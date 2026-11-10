3 thói quen sử dụng điện thoại cần bỏ ngay

Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân, nhưng cách sử dụng thiết bị này hằng ngày có thể âm thầm ảnh hưởng đến mắt, giấc ngủ, hệ cơ xương khớp và sức khỏe tinh thần.

Có 3 thói quen khi sử dụng điện thoại cần phải sớm thay đổi.

Vừa nằm vừa cúi đầu nhìn điện thoại

Đây là thói quen phổ biến, đặc biệt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhiều người có thể nằm nghiêng, nằm sấp hoặc cúi gập cổ để xem điện thoại hàng chục phút, thậm chí vài giờ.

Khi cúi đầu quá lâu, các cơ vùng cổ và vai phải chịu áp lực lớn, dễ dẫn đến tình trạng đau mỏi cổ, cứng vai gáy. Nếu duy trì tư thế sai trong thời gian dài, người sử dụng có thể gặp các vấn đề về cơ xương khớp.

Bên cạnh đó, việc nằm nghiêng xem điện thoại cũng khiến khoảng cách từ mắt đến màn hình không đồng đều, làm tăng cảm giác mỏi mắt, khô mắt ở một số người.

Lời khuyên: Nên ngồi ở tư thế thoải mái, giữ lưng thẳng, nâng điện thoại gần ngang tầm mắt và tránh cúi cổ quá lâu. Không nên nằm sấp hoặc nằm nghiêng một bên để sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Ảnh minh họa.

Sử dụng điện thoại ngay trước khi đi ngủ

Nhiều người có thói quen lướt mạng xã hội, xem video hoặc đọc tin tức trước khi ngủ. Thậm chí, không ít người cầm điện thoại đến tận lúc buồn ngủ mới đặt xuống.

Thói quen này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ánh sáng từ màn hình, đặc biệt là ánh sáng xanh, có thể tác động đến nhịp sinh học và quá trình tiết melatonin – hormone đóng vai trò điều hòa chu kỳ ngủ - thức.

Ngoài ra, nội dung trên mạng xã hội, video ngắn hoặc những thông tin gây kích thích cảm xúc cũng khiến não bộ khó thư giãn, làm người dùng trì hoãn giờ đi ngủ.

Nếu thường xuyên thức khuya vì điện thoại, cơ thể có thể rơi vào tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc vào ngày hôm sau.

Lời khuyên: Nên ngừng sử dụng điện thoại khoảng 30-60 phút trước giờ ngủ. Thay vào đó, có thể đọc sách giấy, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn.

Vừa ăn vừa xem điện thoại

Một thói quen khác rất phổ biến là vừa ăn cơm vừa xem video, đọc tin tức hoặc lướt mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là cách giải trí trong bữa ăn, nhưng thực tế có thể khiến họ mất tập trung vào việc ăn uống.

Khi chú ý quá nhiều đến màn hình, người ăn dễ bỏ qua tín hiệu no của cơ thể, ăn nhanh hoặc ăn nhiều hơn nhu cầu. Việc không tập trung nhai và thưởng thức thức ăn cũng có thể khiến bữa ăn trở nên kém lành mạnh.

Đặc biệt, trẻ em có thói quen vừa ăn vừa xem điện thoại có thể hình thành sự phụ thuộc vào màn hình, khó tập trung vào bữa ăn nếu không có thiết bị bên cạnh.

Hãy dành thời gian ăn uống mà không có điện thoại. Tắt màn hình, đặt thiết bị sang một bên và tập trung vào bữa ăn. Đây cũng là cách giúp các thành viên trong gia đình có thêm thời gian trò chuyện với nhau.