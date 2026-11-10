Nam giới ăn uống kiểu này, testosterone âm thầm suy giảm: Nghiên cứu chỉ ra sự thật đáng chú ý

Một nghiên cứu mới cho thấy nam giới tiêu thụ nhiều thịt và các sản phẩm từ sữa thường có nồng độ testosterone thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Đông Phần Lan đã khảo sát chế độ ăn uống của 2.546 nam giới trong độ tuổi từ 42 đến 60 trong vòng 4 ngày. Những người tham gia được chia thành 4 nhóm dựa trên lượng protein có nguồn gốc động vật và thực vật mà họ tiêu thụ.

Kết quả cho thấy những người có lượng protein động vật tiêu thụ cao nhất có nồng độ testosterone toàn phần trung bình thấp hơn so với nhóm tiêu thụ ít nhất.

Ngược lại, mối liên hệ trái chiều được ghi nhận ở những nam giới bổ sung nhiều protein từ thực vật, chẳng hạn như các loại đậu, ngũ cốc, các loại hạt.

Những người có lượng protein động vật tiêu thụ cao nhất có nồng độ testosterone toàn phần trung bình thấp hơn so với nhóm tiêu thụ ít nhất. (Ảnh minh hoạ)

Những người tiêu thụ lượng protein thực vật cao nhất có nồng độ testosterone cao hơn nhóm tiêu thụ ít nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng trong cả hai trường hợp, mức độ chênh lệch đều không đáng kể.

Testosterone là hormone cần thiết để điều hòa ham muốn tình dục, xây dựng cơ bắp, duy trì sức mạnh của xương, hỗ trợ mức năng lượng và thúc đẩy quá trình sản xuất hồng cầu.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), nồng độ testosterone toàn phần bình thường ở nam giới thường nằm trong khoảng 10-30 nanomol/lít.

Nồng độ testosterone tự nhiên giảm khoảng 1% mỗi năm sau tuổi 30. Bên cạnh đó, tình trạng béo phì và tiểu đường type 2 cũng có thể góp phần làm suy giảm hormone này.

Các phân tích chuyên sâu hơn cho thấy lượng protein từ sữa tiêu thụ càng cao, đặc biệt là protein từ các sản phẩm sữa lên men, thì nồng độ testosterone toàn phần càng có xu hướng thấp hơn.

Trong khi đó, lượng protein thực vật cao hơn, đặc biệt là từ các nguồn không phải ngũ cốc như rau củ, các loại đậu, các loại hạt, có liên quan đến nồng độ testosterone toàn phần cao hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết hiện chưa rõ vì sao protein động vật và protein thực vật lại cho thấy mối liên hệ trái chiều với nồng độ testosterone.

Một giả thuyết được đưa ra là những người tiêu thụ nhiều protein thực vật thường ăn nhiều chất xơ và chất béo không bão hòa hơn, đồng thời có chế độ ăn uống lành mạnh hơn nói chung. Ngược lại, những người ăn nhiều protein động vật có thể tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa và cholesterol hơn.

Tuy nhiên, nhóm tác giả cho biết những yếu tố này chưa thể giải thích đầy đủ các kết quả nghiên cứu. Họ cũng cho rằng sự khác biệt về tình trạng viêm, khả năng điều hòa insulin và cách testosterone được vận chuyển trong máu có thể đóng vai trò nhất định.

Các tác giả nghiên cứu viết: “Lượng protein động vật tiêu thụ cao hơn có liên quan đến nồng độ testosterone lưu hành trong máu thấp hơn, trong khi lượng protein thực vật có mối liên hệ tích cực nhưng ở mức độ khiêm tốn”.

Những phát hiện trên gợi ý rằng nguồn protein trong khẩu phần ăn có thể liên quan đến nồng độ testosterone ở nam giới, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận ăn nhiều thịt, sữa làm suy giảm hormone này. Thay vì loại bỏ một nhóm thực phẩm, nam giới nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa protein động vật và thực vật.