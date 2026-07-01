Taylor Swift chuẩn bị lên xe hoa ở tuổi 36: Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là chuyện tình đẹp mà còn là ngoại hình gần như không đổi suốt gần 20 năm

Bên cạnh chuyện tình đẹp, Taylor Swift còn là cái tên thường xuyên được nhắc đến bởi ngoại hình trẻ trung và nguồn năng lượng dồi dào.

Sau nhiều năm đồng hành cùng ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Taylor Swift đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới được mong chờ bậc nhất Hollywood. Dù nữ ca sĩ chưa lên tiếng, thông tin này vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Bên cạnh chuyện tình đẹp, Taylor Swift còn là cái tên thường xuyên được nhắc đến bởi ngoại hình trẻ trung và nguồn năng lượng dồi dào. Ở tuổi 36, sau gần hai thập kỷ hoạt động với lịch trình dày đặc, cô vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, làn da khỏe mạnh và khả năng biểu diễn liên tục trong nhiều giờ trên sân khấu.

Không ít chuyên gia cho rằng, điều này không đến từ những "bí quyết thần kỳ" mà chủ yếu nhờ lối sống được duy trì bền bỉ trong nhiều năm.

1. Xem luyện tập như một phần công việc

Taylor từng chia sẻ với tạp chí Vogue rằng, để chuẩn bị cho các tour diễn kéo dài hơn 3 tiếng, cô dành nhiều tháng tập luyện với cường độ cao.

Các buổi tập thường kết hợp chạy bộ trên máy, bài tập sức bền, cardio và rèn luyện cơ bắp. Việc duy trì thể lực tốt không chỉ giúp cô biểu diễn ổn định mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức bền và giảm nguy cơ chấn thương.

Ngay cả khi không lưu diễn, nữ ca sĩ vẫn duy trì việc vận động đều đặn thay vì tập luyện theo kiểu "nước rút".

2. Ăn uống cân bằng thay vì kiêng khem cực đoan

Taylor Swift không theo đuổi các chế độ ăn quá nghiêm ngặt.

Theo những chia sẻ trước đây, trong tuần cô ưu tiên các thực phẩm giàu dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, sữa chua, salad, protein nạc và uống nhiều nước.

Đến cuối tuần, nữ ca sĩ cho phép bản thân thưởng thức bánh burger, pizza, kem hay các món yêu thích mà không cảm thấy tội lỗi.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng nhận định đây là cách tiếp cận giúp việc ăn uống trở nên bền vững hơn, hạn chế tình trạng ăn kiêng quá mức rồi mất kiểm soát.

3. Ngủ đủ để cơ thể phục hồi

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Taylor từng thừa nhận cô có thể ngủ tới 9–10 giờ nếu lịch trình cho phép.

Giấc ngủ chất lượng được xem là yếu tố quan trọng giúp phục hồi cơ bắp, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ trí nhớ và duy trì làn da khỏe mạnh.

Nghiên cứu cũng cho thấy ngủ không đủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

4. Chăm sóc sức khỏe tinh thần

Taylor Swift nhiều lần chia sẻ rằng cô học cách chấp nhận cảm xúc của mình thay vì cố gắng che giấu.

Âm nhạc, viết nhật ký, trò chuyện với người thân và dành thời gian cho bạn bè là những cách giúp nữ ca sĩ giải tỏa áp lực sau những giai đoạn làm việc cường độ cao.

Các chuyên gia cho biết, việc duy trì sức khỏe tinh thần tốt có thể góp phần giảm căng thẳng mạn tính – yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý tim mạch, rối loạn giấc ngủ và lão hóa sớm.

5. Không theo đuổi hình mẫu "gầy bằng mọi giá"

Taylor từng thẳng thắn chia sẻ trong bộ phim tài liệu Miss Americana rằng cô từng chịu nhiều áp lực về ngoại hình.

Sau đó, nữ ca sĩ lựa chọn thay đổi cách nhìn nhận về cơ thể. Thay vì cố gắng thật gầy, cô tập trung vào việc ăn đủ để có năng lượng biểu diễn và duy trì sức khỏe.

"Tôi muốn cơ thể mình đủ khỏe để làm điều mình yêu thích", cô từng chia sẻ.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là tư duy tích cực, giúp giảm nguy cơ rối loạn ăn uống và xây dựng mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm.

Sức khỏe tốt không đến từ những "bí kíp" đắt tiền

Ở tuổi 36, trước thềm cột mốc mới trong cuộc sống với đám cưới được nhiều người mong chờ, Taylor Swift vẫn duy trì hình ảnh rạng rỡ không phải nhờ một loại thực phẩm chức năng hay phương pháp chống lão hóa đặc biệt.

Nhìn vào lối sống của nữ ca sĩ, có thể thấy những yếu tố mang lại khác biệt đều rất quen thuộc: vận động đều đặn, ăn uống cân bằng, ngủ đủ, chăm sóc sức khỏe tinh thần và không theo đuổi các chuẩn mực ngoại hình cực đoan.

Đó cũng là những nền tảng được nhiều tổ chức y tế và chuyên gia khuyến nghị để duy trì sức khỏe lâu dài, bất kể ở độ tuổi nào.