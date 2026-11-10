Ăn mỡ lợn suốt nhiều năm, người đàn ông 52 tuổi bất ngờ khi đi khám

Dù gia đình nhiều lần khuyên chuyển sang dầu thực vật, ông Vương vẫn duy trì thói quen dùng mỡ lợn để nấu ăn suốt nhiều năm. Trong một lần khám sức khỏe, người đàn ông ở Trung Quốc bất ngờ khi nhận kết quả.

Trong mắt nhiều người, mỡ lợn là thực phẩm chứa nhiều chất béo, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, ông Vương, 52 tuổi, sống tại Nam Kinh (Trung Quốc), lại duy trì thói quen dùng mỡ lợn để nấu ăn suốt nhiều năm.

Dù gia đình nhiều lần khuyên chuyển sang dầu thực vật, ông vẫn giữ cách nấu ăn này vì đã quen với hương vị của mỡ lợn. Điều bất ngờ là trong lần khám sức khỏe gần đây, các chỉ số mỡ máu, huyết áp và đường huyết của ông đều ở mức bình thường.

Ảnh minh họa.

Kết quả này khiến nhiều người thắc mắc liệu mỡ lợn có thực sự đáng lo ngại như quan niệm phổ biến, hay loại chất béo này vẫn có những ưu điểm nhất định nếu được sử dụng đúng cách?

Mỡ lợn không hoàn toàn có hại như nhiều người vẫn nghĩ. Loại chất béo này chứa cả axit béo bão hòa và axit béo không bão hòa đơn, trong đó có axit oleic. Tuy nhiên, tỉ lệ các thành phần có thể thay đổi tùy nguồn nguyên liệu.

Mỡ lợn giúp tăng hương vị món ăn nhờ độ béo và mùi thơm đặc trưng. Nguyên liệu này thường được dùng để xào rau, chế biến các món truyền thống hoặc làm bánh.

Mỡ lợn cũng là nguồn cung cấp năng lượng, với khoảng 9 kcal mỗi gram chất béo. Nhờ đó, thực phẩm này góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể. Ngoài ra, mỡ lợn có thể chứa một lượng vitamin tan trong chất béo, tùy thuộc vào thành phần nguyên liệu và cách chế biến.

Mỡ lợn cũng có thể được sử dụng trong một số phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, dù sử dụng loại chất béo nào, cũng nên tránh đun đến khi bốc khói và hạn chế tái sử dụng dầu mỡ nhiều lần.

Dù có những đặc điểm hữu ích trong chế biến thực phẩm, mỡ lợn vẫn chứa một tỉ lệ đáng kể chất béo bão hòa. Tiêu thụ quá nhiều loại chất béo này có thể làm tăng cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol xấu, qua đó góp phần làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chất béo bão hòa nên chiếm không quá 10% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày. Tổ chức này cũng khuyến nghị ưu tiên chất béo không bão hòa, có trong các loại dầu thực vật như dầu ô liu và dầu cải.

Theo chia sẻ, ông Vương còn duy trì nhiều thói quen sống lành mạnh như ăn nhiều rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, đi bộ nhanh khoảng 1 giờ mỗi ngày, không hút thuốc và sử dụng đồ uống có cồn. Những thói quen này góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, giúp duy trì các chỉ số sức khỏe ở mức ổn định.

Ảnh minh họa.

Về việc sử dụng mỡ lợn, cách tốt nhất cho người trưởng thành là duy trì tỉ lệ 1:1 hoặc 1:1,5 giữa mỡ lợn và dầu thực vật. Sự kết hợp này giúp cơ thể nhận được đa dạng các loại acid béo. Việc cân bằng nguồn chất béo giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, ngăn chặn việc cơ thể chuyển sang chế độ tích trữ mỡ do thiếu hụt dinh dưỡng.

Dù mỡ lợn chịu nhiệt tốt nhưng việc chiên ngập dầu trong thời gian dài sẽ khiến thực phẩm ngấm một lượng lớn chất béo. Hãy sử dụng kỹ thuật xào nhanh trên lửa lớn với một lượng mỡ cực nhỏ.

Chỉ cần một thìa cà phê mỡ lợn là đủ để làm dậy mùi thơm đặc trưng của món ăn. Cách làm này vừa giữ được độ giòn ngọt của thực phẩm, vừa đảm bảo lượng calo không bị đẩy lên quá cao.

Luyện tập là yếu tố quan trọng nhất để đốt cháy năng lượng, đặc biệt là với người làm việc văn phòng, ít hoạt động thể lực. Nếu bạn có một bữa ăn ngon với các món xào mỡ lợn, hãy chủ động đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng sau đó để tiêu hao năng lượng.

Ngoài ra, thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Nên dùng các món có mỡ lợn vào bữa sáng hoặc bữa trưa để cơ thể có thời gian chuyển hóa. Tránh ăn các món nhiều chất béo vào bữa tối muộn vì đây là lúc cơ thể nghỉ ngơi, mỡ rất dễ tích tụ ở vùng bụng và đùi.

Những người có tiền sử bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hoặc người cao tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng cụ thể. Tuy nhiên, với một người khỏe mạnh bình thường, việc sử dụng mỡ lợn một cách có chừng mực, hợp lý không lo gây tăng cân mà còn giúp bữa ăn tăng hương vị, nuôi dưỡng làn da và mái tóc.