Vừa tắm nước nóng xong ra ngoài, người đàn ông 30 tuổi đau đầu dữ dội, được chẩn đoán đột quỵ: BS nhắc 5 bước cần nhớ khi tắm mùa lạnh

Ngay sau khi tắm, người đàn ông xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Sau khi ngồi nghỉ một lúc, anh nhận thấy tay phải và chân phải yếu đi. Người nhà còn phát hiện anh nói chuyện không rõ ràng nên lập tức đưa đến bệnh viện.

Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đột ngột đau đầu dữ dội, yếu tay chân và nói không rõ sau khi tắm nước nóng trong đợt rét. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, huyết áp của anh đã vượt 200 mmHg và bác sĩ chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não. Trường hợp này là lời nhắc nhở về những rủi ro sức khỏe có thể xảy ra trong mùa lạnh, đặc biệt khi huyết áp không được kiểm soát tốt.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), bác sĩ Trần Đức Viễn, chuyên khoa Ngoại thần kinh tại Bệnh viện E-Da, chia sẻ rằng người đàn ông trên vốn không có thói quen đo huyết áp thường xuyên. Trong một đợt không khí lạnh tràn về, anh tắm nước nóng tại nhà. Sau khi tắm xong, anh mặc quần áo mỏng, đi chân trần từ phòng tắm ra ngoài và đặt chân xuống nền nhà lạnh.

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Ngay sau đó, người đàn ông xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Sau khi ngồi nghỉ một lúc, anh nhận thấy tay phải và chân phải yếu đi. Người nhà còn phát hiện anh nói chuyện không rõ ràng nên lập tức đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết não. Tuy nhiên, không thể khẳng định việc chân trần chạm nền nhà lạnh là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ. Thời tiết lạnh có thể khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng, trong khi tăng huyết áp không được kiểm soát là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ.

Vì sao cần cẩn trọng khi tắm nước nóng trong mùa lạnh?

Khi tắm nước nóng, các mạch máu dưới da giãn ra để cơ thể thải nhiệt. Ở một số người, điều này có thể khiến huyết áp giảm, gây chóng mặt hoặc choáng váng. Ngược lại, khi đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, mạch máu có thể co lại, khiến huyết áp tăng.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột đáng lưu ý hơn ở người cao tuổi, người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc tiểu đường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cứ tắm nước nóng rồi bước ra nơi lạnh là sẽ bị đột quỵ. Điều quan trọng là hạn chế chênh lệch nhiệt độ quá lớn, tránh tắm quá nóng và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ khuyến cáo không nên vừa đi ngoài trời lạnh về đã lập tức tắm nước nóng. Hãy nghỉ ngơi ở nơi ấm áp, tránh gió lùa và để cơ thể thích nghi dần trước khi vào phòng tắm.

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5 bước tắm mùa lạnh an toàn hơn

1. Làm ấm phòng tắm trước khi vào: Có thể chuẩn bị nước ấm và sử dụng thiết bị sưởi phù hợp để giảm cảm giác lạnh. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý an toàn điện trong môi trường ẩm ướt.

2. Để cơ thể thích nghi sau khi đi ngoài trời lạnh về: Không nên vội vàng cởi quần áo rồi tắm ngay khi cơ thể còn lạnh cóng. Hãy nghỉ ngơi ở nơi kín gió, chờ cơ thể dần ấm lên. Có thể uống một ít nước ấm nếu muốn, nhưng đây không phải biện pháp đã được chứng minh có thể ngăn ngừa đột quỵ.

3. Bắt đầu bằng nước ấm vừa phải: Tránh để nước quá nóng dội trực tiếp lên người ngay từ đầu. Có thể làm ướt tay chân trước, sau đó từ từ làm sạch các vùng cơ thể để tạo cảm giác dễ chịu hơn.

4. Không vội dội nước nóng lên đầu và ngực: Nên làm ướt cơ thể từ từ, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu cảm thấy chóng mặt, khó thở, hồi hộp hoặc mệt bất thường, cần dừng tắm và tìm sự trợ giúp khi cần thiết.

5. Tắm trong thời gian vừa phải, giữ ấm ngay sau đó: Không nên tắm hoặc ngâm mình quá lâu trong nước nóng. Sau khi tắm, hãy lau khô người, mặc quần áo ấm và đi dép chống trượt trước khi bước ra ngoài. Người cao tuổi hoặc người đi lại khó khăn nên sử dụng tay vịn, ghế tắm và có người thân hỗ trợ nếu cần.

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Đau đầu dữ dội, yếu tay chân sau khi tắm: Đừng chủ quan

Bên cạnh việc điều chỉnh thói quen tắm, mỗi người cần nhận biết những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ. Đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột, méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó hay mất thăng bằng bất thường đều là những dấu hiệu cần được xử trí khẩn cấp.

Khi xuất hiện các triệu chứng này, hãy gọi cấp cứu ngay, ghi nhớ thời điểm khởi phát và không chờ xem người bệnh có tự hồi phục hay không. Không tự ý cho người bệnh uống thuốc, đặc biệt là thuốc hạ huyết áp hoặc aspirin, khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch cần tuân thủ điều trị và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu thường xuyên chóng mặt khi tắm hoặc từng bị ngất, nên trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn cách tắm an toàn.

Tắm rửa là hoạt động thường ngày, nhưng vào mùa lạnh, những chi tiết nhỏ như làm ấm phòng tắm, dùng nước vừa phải, tránh trượt ngã và mặc đủ ấm sau khi tắm đều rất đáng lưu ý. Đặc biệt, đừng bỏ qua các dấu hiệu đột quỵ chỉ vì chúng xuất hiện ngay sau khi tắm: cấp cứu kịp thời có thể tạo ra khác biệt lớn đối với khả năng sống còn và phục hồi của người bệnh.