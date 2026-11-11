Cá tốt thì tốt thật nhưng ăn nhiều 4 loại này cơ thể chất đầy kim loại nặng, sớm muộn gì cũng ung thư!

Các chuyên gia khuyến nghị ăn ít nhất 2 bữa cá mỗi tuần, tương đương 340g cá. Nhưng không phải 4 loại cá được nhắc tên dưới đây!

Cá là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Cá chứa protein chất lượng cao, vitamin D, E, canxi, i ốt, photpho, DHA và đặc biệt là axit béo omega-3. Những dưỡng chất này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Từ bảo vệ tim mạch, tăng cường thị giác và chức năng não bộ đến hỗ trợ hệ miễn dịch, xương chắc khỏe và giúp da tóc đẹp.

Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng nên ăn thường xuyên. Một số loại cá nếu tiêu thụ sai cách có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, thậm chí liên quan đến ung thư. Vì vậy, nếu muốn khỏe mạnh, hãy ăn càng ít càng tốt hoặc không ăn 4 loại cá sau:

1. Cá nước ngọt to bất thường, cá biển sâu siêu lớn

Nhiều người thích ăn cá nước ngọt có kích thước khổng lồ, cho rằng thịt sẽ ngon và bổ dưỡng hơn. Nhưng thực tế, cá nước ngọt càng lớn càng dễ tích tụ formaldehyde, kim loại nặng và độc tố từ môi trường ô nhiễm. Một nghiên cứu tại Mỹ năm 2017 phát hiện mức formaldehyde trong cá nước ngọt lớn bất thường có thể lên tới 39,68 mg/kg, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu tiêu thụ lâu dài.

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Cá biển sâu có kích thước quá lớn như cá mập, cá kiếm, cá thu vua, cá ngói cũng chứa hàm lượng thủy ngân cao. Những loài cá ăn thịt dưới đáy biển còn có thể nhiễm chất ô nhiễm công nghiệp như dioxin, PCB, làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh, tim mạch. Vì vậy, tốt nhất nên chọn cá có kích thước vừa phải, tránh những con quá to bất thường.

2. Cá nướng, chiên quá kỹ hoặc bị cháy

Cá nướng, cá chiên là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng nếu chế biến ở nhiệt độ quá cao, có thể tạo ra các chất gây ung thư như benzopyrene và amin dị vòng. Đặc biệt, cá bị cháy hoặc chiên quá kỹ sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa.

Nếu yêu thích món cá nướng, hãy hạn chế nướng trực tiếp trên lửa lớn, thay vào đó nên bọc giấy bạc hoặc dùng lò nướng ở nhiệt độ vừa phải. Cá chiên cũng không nên sử dụng dầu chiên lại nhiều lần, vì dầu oxy hóa có thể sinh ra chất độc hại.

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3. Cá muối, cá ướp muối rồi làm khô

Cá muối hay cá ướp muối phơi/sấy khô có thể chứa methyl nitrite và dimethylnitrosamine - những hợp chất có khả năng gây ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp cá ướp muối rồi làm khô vào nhóm chất gây ung thư loại 1.

Ngoài ra, cá ướp muối thường có hàm lượng natri rất cao, làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tắc nghẽn động mạch và các bệnh tim mạch. Chưa kể, bảo quản cá khô không đúng cách có thể dẫn đến nhiễm vi sinh vật gây hại, histamine gây dị ứng hoặc nấm mốc chứa aflatoxin, là một chất gây ung thư nguy hiểm. Vì vậy, loại cá này không nên ăn thường xuyên, nhất là với người cao tuổi, người có vấn đề về tim mạch hoặc huyết áp cao.

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4. Cá sống, cá chưa chín kỹ

Không ít người cho rằng ăn cá sống hay mật cá sống, cá nấu chưa chín kỹ giữ được nhiều dưỡng chất, là món “đại bổ”. Tuy nhiên, kiểu ăn cá này tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Do cá sống dễ nhiễm độc tố và vi sinh vật gây bệnh như sán, giun, và vi khuẩn listeria. Nếu không được chế biến kỹ, cá có thể gây ngộ độc hoặc tích lũy chất độc, vi sinh vật gây bệnh lâu dài.

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Ví dụ như sán lá gan, khi vào cơ thể sẽ sống ký sinh trong ống mật, gây viêm nhiễm gan, viêm túi mật và nguy cơ ung thư đường mật. Hay ăn mật cá gây ngộ độc, thậm chí tử vong. Nên với các món cá sống, tái, sashimi… tốt nhất không nên ăn hoặc hạn chế ăn hết mức và chỉ ăn trừ khi có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh.