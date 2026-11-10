Bộ phận của cá chứa độc tố cực mạnh, có thể gây suy gan, suy thận cấp: Nhiều người vẫn ăn vì tưởng "bổ"

Tin rằng ăn bộ phận này của cá giúp “bồi bổ, chữa bệnh”, nhiều người không ngờ nó có thể chứa độc tố cực mạnh, gây tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí tử vong.

Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein và các axit béo có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của cá cũng tốt hoặc có thể ăn được.

Không ít người vẫn tin rằng ăn đầu cá giúp bổ não, ăn vảy cá làm đẹp da, còn mật cá có tác dụng sáng mắt, bồi bổ. Tuy nhiên, những quan niệm này không phải lúc nào cũng có cơ sở khoa học.

Theo The Paper , một số bộ phận của cá không mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ. Đặc biệt, mật cá có thể chứa độc tố nguy hiểm, tuyệt đối không nên ăn.

Mật cá chứa độc tố mạnh, có thể gây suy gan, suy thận cấp

Mật của nhiều loại cá có thể chứa độc tố mạnh (Ảnh: AI khởi tạo)

Theo The Paper , quan niệm ăn mật cá giúp thanh nhiệt, sáng mắt, bồi bổ không có cơ sở khoa học. Trái lại, mật của nhiều loài cá chứa các hợp chất có độc tính cao, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

Các chất độc này có thể gồm axit mật, histamine, axit hydrocyanic và hợp chất cyprinol sulfate.

Sau khi ăn phải mật cá chứa độc, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói và đau bụng. Trường hợp nghiêm trọng có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, bao gồm suy gan, suy thận cấp, thậm chí tử vong.

Đáng chú ý, những độc tố này khó bị phá hủy bởi nhiệt độ cao hoặc rượu. Vì vậy, dù ăn sống, nấu chín hay ngâm rượu, mật cá vẫn có thể gây ngộ độc.

The Paper thông tin, các loài cá có nguy cơ gây ngộ độc mật đáng chú ý bao gồm cá trắm cỏ, trắm đen, cá mè, cá chép và cá diếc.

Để phòng tránh ngộ độc, khi sơ chế cá cần loại bỏ túi mật cẩn thận. Nếu vô tình làm vỡ túi mật, phải dùng nhiều nước sạch rửa kỹ phần dịch mật dính trên cá trước khi chế biến.

4 bộ phận khác của cá có thực sự bổ dưỡng như lời đồn?

1. Đầu cá có bổ não hơn thịt cá?

Canh đầu cá (Ảnh: Ytower)

Theo The Paper , quan niệm ăn đầu cá bổ não xuất phát từ cách nghĩ “ăn gì bổ nấy”.

Đầu cá chứa DHA và EPA, hai loại axit béo có lợi cho sự phát triển não bộ và thị lực ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thịt cá cũng cung cấp những dưỡng chất này.

Vì vậy, xét về protein và axit béo có lợi, đầu cá không có ưu thế dinh dưỡng quá lớn so với thịt cá.

2. Vảy cá có giúp làm đẹp da?

Vảy cá chứa collagen, với hàm lượng khoảng 11-38% ở một số loài như cá chép, cá trắm cỏ và cá diếc. Tuy nhiên, collagen không cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu và có giá trị dinh dưỡng hạn chế so với protein chất lượng cao.

Vì vậy, ăn vảy cá không đồng nghĩa với việc có thể trực tiếp cải thiện làn da như nhiều người kỳ vọng.

3. Trứng cá có giúp phát triển trí não?

Trứng cá chiên (Ảnh: Yuyu Family Lab)

Trứng cá cung cấp protein, canxi, phốt pho, kali và lecithin, những dưỡng chất có vai trò đối với hoạt động của hệ thần kinh.

Tuy nhiên, trứng cá cũng chứa lượng cholesterol tương đối cao. Một số loại còn giàu chất béo, chẳng hạn trứng cá tầm Siberia có hàm lượng chất béo khoảng 14%.

Vì vậy, dù bổ dưỡng, trứng cá cũng cần được tiêu thụ với lượng vừa phải.

4. Bong bóng cá có thực sự “đại bổ”?

Bong bóng cá được nhiều người xem là thực phẩm bồi bổ có giá trị. Theo The Paper , khoảng 80% thành phần của bong bóng cá đã phơi khô là protein, trong đó collagen chiếm tỷ lệ lớn.

Tuy nhiên, collagen có giá trị dinh dưỡng không cao bằng protein hoàn chỉnh. Bong bóng cá cũng không chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nên không có những công dụng đặc biệt như lời đồn.

Nhìn chung, cá là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, nhưng không nên thần thánh hóa lợi ích của từng bộ phận. Đặc biệt, tuyệt đối không ăn mật cá vì nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Nguồn: The Paper