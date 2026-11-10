Nam lập trình viên vào thẳng phòng cấp cứu, suýt hỏng thận sau ngày đầu tập thể dục giảm cân

Vì quá nóng vội khi giảm cân, nam lập trình viên 32 tuổi này không ngờ mình đang "chơi đùa với tử thần".

Mùa lạnh đến kéo theo vô vàn lời mời gọi từ những nồi lẩu nghi ngút khói hay đồ nướng béo ngậy. Việc nạp liên tục lượng calo lớn cộng thêm tâm lý mặc quần áo dày dễ che khuyết điểm khiến không ít người giật mình khi thấy cân nặng tăng vọt. Cộng thêm kỳ nghỉ Tết đến gần, nhu cầu tập thể dục giảm cân cấp tốc từ đó bùng nổ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sự nôn nóng lấy lại vóc dáng ngay lập tức bằng những bài tập quá sức lại trở thành cái bẫy nguy hiểm đẩy nhiều người vào ranh giới sinh tử. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) đã tiếp nhận một trường hợp cấp cứu hy hữu liên quan trực tiếp đến sai lầm này.

Bệnh nhân là anh Lưu Minh (32 tuổi), làm nghề lập trình viên với đặc thù công việc phải ngồi liên tục trước máy tính ít nhất 10 tiếng mỗi ngày. Hoạt động cố định vào cuối tuần của anh chỉ quanh quẩn ở nhà chơi game hoặc ngủ nướng và hầu như không bao giờ vận động thể thao. Trong một hoạt động tể dục thể thao nội bộ của công ty, anh Lưu Minh quyết định thực hiện 150 động tác squat liên tục với mục tiêu bắt đầu lộ trình giảm cân của mình.

Người đàn ông 32 tuổi tập squat liên tục 150 lần để giảm cân (Ảnh minh họa)

Sau khi hoàn thành bài tập dồn dập, anh cảm thấy khá tự hào về thể lực của bản thân. Thế nhưng chỉ sang ngày hôm sau, giấc mơ giảm cân bằng thể thao đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Đôi chân anh bắt đầu biểu tình dữ dội với các triệu chứng đau nhức kinh hoàng, sưng phồng nghiêm trọng đến mức hầu như không thể nhấc nổi chân để đi lại.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh Lưu Minh chia sẻ ban đầu bản thân chỉ nghĩ đơn giản đó là phản ứng đau mỏi cơ tự nhiên sau khi tập luyện giảm cân quá sức và chỉ cần ráng chịu đựng vài ngày là khỏi. Tuy nhiên, khi nhận thấy hai chân sưng vù bất thường và cảm giác đau đớn biến thành cực hình, các đồng nghiệp xung quanh mới hoảng hốt và lập tức đưa anh đến thẳng phòng cấp cứu.

Hồi chuông cảnh báo từ chứng tiêu cơ vân cấp tính

Tại bệnh viện, các bác sĩ trực tiếp điều trị khẳng định việc thực hiện 150 động tác squat liên tục đối với một người ít vận động không phải là tập luyện giảm cân thông thường mà là hành vi tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy hầu hết các chỉ số men cơ đều vọt lên mốc cao đáng sợ.

Trong đó, chỉ số men creatine kinase (CK) tăng vượt ngưỡng 12.800 U/L (trong khi phạm vi bình thường chỉ từ 55 đến 170 U/L) và nồng độ lactate dehydrogenase chạm mốc 800 U/L. Bên cạnh đó, mẫu nước tiểu của anh Lưu Minh đã chuyển sang màu đỏ sậm, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính mạnh với cả protein và máu ẩn. Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển khẩn cấp sang Khoa Thận học và Thấp khớp.

Bác sĩ trưởng Nhậm Diệp Bình của bệnh viện cảnh báo rằng rủi ro lớn nhất của bệnh tiêu cơ vân nằm ở chính tâm lý chủ quan và trì hoãn đi khám của người bệnh. Khi một vùng cơ lớn bị tổn thương nặng nề do vận động giảm cân quá tải, các tế bào cơ sẽ bị phá hủy và giải phóng một lượng lớn myoglobin vào máu, làm tắc nghẽn các ống thận giống như bùn cát. Tình trạng này kéo dài sẽ nhanh chóng dẫn đến tổn thương thận cấp tính hoặc suy thận.

Nam lập trình viên nhập viện cấp cứu trong tình trạng tiêu cơ vân cấp tính (Ảnh từ BV)

Rất may mắn, nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời, các chỉ số của anh Lưu Minh đã hạ xuống và anh được xuất viện an toàn. Tuy nhiên, đây thật sự là một bài học nhớ đời với không chỉ nam lập trình viên này hay những người xung quang, mà còn là câu chuyện đau lòng để bất cứ ai trong chúng ta nâng cao cảnh giác khi tập luyện, nhất là trong thời tiết lạnh. Đương nhiên, tập luyện là tốt nhưng phải đúng cách và vừa phải với sức mình, đây cũng là thói quen cần được hình thành dần dần và duy trì lâu dài mới tốt cho sức khỏe.

Nguyên tắc tập luyện giảm cân an toàn trong mùa lạnh

Bác sĩ Nhậm Diệp Bình nhấn mạnh, khi thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ hạ thấp làm cho hệ thống cơ bắp có xu hướng co cứng và tuần hoàn máu chậm lại. Việc nôn nóng giảm cân bằng các bài tập nặng đột ngột rất dễ gây đứt gãy các sợi cơ và kích hoạt bệnh lý tiêu cơ vân hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Để quá trình giảm cân đạt hiệu quả cao mà vẫn an toàn, bác sĩ Nhậm khuyến cáo người tập cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

- Tăng dần cường độ tập luyện: Tuyệt đối không dồn dập tập luyện vào ngày nghỉ. Hãy bắt đầu lộ trình giảm cân với các bài tập cường độ thấp, tăng dần khối lượng tập không quá 10% mỗi tuần để cơ bắp thích nghi từ 1 đến 2 tuần.

- Chú ý giữ ấm và chọn thời gian phù hợp: Tránh tập luyện ngoài trời vào lúc sáng sớm nhiệt độ quá thấp hoặc đêm muộn sương lạnh. Luôn mặc ấm đủ lớp khi bắt đầu và hạ dần khi nóng người để tránh sốc nhiệt, co thắt mạch máu đột ngột.

Tập luyện vừa sức và chú trọng khởi động, bổ sung nước rất quan trọng (Ảnh minh họa)

- Cấp đủ nước cho cơ thể: Uống từng ngụm nước nhỏ thường xuyên trước, trong và sau khi tập luyện giảm cân để hỗ trợ thận làm sạch các độc tố trong máu.

- Lắng nghe tín hiệu cảnh báo: Đau mỏi nhẹ sau khi tập giảm cân thường sẽ giảm dần sau 24 đến 48 giờ. Nếu tình trạng đau nhức tiếp tục dữ dội, kèm theo sưng cứng chân tay hoặc nước tiểu sẫm màu, cần ngừng tập ngay lập tức và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Tập luyện là phương pháp giảm cân lành mạnh. Tuy nhiên, sự nôn nóng và tập luyện mù quáng có thể biến quá trình giảm cân thành mối hiểm họa đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bạn!

Nguồn và ảnh: QQ, Southern Metropolis Daily