Thực phẩm chứa kali gấp 42 lần chuối, hấp hay luộc đều ngon: Nên ăn nhiều vào tháng 7 để hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ gan, giảm mệt mỏi, tăng miễn dịch

Nhắc đến thực phẩm giàu kali, nhiều người nghĩ ngay đến chuối. Tuy nhiên, có một loại nấm còn cung cấp lượng kali nhiều hơn cả chuối.

Mùa hè là thời điểm nhiều người thường xuyên cảm thấy cơ thể uể oải, dễ mệt mỏi, chân tay thiếu sức, chỉ vận động nhẹ cũng thấy hụt hơi. Không ít trường hợp đi khám sức khỏe nhưng các chỉ số như huyết áp, đường huyết hay mỡ máu đều trong giới hạn bình thường. Một trong những nguyên nhân có thể được bác sĩ nghĩ đến là tình trạng thiếu kali.

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Vì sao mùa hè dễ thiếu kali?

Kali là khoáng chất thiết yếu tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể như duy trì sự co cơ, dẫn truyền thần kinh, điều hòa nhịp tim và cân bằng nước - điện giải.

Trong những ngày nắng nóng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn nên lượng kali cũng bị thất thoát đáng kể. Nếu chỉ bù nước mà không bổ sung các khoáng chất cần thiết từ thực phẩm, nguy cơ thiếu kali sẽ tăng lên. Cùng với đó, thời tiết oi bức khiến nhiều người ăn uống kém hơn, càng làm lượng kali nạp vào cơ thể bị giảm.

Thiếu kali có thể gây ra các biểu hiện như mệt mỏi, yếu cơ, giảm sức bền khi vận động, chuột rút, tim đập bất thường hoặc chóng mặt trong những trường hợp nặng. Tuy nhiên, các triệu chứng này cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, nếu tình trạng kéo dài, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán chính xác thay vì tự ý bổ sung kali.

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Nấm tre - thực phẩm giàu kali nhưng ít người biết đến

Nhắc đến thực phẩm giàu kali, nhiều người nghĩ ngay đến chuối. Tuy nhiên, nấm tre , còn gọi là nấm váy hoặc nấm tuyết váy , cũng là nguồn cung cấp kali rất dồi dào.

Theo dữ liệu dinh dưỡng được công bố tại Trung Quốc, trong 100g nấm tre khô chứa khoảng 11.882mg kali , cao hơn nhiều so với cùng khối lượng chuối. Tuy nhiên, đây là hàm lượng tính trên nấm khô, trong khi lượng sử dụng thực tế mỗi bữa thường chỉ khoảng 10-20g. Sau khi ngâm nở, hàm lượng kali tính theo trọng lượng sẽ giảm đáng kể.

Dù vậy, nấm tre vẫn được xem là một trong những thực phẩm giàu kali tự nhiên, phù hợp bổ sung vào thực đơn mùa hè.

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Không chỉ giàu kali, nấm tre còn mang lại nhiều lợi ích

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nấm tre chứa nhiều chất xơ, giúp tăng nhu động ruột và hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón. Việc bổ sung thực phẩm giàu chất xơ kết hợp uống đủ nước có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Chứa các hợp chất có lợi cho gan

Loại nấm này chứa polysaccharide - nhóm hợp chất sinh học được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng chống oxy hóa. Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy polysaccharide trong nấm có thể góp phần bảo vệ tế bào gan trước tác động của stress oxy hóa. Tuy nhiên, vẫn cần thêm các nghiên cứu trên người để khẳng định hiệu quả này.

Góp phần tăng cường miễn dịch

Polysaccharide trong nấm cũng được cho là có khả năng điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch. Khi kết hợp trong một chế độ ăn cân đối, các loại nấm nói chung có thể góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể và hỗ trợ sức đề kháng.

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Chế biến thế nào để vừa ngon vừa giữ được dinh dưỡng?

Nấm tre có vị ngọt thanh tự nhiên và hương thơm đặc trưng nên không cần nêm nếm quá nhiều gia vị.

Hấp: Sau khi ngâm nở, có thể hấp nấm cùng gà hoặc sườn để giữ được vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu.

Nấu canh: Nấm tre cũng rất phù hợp để nấu cùng trứng, gà hoặc sườn heo. Khi thấm nước dùng, nấm vẫn giữ được độ giòn nhẹ và hương vị đặc trưng.

Lưu ý khi sơ chế

Nấm khô nên được ngâm trong nước ấm khoảng 15-20 phút cho nở hoàn toàn, sau đó cắt bỏ phần gốc, rửa sạch rồi mới chế biến. Không nên ngâm quá lâu vì nấm sẽ bị mềm, ảnh hưởng đến độ giòn.

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Những ai có thể cân nhắc bổ sung?

Nấm tre có thể là lựa chọn phù hợp với:

Người thường xuyên ra nhiều mồ hôi trong mùa hè. Người muốn tăng cường thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa. Người muốn đa dạng nguồn thực phẩm giàu khoáng chất trong khẩu phần ăn. Người xây dựng chế độ ăn lành mạnh nhằm hỗ trợ sức khỏe miễn dịch.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn, suy giảm chức năng thận hoặc đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali không nên tự ý bổ sung nhiều thực phẩm giàu kali mà cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Thay vì chỉ chú trọng uống nhiều nước trong những ngày nắng nóng, việc xây dựng chế độ ăn cân đối với các thực phẩm giàu khoáng chất như nấm tre cũng là cách giúp cơ thể duy trì cân bằng điện giải. Kết hợp cùng rau xanh, trái cây và nguồn đạm chất lượng sẽ góp phần giảm cảm giác mệt mỏi, hỗ trợ sức khỏe và tăng khả năng thích nghi với thời tiết mùa hè.