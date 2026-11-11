Chuyện khó tin đằng sau những video triệu view của các cụ U70 khiến lớp trẻ "mắt tròn mắt dẹt"

Không chỉ dành cho những người trẻ thích chạy nhảy, vượt chướng ngại vật, parkour đang được điều chỉnh để giúp người cao tuổi cải thiện khả năng giữ thăng bằng, tăng sức mạnh cơ bắp và tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Lâu nay, khi nhắc đến tuổi U70, hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí chúng ta thường là những bước đi thong thả trong công viên, những buổi dưỡng sinh nhẹ nhàng hay những thế võ thái cực quyền chậm rãi, điềm tĩnh. Thế nhưng, thế giới người cao tuổi hóa ra lại ẩn chứa những cột mốc bất ngờ đến khó tin. Mới đây, mạng xã hội được một phen “dậy sóng” trước đoạn video ghi lại cảnh các cụ ông, cụ bà tóc đã bạc trắng lại hiên ngang thực hiện những động tác thăng bằng, nhào lộn và vượt chướng ngại vật thoăn thoắt chẳng khác nào vận động viên chuyên nghiệp.

Những khung hình ấy không chỉ khiến cộng đồng mạng trầm trồ thán phục trước độ dẻo dai, lanh lợi đến kỳ lạ, mà còn khiến không ít bạn trẻ phải “mắt tròn mắt dẹt” tự hỏi liệu bản thân ở tuổi đôi mươi có đủ sức bật nhảy linh hoạt đến thế. Điều khiến cộng đồng mạng cảm phục không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn là tinh thần sống tích cực, sự bền bỉ và thái độ không đầu hàng trước tuổi tác.

Thực tế, đằng sau đoạn video triệu view ấy hoàn toàn không phải là những kỹ xảo cắt ghép hay một phút ngẫu hứng bốc đồng của tuổi già. Sự thật của những hình ảnh đó là ở một câu lạc bộ parkour đặc biệt dành riêng cho người cao tuổi tại Singapore. Ở câu lạch bộ này, những người trong độ tuổi U70 tập luyện không phải để chứng tỏ bản thân hay lập kỷ lục, mà để chứng minh một chân lý giản dị: Cơ thể có thể già đi, nhưng ngọn lửa đam mê vận động và khát vọng chinh phục những giới hạn mới thì chưa bao giờ tắt. Những hình ảnh ấy đang góp phần thay đổi cách nhìn về tuổi già. Thay vì gắn tuổi xế chiều với sự chậm chạp, phụ thuộc hay thu hẹp các hoạt động thường ngày, ngày càng nhiều người cao tuổi lựa chọn sống chủ động, tiếp tục khám phá giới hạn của bản thân và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Parkour được hiểu nôm na là môn thể thao vượt qua các chướng ngại vật trong môi trường bằng cách chạy, leo trèo hoặc nhảy một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Parkour có thể khiến nhiều người hình dung đến những thiếu niên hiếu động chạy nhảy, đu mình giữa các tòa nhà trong đô thị. Tuy nhiên, tại Singapore, một huấn luyện viên đang sử dụng các kỹ thuật của bộ môn này để giúp người cao tuổi cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Những lớp học đặc biệt này đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Làm thế nào để duy trì sức khỏe cho dân số 6,1 triệu người trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng đang trở thành một thách thức lớn đối với Singapore. Năm 2025, quốc đảo này chính thức gia nhập nhóm xã hội siêu già hóa, khi hơn 20% dân số từ 65 tuổi trở lên.

Sau 3 năm tập parkour, bà Betty Boon - người phụ nữ 69 tuổi đã nghỉ hưu, cho biết mình đã có thể tự xách hành lý lên những cầu thang dốc tại các nhà ga ở Nhật Bản, không còn phải phụ thuộc vào chồng hoặc con trai như trước. Điều khiến bà vui nhất không đơn thuần là hoàn thành một thử thách thể lực, mà là nhận ra mình vẫn có thể làm được nhiều việc mà trước đây có lẽ phải nhờ đến chồng hoặc con trai.

Bí quyết của người phụ nữ Singapore này là một bộ môn nghe qua tưởng chừng không phù hợp với tuổi già: Parkour.

Vốn nổi tiếng với những hình ảnh người trẻ chạy, nhảy qua tường, vượt chướng ngại vật hay di chuyển linh hoạt giữa các công trình đô thị, parkour đang được biến đổi để phù hợp hơn với người cao tuổi. Thay vì những pha nhào lộn mạo hiểm, các bài tập tập trung vào khả năng kiểm soát cơ thể, giữ thăng bằng, tăng sức mạnh và phản ứng linh hoạt trước những tình huống bất ngờ.

Theo Reuters, Betty Boon đã theo học các lớp parkour dành cho người cao tuổi (Movement Singapore) trong khoảng 3 năm. Bà cho biết việc luyện tập không chỉ giúp bản thân khỏe hơn, linh hoạt hơn mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đây cũng là cơ hội để bà gặp gỡ bạn bè, duy trì các mối quan hệ xã hội và có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Từ một người gặp khó khăn khi giữ thăng bằng đến lớp học dành cho người cao tuổi

Các lớp học mang tên Movement Singapore được huấn luyện viên Tan Shie Boon thành lập vào tháng 11/2017. Ý tưởng này xuất phát từ một người phụ nữ 64 tuổi muốn thử sức với parkour để cải thiện vấn đề thăng bằng.

Sau khoảng 2 tháng luyện tập, người phụ nữ này đã có thể đi lại mà không cần chiếc xe đẩy hỗ trợ mà bà từng sử dụng.

Câu chuyện ấy trở thành động lực để Tan tiếp tục phát triển chương trình. "Qua nhiều năm, một số học viên của tôi đã cải thiện đáng kể sức mạnh thể chất. Nhờ vậy, họ có thể thực hiện những khả năng vận động mà chúng ta thường không nghĩ một người 60 hay 70 tuổi có thể làm được", vị huấn luyện viên 33 tuổi này chia sẻ.

Điểm đặc biệt của chương trình là không đặt mục tiêu biến người cao tuổi thành những vận động viên parkour chuyên nghiệp. Thay vào đó, các bài tập hướng đến những kỹ năng thiết thực trong đời sống như bước qua chướng ngại vật, di chuyển linh hoạt, kiểm soát cơ thể và phản ứng tốt hơn khi gặp tình huống bất ngờ.

Một trong những nội dung được chú trọng là học cách ngã an toàn. Với người lớn tuổi, một cú ngã có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, làm suy giảm khả năng vận động và khiến họ sợ hãi khi đi lại. Nỗi sợ này đôi khi khiến người cao tuổi hạn chế hoạt động, từ đó càng dễ mất sức mạnh và sự linh hoạt.

Theo Tan, sự đối lập giữa một bộ môn vốn được xem là mạo hiểm và độ tuổi của những người tham gia có thể là yếu tố khơi gợi sự tò mò của công chúng, nhất là sau khi trang Instagram của Movement Singapore được lan truyền rộng rãi.

"Đừng ngừng chứng minh với chính mình rằng bạn có thể làm được nhiều hơn những gì bản thân từng nghĩ", anh nói.

Vì sao khả năng giữ thăng bằng lại quan trọng khi tuổi tác tăng lên?

Khi bước vào tuổi già, nhiều người nhận thấy những việc từng rất đơn giản như bước qua bậc cửa, lên xuống cầu thang, đứng dậy sau khi ngồi lâu hay tránh một vật cản trên đường bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Đó không chỉ là câu chuyện của sức mạnh cơ bắp. Khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các bộ phận cơ thể, phản ứng trước tình huống bất ngờ và duy trì sự linh hoạt đều có vai trò quan trọng đối với khả năng vận động độc lập.

Nếu những năng lực này suy giảm, người cao tuổi có thể gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày và tăng nguy cơ té ngã. Một chấn thương do té ngã không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn có thể làm giảm sự tự tin, khiến họ ngại đi lại hoặc tham gia các hoạt động xã hội.

Đó là lý do các chương trình vận động dành cho người cao tuổi ngày càng chú trọng việc rèn luyện nhiều năng lực cùng lúc, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm cơ hoặc một dạng bài tập đơn lẻ.

Parkour phiên bản dành cho người cao tuổi là một ví dụ. Những động tác được điều chỉnh theo khả năng của từng người giúp họ luyện cách di chuyển, vượt qua chướng ngại vật và kiểm soát cơ thể trong môi trường có giám sát.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi người cao tuổi đều nên bắt đầu bằng parkour. Mức độ vận động cần phù hợp với thể trạng, tiền sử bệnh lý và khả năng giữ thăng bằng của mỗi người.

Parkour cũng không phải phương pháp chống lão hóa thần kỳ, cũng không thể thay thế việc chăm sóc y tế khi cần thiết. Những lợi ích thực tế của bộ môn này nằm ở việc khuyến khích người cao tuổi vận động có mục tiêu, rèn luyện khả năng kiểm soát cơ thể và duy trì kết nối xã hội.

Với những người muốn cải thiện sức khỏe khi về già, các hình thức vận động như đi bộ, tập sức mạnh, bài tập thăng bằng hoặc thái cực quyền cũng có thể là lựa chọn phù hợp. Người ít vận động lâu ngày, có bệnh nền hoặc từng bị té ngã nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình tập mới.

Bởi sau cùng, mục tiêu của việc vận động khi tuổi tác tăng lên không nhất thiết là thực hiện được những động tác khó hay duy trì vóc dáng như thời trẻ. Đôi khi, thành quả ý nghĩa nhất chỉ đơn giản là có thể tự bước lên cầu thang, đi chợ, mang hành lý trong một chuyến du lịch và tiếp tục tận hưởng cuộc sống mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào người thân.

(Theo nguồn: Reuters)