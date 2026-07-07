Thanh niên độ tuổi 20 nhưng mức testosterone bằng với của người già chỉ sau vài ngày làm 1 việc

Testosterone là hormone sinh dục nam có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của các quý ông.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng chỉ sau một tuần ngủ không đủ giấc, cơ thể nam giới có thể xuất hiện những thay đổi đáng kể về nội tiết tố testosterone.

Tờ China Times dẫn kết quả của một nghiên cứu đăng trên Journal of the American Medical Association (JAMA) cho thấy, nam giới thức khuya và chỉ ngủ khoảng 5 giờ mỗi đêm trong một tuần có thể bị giảm nồng độ testosterone từ 10 - 15% so với khi họ được ngủ đủ giấc.

Vì sao thức khuya ảnh hưởng đến nội tiết nam testosterone?

Thức khuya, thiếu ngủ ảnh hưởng đến nội tiết nam testosterone (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu trên được thực hiện bởi các nhà khoa học của Đại học Chicago. Họ đã chọn ra ngẫu nhiên 10 sinh viên nam của trường. Những sinh viên này có độ tuổi trung bình là 24, có thân hình cân đối, sức khỏe tốt, không mắc các rối loạn nội tiết hoặc tâm thần và các vấn đề về giấc ngủ.

Nhóm sinh viên đã thực hiện ngủ 3 đêm với thời gian ngủ mỗi đêm dài 10 tiếng và sau đó ngủ 8 đêm với thời gian ngủ mỗi đêm ít hơn 5 tiếng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ sau một tuần ngủ chưa đến 5 giờ mỗi đêm, nồng độ testosterone của các tình nguyện viên đã giảm từ 10 - 15%. Mức suy giảm rõ nhất được ghi nhận vào buổi chiều và buổi tối, từ 14h đến 22h.

Tiến sĩ Eve Van Cauter của Đại học Chicago, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết những thanh niên ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm có nồng độ testosterone thấp hơn đáng kể so với khi họ được ngủ đủ giấc.

Tiến sĩ Van Cauter nhấn mạnh: "Thời lượng ngủ ngắn và chất lượng giấc ngủ kém ngày càng được xem là những yếu tố gây rối loạn nội tiết".

Đồng quan điểm với tiến sĩ Eve Van Cauter, trong buổi phỏng vấn với tờ China Times , bác sĩ phục hồi chức năng Wang Siheng (Trung Quốc) cho biết quá trình tiết testosterone diễn ra theo chu kỳ giấc ngủ. Vì vậy, khi thời gian ngủ bị rút ngắn, lượng hormone này cũng giảm theo.

Ông nhận định: "Một thanh niên ở độ tuổi 20 chỉ cần thức khuya, ngủ không đủ trong vài ngày thì testosterone đã có thể giảm xuống mức tương đương một người đàn ông lớn tuổi, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng sinh lý".

Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng sinh lý

Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng tới sinh lý nam (Ảnh minh họa).

Các nhà nghiên cứu cho biết tác động của thiếu ngủ không dừng lại ở việc làm giảm testosterone.

Trong suốt thời gian nghiên cứu, những người tham gia cũng tự đánh giá mức độ tỉnh táo và cảm giác khỏe mạnh mỗi ngày. Kết quả cho thấy khi testosterone giảm, họ đồng thời cảm thấy ít năng lượng hơn.

Theo bác sĩ Wang Siheng, thay vì tìm đến các phương pháp được truyền tai như "nhịn yêu" để tăng testosterone, nam giới nên tập trung vào những thói quen đã được khoa học chứng minh.

Trong đó, ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng nhất. Ngoài ra, việc duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể hợp lý và tập luyện sức mạnh đều đặn cũng góp phần hỗ trợ duy trì nồng độ testosterone.

Đối với những người thường xuyên ngáy to, buồn ngủ ban ngày hoặc nghi ngờ mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, bác sĩ khuyến cáo nên đi khám và điều trị sớm, bởi tình trạng này cũng có thể làm testosterone suy giảm theo mức độ nặng của bệnh.

Nghiên cứu trên được thực hiện với quy mô nhỏ (10 nam giới) và trong thời gian ngắn, nhưng đã cho thấy chỉ một tuần ngủ không đủ cũng đủ tạo ra những thay đổi đáng kể về hormone ở nam giới khỏe mạnh. Đây cũng là lời nhắc rằng một giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe nội tiết lâu dài.

Nguồn: Uchicago Medicine, China Times