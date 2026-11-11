Hà Tĩnh ghi nhận số ca cúm mùa tăng hơn 6 lần trong tháng 10

Hà Tĩnh ghi nhận 902 ca cúm mùa trong tháng 10/2026, tăng hơn 6 lần so với tháng trước, trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa.

Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến ngày 29/10/2026, Hà Tĩnh ghi nhận 6.194 ca mắc cúm mùa. Đáng chú ý, số ca mắc trong tháng 10 tăng mạnh sau ba tháng liên tiếp duy trì ở mức thấp.

Theo số liệu giám sát dịch bệnh, trong 6 tháng đầu năm, số trường hợp mắc cúm mùa tại Hà Tĩnh dao động từ 611 đến 937 ca mỗi tháng. Từ tháng 7, số ca mắc giảm rõ rệt, còn 172 ca; tháng 8 ghi nhận 197 ca và tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất trong năm, với 139 ca.

Tuy nhiên, sang tháng 10, số ca mắc tăng lên 902 trường hợp, nhiều hơn tháng 9 là 763 ca, tương đương mức tăng gần 5,5 lần. So với tháng 9, số ca mắc tăng hơn 6 lần.

Sự gia tăng này diễn ra trong thời điểm Hà Tĩnh bước vào giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Nhiệt độ thay đổi giữa ngày và đêm, những đợt không khí lạnh xen kẽ thời tiết ẩm, mưa khiến điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của người dân có nhiều thay đổi. Việc sinh hoạt trong không gian kín, tập trung đông người cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây truyền qua đường hô hấp lan rộng.

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn hô hấp và tiếp xúc với bề mặt có virus. Phần lớn người mắc bệnh có triệu chứng nhẹ và tự hồi phục, nhưng một số trường hợp có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Trước diễn biến số ca mắc tăng trở lại, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh tại gia đình, trường học, cơ quan và cộng đồng.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, khuyến cáo người dân tăng cường vệ sinh cá nhân, bảo đảm môi trường thông thoáng, hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng bệnh và thường xuyên theo dõi sức khỏe.

Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi. Khi có biểu hiện viêm đường hô hấp, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang khi tiếp xúc, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Nếu triệu chứng kéo dài, có dấu hiệu nặng lên hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và xử trí kịp thời; không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Để phòng cúm mùa, ngành Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc không gian kín, thông khí kém. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Bên cạnh đó, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Nhà ở, nơi làm việc và lớp học cần được vệ sinh, giữ thông thoáng.

Người dân nên duy trì chế độ ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc; người mắc bệnh nền cần tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt tình trạng bệnh. Tiêm vaccine cúm mùa theo khuyến cáo của ngành y tế cũng là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng.

Đặc biệt, người trên 65 tuổi, trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch cần được quan tâm bảo vệ. Khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc cúm, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tiếp tục tăng cường truyền thông, giám sát và phát hiện sớm bệnh cúm mùa nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến bất thường, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong thời điểm giao mùa.