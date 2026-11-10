Khối u đùi khổng lồ khiến người bệnh không thể co, gập chân

Khối u đùi phải kích thước 35x35 cm khiến người bệnh 76 tuổi không thể gập hoặc khép chân.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Bệnh nhân M. (76 tuổi) có khối u ở đùi phải khoảng 6 năm trước, nhưng kích thước tăng nhanh trong 2 năm gần đây, lên tới 35x35 cm. Người bệnh đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa được phẫu thuật điều trị triệt để.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Hưng Yên), các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Lồng ngực đánh giá đây là trường hợp phức tạp do người bệnh tuổi cao, thể trạng suy kiệt và thiếu máu mạn tính. Khối u lớn khiến bệnh nhân không thể khép hoặc gập chân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động. Tình trạng chèn ép kéo dài còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương mạch máu, thần kinh vùng đùi.

BSCKI Nguyễn Hữu Chuẩn, Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, cho biết việc lựa chọn phương pháp vô cảm là thách thức lớn. Do người bệnh cao tuổi, thể trạng yếu và thiếu máu mạn tính, ekip quyết định gây tê tủy sống thay vì gây mê toàn thân nhằm hạn chế các nguy cơ trong và sau phẫu thuật.

Bên cạnh đó, khối u lớn làm biến đổi cấu trúc giải phẫu vùng đùi, có hệ thống mạch máu tăng sinh phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu và tổn thương bó mạch - thần kinh. Lớp da phủ trên khối u mỏng, đòi hỏi phẫu thuật viên phải bóc tách cẩn thận, đồng thời tính toán tạo hình vạt da để hạn chế nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng sau mổ.

Với sự phối hợp của 4 phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và ekip gây mê hồi sức, khối u được bóc tách hoàn toàn, các mạch máu và dây thần kinh quan trọng được bảo tồn. Phần da che phủ được tạo hình sau phẫu thuật. Ca mổ kéo dài gần 3 giờ.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Vận động và cảm giác vùng đùi, cẳng chân, bàn chân được bảo tồn. Mẫu bệnh phẩm đã được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất khối u, làm cơ sở xây dựng kế hoạch theo dõi và điều trị tiếp theo.