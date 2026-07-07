Lời khuyên cho những người thường xuyên pha mật ong uống mỗi sáng

Uống nước mật ong vào buổi sáng là thói quen được nhiều người duy trì nhờ những lợi ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, để thức uống này phát huy hiệu quả, người dùng cần pha đúng cách, sử dụng với lượng phù hợp.

Mật ong từ lâu được xem là thực phẩm giàu dưỡng chất mà thiên nhiên ban tặng. Khi kết hợp với nước ấm, thức uống này không chỉ có hương vị dễ chịu mà còn mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể nếu được sử dụng đúng cách.

Theo các chuyên gia, việc duy trì thói quen uống mật ong pha nước ấm mỗi ngày có thể mang lại nhiều tác động tích cực đối với sức khỏe. Trước hết, mật ong có vị ngọt tự nhiên, là lựa chọn lành mạnh hơn so với nhiều loại đường tinh luyện.

Với những người đang trong quá trình giảm cân, pha khoảng một thìa mật ong với nước ấm và uống vào buổi sáng có thể giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hạn chế lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Bên cạnh đó, mật ong còn giúp làm dịu đường tiêu hóa và giảm các triệu chứng kích ứng. Mật ong nguyên chất chứa các thành phần hoạt động như chất xơ hòa tan (prebiotic), góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Khi kết hợp với nước ấm - vốn có tác dụng hỗ trợ giảm đầy hơi và khó tiêu - thức uống này có thể góp phần cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, mật ong còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, có đặc tính chống viêm. Vì vậy, uống mật ong pha nước ấm có thể giúp làm dịu cảm giác đau rát họng hoặc khó chịu do viêm. Để tăng hương vị, người dùng có thể bổ sung vài giọt nước cốt chanh.

Không chỉ vậy, mật ong còn được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và dưỡng ẩm. Đây cũng là lý do chiết xuất mật ong thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc da. Duy trì thói quen uống mật ong pha nước ấm đúng cách có thể hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ bên trong, góp phần giảm mụn và cải thiện các vết thâm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những lợi ích trên chỉ có thể phát huy khi mật ong được pha đúng cách, sử dụng đúng liều lượng và vào thời điểm phù hợp. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi pha mật ong uống vào buổi sáng mà ai cũng nên nhớ để cải thiện sức khỏe:

1. Cách pha đúng

Để đạt hiệu quả tốt nhất, mỗi lần, người dùng chỉ nên pha 1-2 thìa mật ong nguyên chất với khoảng 200-300 ml nước ấm ở nhiệt độ 40-50 độ C. Việc sử dụng nước sôi hoặc nước quá nóng không được khuyến khích vì có thể làm giảm một số dưỡng chất và hoạt tính có lợi trong mật ong.

Sau khi khuấy đều cho mật ong tan hoàn toàn, bạn có thể uống ngay hoặc bổ sung thêm chanh, gừng, nghệ... để tăng hương vị và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

2. Thời điểm uống thích hợp

Nhiều người có thói quen uống mật ong ngay sau khi thức dậy với mong muốn tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chưa phải là thời điểm lý tưởng. Việc uống mật ong khi dạ dày còn trống có thể làm tăng lượng axit dịch vị, khiến một số người dễ gặp tình trạng đau bụng hoặc tiêu chảy. Thay vào đó, nên uống mật ong khoảng 30 phút sau khi thức dậy để cơ thể hấp thu tốt hơn và hạn chế nguy cơ gây kích ứng đường tiêu hóa.

3. Không lạm dụng mật ong quá mức

Mật ong chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất có đặc tính chống viêm, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ đào thải độc tố. Khi được bổ sung hợp lý vào chế độ ăn uống, thực phẩm này còn có thể góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc càng dùng nhiều càng tốt. Dù uống vào buổi sáng hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày, mật ong vẫn là thực phẩm chứa nhiều đường tự nhiên.

Theo khuyến nghị, mỗi người chỉ nên sử dụng khoảng 5 ml mật ong mỗi ngày. Nếu đã bổ sung đủ lượng này, nên hạn chế tiêu thụ thêm các thực phẩm chứa nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt hoặc các loại thực phẩm chế biến sẵn để tránh dư thừa đường.

4. Những người không nên uống

Không phải ai cũng phù hợp với thức uống này. Cụ thể, trẻ dưới 1 tuổi không nên sử dụng mật ong vì có nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột và ngộ độc. Ngoài ra, người đang bị rối loạn tiêu hóa, người dị ứng với mật ong hoặc người thường xuyên bị đau đầu, đau nửa đầu cũng nên hạn chế hoặc tránh sử dụng mật ong pha nước ấm.

5. Bảo quản đúng cách

Bên cạnh cách sử dụng, việc bảo quản cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của mật ong.

Nếu bảo quản không đúng, các dưỡng chất trong mật ong có thể bị suy giảm, đồng thời làm giảm khả năng kháng khuẩn và chống viêm vốn có. Để giữ được chất lượng, nên đựng mật ong trong chai hoặc lọ thủy tinh có nắp đậy kín và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

(Tổng hợp)