Cụ ông 65 tuổi ngâm chân nước muối mỗi ngày, 5 tháng bác sĩ kinh ngạc :"90% mọi người không làm được như ông"

Thói quen của cụ ông đem lại tác động bất ngờ đối với sức khỏe.

Sau khi nghỉ hưu, ông Chen (65 tuổi) gặp phải hai vấn đề nhỏ nhưng dai dẳng: chân ông luôn lạnh vào mùa thu đông dù có ủ ấm cả đêm. Hằng đêm, ông cũng mất một đến hai tiếng mới chợp mắt được. Thỉnh thoảng, bắp chân còn bị đau nhức, sưng nhẹ. Nghe lời khuyên của một người bạn cũ, ông Chen bắt đầu ngâm chân trong nước muối loãng mỗi tối trước khi ngủ, kiên trì không bỏ sót suốt 5 tháng liền.

Kết quả bất ngờ

Trong đợt khám sức khỏe định kỳ dành cho người cao tuổi tại khu dân cư gần đây, bác sĩ khám cho ông Chen đã đặc biệt chú ý đến các chỉ số tuần hoàn chi dưới và chất lượng giấc ngủ của ông. So với những người cùng tuổi không có thói quen này, ông Chen có tuần hoàn máu ở chi dưới tốt hơn hẳn, tình trạng mất ngủ và phù nề chân cũng cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng đưa ra một cảnh báo quan trọng: dù ngâm chân nước muối có lợi cho sức khỏe, khoảng 90% người thực hiện đang làm sai cách - cụ thể là pha nước muối quá đậm đặc, vô tình gây tổn thương mạch máu và da chân.

Vì sao ngâm chân nước muối lại tốt? Bàn chân tập trung rất nhiều dây thần kinh ngoại biên và vùng phản xạ. Ngâm chân nước ấm trước khi ngủ giúp thư giãn cơ thể, cải thiện lưu thông máu ở chi dưới, điều này phù hợp với các khuyến nghị phổ biến trong y học lâm sàng. Theo y học cổ truyền, muối còn có tác dụng thanh nhiệt, kháng khuẩn nhẹ; khi kết hợp với nước ấm, muối thẩm thấu vào da chân, hỗ trợ lưu thông khí huyết.

Ảnh minh họa

Sai lầm phổ biến khi ngâm chân

Nhiều người tin rằng nồng độ muối càng cao thì hiệu quả càng lớn, nên cho rất nhiều muối vào chậu nước. Trên thực tế, nước muối đậm đặc có thể phá vỡ lớp dầu tự nhiên bảo vệ da chân, gây khô nứt, đồng thời làm co mạch quá mức ở bàn chân. Với người cao tuổi có huyết áp không ổn định, điều này còn có thể gây dao động huyết áp.

Bí quyết thực ra rất đơn giản: chỉ cần một chút muối, đúng nồng độ và đúng thời gian, không cần túi thảo dược hay sản phẩm đắt tiền.

3 thay đổi sau 3-5 tháng kiên trì ngâm chân đúng cách

- Cải thiện tuần hoàn ngoại vi , giảm hẳn tình trạng tay chân lạnh mãn tính - mạch máu ở bàn chân giãn nhẹ, máu lưu thông về tim tốt hơn.

- Ngủ nhanh và sâu hơn - nước muối ấm giúp thư giãn cơ chân, làm dịu hệ thần kinh, giảm số lần thức giấc giữa đêm.

- Giảm đau nhức, sưng bắp chân do ngồi lâu - nhờ tăng trao đổi chất, loại bỏ nước dư thừa tích tụ ở chân.

Bác sĩ lưu ý: đây chỉ là thói quen hỗ trợ sức khỏe, không thể thay thế điều trị y khoa với các bệnh mãn tính.

4 nguyên tắc ngâm chân nước muối đúng cách

- Nồng độ muối : Với chậu nước khoảng 3.000ml, chỉ cần 1 thìa cà phê muối gạt ngang, nước hơi trắng đục là đủ - tuyệt đối không để có vị mặn rõ.

- Nhiệt độ nước : Giữ ở mức 38-40°C, ngập mắt cá chân. Nước quá nóng có thể gây thiếu máu não tạm thời, chóng mặt, tim đập nhanh.

- Thời gian : 15-20 phút là tối ưu. Dưới 10 phút không đủ hiệu quả, trên 25 phút lại gây áp lực cho tim.

- Đối tượng nên tránh : Người có vết thương/loét ở chân, giãn tĩnh mạch nặng, đường huyết không ổn định, hoặc mắc bệnh tim mạch/mạch máu não nghiêm trọng. Cũng không nên ngâm chân trong vòng 30 phút sau bữa ăn.

Chăm sóc sức khỏe tiết kiệm nhất không nằm ở các sản phẩm đắt tiền, mà ở những thói quen nhỏ được duy trì đúng cách mỗi ngày.

Theo Aboluowang