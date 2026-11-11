1 loại quả cực quen, sấy khô thành "nhân sâm của người nghèo": Nhiều người Việt chỉ Tết mới ăn

Loại quả này ăn ít và thường xuyên thì bổ như nhân sâm, ăn vô tội vạ thì có thể biến thành "trợ thủ" cho bệnh tật.

Đó chính là nho khô!

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nho khô là món ăn vặt quen thuộc trên khay mứt của hầu hết gia đình Việt. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ lễ, loại quả sấy này lại thường bị lãng quên. Ít ai biết rằng, việc duy trì thói quen ăn món ăn vặt bình dân này hợp lý quanh năm một cách có kiểm soát lại mang tới giá trị bổ dưỡng không kém gì các vị thuốc quý.

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Phần lớn mọi người thường cho rằng trái cây ăn tươi mới là tốt nhất. Thực tế, một số loại quả sau khi trải qua quá trình sấy khô lại gia tăng đáng kể hàm lượng dưỡng chất, điển hình là trái nho.

Như vậy, nho khô không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ làm đẹp rất tốt. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là nho khô tốt hơn nho tươi, chúng đều có ưu và nhược điểm riêng. Đặc biệt, chúng ta nên ăn nho khô thường xuyên, thậm chí ăn mỗi ngày nhưng không nên ăn quá nhiều. Bởi tiêu thụ quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột và cũng gây ra nhiều phản ứng dị ứng.

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Cụ thể, người trưởng thành nên ăn khoảng 10 - 15 quả nho khô mỗi ngày. Những người tiểu đường thì tốt nhất là nên tránh xa nho khô hoặc ăn dưới 5 quả 1 ngày. Trẻ em cũng không nên ăn nhiều nho khô vì dễ sâu răng, người đang muốn giảm cân cũng nên hạn chế trái cây này vì sau khi sấy khô chúng khá nhiều đường.

Nếu ăn đúng cách, nho khô có thể được ví như "nhân sâm của người nghèo" vì mang lại rất nhiều lợi ích, nổi bật như:

1. Cải thiện tiêu hóa

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của nho là cải thiện tiêu hóa. Ngoài việc chứa một lượng lớn chất xơ hỗ trợ táo bón, nho khô còn rất tốt cho nhu động ruột. Chất xơ trong nho khô có thể loại bỏ các độc tố và chất thải qua đường tiêu hóa.

Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan trong loại trái cây sấy khô này rất hữu ích trong việc giúp phân đi qua ruột dễ dàng hơn. Điều này có thể giúp cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy việc đi vệ sinh đều đặn.

2. Góp phần ngăn ngừa ung thư

Theo bác sĩ Michael Greger , nho khô chứa thành phần phenolic cao có khả năng chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta vì chúng ngăn chặn các gốc tự do.

Các gốc tự do là một trong những yếu tố cơ bản dẫn đến sự phát triển tự phát của tế bào ung thư cũng như sự lây lan của ung thư, đó là lý do tại sao các loại thực phẩm chống oxy hóa cao như nho khô lại là một loại thực phẩm chống ung thư tuyệt vời.

3. Tăng cường tạo máu, ngừa thiếu máu

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Ngoài các vitamin nhóm B, nho khô còn chứa đồng và sắt. Bác sĩ Amreen Shaikh cho biết đây là những chất giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và cấu tạo hồng cầu. Nên nếu sử dụng nho khô hàng ngày, sẽ giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề về thiếu máu, thiếu sắt của cơ thể.

Bên cạnh đó, nho khô còn có công dụng kích thích và thúc đẩy quá trình đông máu, giúp vết thương nhanh lành hơn.

4. Tốt cho dạ dày

Không phải ai cũng biết rằng nho khô có tác dụng giảm đau và trung hòa axit dạ dày. Bởi nho khô chứa một lượng đáng kể các khoáng chất có lợi, chẳng hạn như sắt, đồng, magiê và kali. Đây là các khoáng chất kiềm giúp cân bằng mức độ axit trong dạ dày.

Trái cây này cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất giúp xoa dịu các vết thương dạ dày, phục hồi niêm mạc dạ dày tổn thương và giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Nổi bật như chất chống oxy hóa Polyphenol, hợp chất Resveratrol (có nhiều trong vỏ nho), các flavonoids, Beta caroten, vitamin C, vitamin K, kẽm và axit folic.

5. Tốt cho tim mạch

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Thường xuyên ăn nho khô có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch so với các loại đồ ăn vặt khác. Điều này do nho khô là một loại thực phẩm ít natri, đồng thời cũng chứa một nguồn kali tốt, giúp các mạch máu thư giãn. Trung bình trong 100g nho khô có đến 32mg kali nên giảm được áp lực ở các mạch máu, từ đó giúp hạ huyết áp.

Nho khô cũng là một nguồn hợp chất chống oxy hóa tốt. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng nho khô có tác dụng giảm mỡ máu, hỗ trợ làm tan cục máu đông nên phòng ngừa bệnh tim mạch - mạch máu não rất tốt.

6. Tăng cường thị lực

Nho là trái cây rất giàu polyphenol và vitamin A. Đây đều là các chất dinh dưỡng từ thực vật, có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả và rất tốt cho mắt. Khi ăn nho, đặc biệt là nho khô thì các chất này sẽ vào trong cơ thể, giúp ngăn chặn sự hoạt động của các gốc tự do gây đục thủy tinh thể, suy giảm thị lực.

7. Tốt cho xương và răng

Chuyên gia Bhuvan Rastogi cho biết, trong 100g nho khô chứa khoảng 45mg canxi, tương đương 4% nhu cầu hàng ngày của người trưởng thành. Canxi rất cần thiết cho xương và răng khỏe mạnh của bạn. Vì vậy, thường xuyên ăn nho khô sẽ giúp xương chắc khỏe hơn, hạn chế nguy cơ loãng xương và một số chứng rối loạn khác ở xương.

Bên cạnh đó, loại trái cây khô này còn giàu axit oleanolic, là một trong những hóa chất thực vật cần thiết để giữ cho răng khỏi sâu và giòn. Axit oleanolic ức chế sự phát triển của hai loài vi khuẩn miệng: Streptococcus mutans (gây sâu răng) và Porphyromonas gingivalis (gây bệnh nha chu hay còn gọi là bệnh viêm nướu răng).

8. Cải thiện đời sống tình dục

Để cải thiện đời sống tình dục, bạn có thể sử dụng nho khô. Chúng chứa arginine, là loại axit amin có thể gây kích thích và tăng ham muốn tình dục. Nó tốt cho nam giới và được sử dụng để điều trị rối loạn chức năng cương dương. Bên cạnh đó, năng lượng từ nho khô cũng có thể thúc đẩy đời sống vợ chồng.

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9. Làm đẹp da và tóc

Chất chống oxy hóa đa dạng trong nho khô có thể giúp giữ cho các tế bào da trẻ và ngăn ngừa thương tổn từ các tế bào lão hóa. Nho khô cũng chứa các chất dinh dưỡng có giá trị, chẳng hạn như vitamin C, selen và kẽm. Sự kết hợp các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa này giúp da chậm lão hóa, ngăn ngừa các bệnh về da rất tốt.

Bên cạnh đó, ăn nho khô thường xuyên cũng có thể giúp tóc giảm gãy rụng, bóng mượt, chắc khỏe và mọc nhanh hơn. Đó là nhờ trái cây này có chứa hàm lượng vitamin B phức tạp, sắt, kali, và các chất chống oxy hóa.

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