

Ngoài ra, yếu tố di truyền, ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo hoặc năng lượng và uống rượu bia cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Dữ liệu cho thấy người uống rượu có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao gấp 2,53 lần so với người không uống.

Đi tiểu xuất hiện 3 dấu hiệu này, cần cảnh giác với ung thư bàng quang

Khả năng sống sót của người mắc ung thư bàng quang có liên quan chặt chẽ đến giai đoạn bệnh. Tỷ lệ sống sau 5 năm ở bệnh nhân giai đoạn đầu có thể đạt 80%, giảm xuống 50% ở giai đoạn giữa và còn dưới 20% khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối.

Điểm đáng chú ý là phần lớn trường hợp ung thư bàng quang có thể xuất hiện triệu chứng tương đối rõ ràng từ giai đoạn sớm. Vì vậy, khi nhận thấy 3 dấu hiệu bất thường dưới đây, người bệnh nên đi kiểm tra sớm.

Tiểu ra máu không đau

Khoảng 80% bệnh nhân có biểu hiện đầu tiên là tiểu ra máu, trong đó 17% gặp tình trạng tiểu máu nghiêm trọng. Nguyên nhân là khối u bị vỡ hoặc tổn thương, gây chảy máu.

Máu có thể xuất hiện trong suốt quá trình đi tiểu, thay vì chỉ xuất hiện ở đầu hoặc cuối. Do tình trạng này thường xảy ra từng đợt và không gây đau, nhiều người dễ chủ quan, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo và làm lỡ thời điểm điều trị phù hợp.

Các triệu chứng kích thích bàng quang

Một số bệnh nhân xuất hiện tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu gấp. Đây có thể là hậu quả của việc bàng quang bị kích thích bất thường.

Khi có khối u, bàng quang có thể đồng thời bị nhiễm trùng hoặc tổn thương, khiến cơ bàng quang co thắt và gây ra hàng loạt triệu chứng kể trên.

Khó tiểu

Một số ít bệnh nhân gặp tình trạng khó tiểu hoặc dòng nước tiểu bị ngắt quãng. Nguyên nhân có thể là khối u hoặc cục máu đông làm tắc nghẽn đường ra của nước tiểu.

Các triệu chứng ung thư bàng quang ở giai đoạn đầu đôi khi không rõ ràng, khiến người bệnh dễ bỏ qua. Vì vậy, khi nhận thấy những bất thường như tiểu ra máu, dù không đau và chỉ xuất hiện từng đợt, mỗi người cũng không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.