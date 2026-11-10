Người phụ nữ 65 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư phổi, cố gắng kìm nén nước mắt, bà thú nhận đã bỏ qua dấu hiệu từng gặp với đôi tay

Câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng, đôi khi cơ thể phát ra những tín hiệu bất thường rất kín đáo.

Ở tuổi 65, bà Lưu, một giáo viên đã nghỉ hưu, vẫn có sức khỏe tương đối tốt. Bà chỉ nhận thấy một thay đổi nhỏ trong khoảng nửa năm gần đây: Đầu các ngón tay ngày càng to bè, móng tay hơi cong vồng lên bất thường.

Nghĩ rằng đây chỉ là dấu hiệu của tuổi tác, bà không quá bận tâm. Cho đến gần đây, bà bắt đầu ho thường xuyên, đôi lúc trong đờm xuất hiện những vệt máu. Được gia đình thúc giục, bà mới đến bệnh viện kiểm tra.

Sau một loạt xét nghiệm, bà Lưu nhận chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn muộn. Bác sĩ cho biết, sự thay đổi ở đầu ngón tay mà bà từng bỏ qua thực chất là tình trạng ngón tay dùi trống - một dấu hiệu có thể liên quan đến các bệnh lý ở phổi, trong đó có ung thư phổi.

Nuối tiếc vì đã không đi khám sớm hơn, người phụ nữ bật khóc. Bà không ngờ rằng thay đổi tưởng chừng nhỏ ở bàn tay lại có thể là lời cảnh báo về một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng, đôi khi cơ thể phát ra những tín hiệu bất thường rất kín đáo. Tuy nhiên, ngón tay dùi trống không đồng nghĩa với ung thư phổi và cũng không thể dùng riêng dấu hiệu này để chẩn đoán bệnh.

Ngoài ngón tay dùi trống, 5 dấu hiệu nào của ung thư phổi dễ bị bỏ qua?

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư có gánh nặng bệnh tật lớn trên toàn cầu. Một trong những thách thức của ung thư phổi là bệnh có thể tiến triển âm thầm. Ở giai đoạn sớm, nhiều người chưa có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện những biểu hiện dễ nhầm lẫn với bệnh hô hấp thông thường. Vì vậy, việc nhận biết các dấu hiệu bất thường và đánh giá nguy cơ là điều quan trọng.

Ho kéo dài hoặc thay đổi tính chất cơn ho: Một người vốn ít ho nhưng đột nhiên ho dai dẳng, hoặc người đã mắc bệnh hô hấp mạn tính nhận thấy cơn ho ngày càng nặng hơn, cần chú ý. Ho do ung thư phổi có thể kéo dài, gây khó chịu và không cải thiện như mong đợi. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp ho kéo dài không phải do ung thư; bác sĩ sẽ căn cứ vào triệu chứng đi kèm, tiền sử bệnh và các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân.

Đờm có lẫn máu: Những vệt máu trong đờm hoặc tình trạng ho ra máu có thể xuất hiện khi tổn thương ở đường hô hấp làm chảy máu. Đây là dấu hiệu không nên chủ quan, bởi ngoài ung thư phổi, nó còn có thể liên quan đến nhiễm trùng, lao phổi và nhiều bệnh lý khác. Khi xuất hiện, người bệnh cần được khám sớm; nếu ho ra nhiều máu hoặc kèm khó thở, cần cấp cứu ngay.

Khàn tiếng không rõ nguyên nhân: Giọng nói đột nhiên khàn kéo dài, không cải thiện hoặc ngày càng nặng hơn có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, từ viêm thanh quản đến tổn thương dây thần kinh điều khiển thanh quản. Trong một số trường hợp, khối u ở phổi hoặc vùng trung thất có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh này. Nếu khàn tiếng dai dẳng, đặc biệt khi đi kèm ho kéo dài hoặc các dấu hiệu bất thường khác, bạn nên đi khám.

Sưng mặt, cổ hoặc hai tay: Tình trạng phù ở mặt, cổ và hai chi trên đôi khi xuất hiện khi khối u trong lồng ngực chèn ép tĩnh mạch chủ trên – mạch máu đưa máu từ phần trên cơ thể trở về tim. Người bệnh có thể thấy mặt sưng, cổ căng, tay phù hoặc các tĩnh mạch vùng ngực nổi rõ. Nếu tình trạng sưng xuất hiện nhanh, kèm khó thở hay đau đầu, cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Đau ngực, vai hoặc lưng kéo dài: Đau do ung thư phổi không phải lúc nào cũng dữ dội. Một số người chỉ cảm thấy âm ỉ, tức nặng ở ngực hoặc đau lan ra vai, lưng. Khi khối u ảnh hưởng đến màng phổi, thành ngực hoặc các cấu trúc lân cận, cơn đau có thể tăng khi hít sâu, ho hoặc thay đổi tư thế. Tuy nhiên, đau ngực cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim mạch và những tình trạng nguy hiểm khác, vì vậy không nên tự chẩn đoán dựa vào vị trí đau.

Điều cần nhớ là không có một triệu chứng riêng lẻ nào đủ để khẳng định ung thư phổi. Nếu các biểu hiện kéo dài, tiến triển nặng hơn hoặc xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu bất thường, bạn nên đi khám thay vì tự mua thuốc điều trị. Với người có nguy cơ cao, chẳng hạn người hút thuốc lá lâu năm, bác sĩ có thể tư vấn thêm về sàng lọc ung thư phổi bằng chụp CT liều thấp theo tiêu chí phù hợp.