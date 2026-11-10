Hai người tiếp xúc với ca não mô cầu ở Tây Ninh xuất hiện triệu chứng sốt

Tây Ninh ghi nhận 2 ca mắc não mô cầu nhóm B, trong đó có một công nhân. Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân này sinh sống và làm việc chung với 27 người, trong đó có 2 người xuất hiện các triệu chứng như ho, đau họng hoặc sốt và đã được đưa đến bệnh viện theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, sử dụng kháng sinh

Ngày 10/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc não mô cầu nhóm B. Ngành y tế đang khẩn trương điều tra dịch tễ, rà soát người tiếp xúc gần để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trường hợp thứ nhất là nam công nhân sinh năm 1973, làm việc tại một công trường thuộc xã Hậu Nghĩa. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng sốc, suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B.

Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, cai được máy thở và qua cơn nguy kịch.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân sinh sống và làm việc chung với 27 người. Trong đó, 2 người xuất hiện các triệu chứng như ho, đau họng hoặc sốt. Những trường hợp này đã được đưa đến bệnh viện theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm và sử dụng kháng sinh dự phòng.

Trường hợp thứ hai là bé trai sinh năm 2019, ngụ xã Đức Huệ. Bệnh nhi nhập viện ngày 3/11, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, được theo dõi nhiễm trùng huyết do não mô cầu và tổn thương thận cấp.

Đến ngày 8/11, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B.

Theo điều tra dịch tễ, trong 7 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhi chỉ sinh hoạt tại địa phương, không đi đến nơi khác. Hiện ngành y tế đang phối hợp rà soát khu vực nhà trọ và trường học nơi bệnh nhi sinh sống, học tập nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, các đơn vị chuyên môn đang tập trung rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc gần với các ca bệnh để hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định. Những người này được yêu cầu theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Ngành y tế khuyến cáo người thuộc diện tiếp xúc gần cần chủ động theo dõi sức khỏe. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường, đặc biệt là sốt, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá, tư vấn và nhập viện kịp thời.