6 món ăn luân phiên có thể dưỡng ẩm da khô còn hơn cả "đắp 10 chiếc mặt nạ" lại giúp ngủ ngon

Các món ăn này cũng nấu vô cùng đơn giản, dễ thực hiện, để bạn có thể luân phiên thưởng thức chúng nhằm bồi bổ máu và cải thiện làn da.

Khi mùa đông đến, rất nhiều chị em bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tay chân luôn cảm thấy lạnh cóng, ngay cả khi mặc nhiều lớp áo cũng không giữ ấm được. Tình trạng da mặt còn tệ hơn, khô ráp, bị bong tróc dù đã sử dụng các sản phẩm chăm sóc da . Sắc mặt thì tái nhợt, trông xỉn màu và thiếu sức sống. Bên cạnh đó họ không ngủ ngon, trằn trọc, và cảm thấy mệt mỏi hơn vào buổi sáng. Dù đã dùng vô số loại mặt nạ và mua nhiều sản phẩm chăm sóc da nhưng làn da vẫn không cải thiện được.

Thực tế, các vấn đề về da vào mùa đông không thể chỉ giải quyết bằng các phương pháp điều trị bên ngoài; điều hòa bên trong mới là chìa khóa. Y học cổ truyền nói rằng: "Ba phần điều trị bên ngoài, bảy phần điều hòa bên trong". Khi khí huyết dồi dào, dịch cơ thể đầy đủ, tỳ vị được nuôi dưỡng tốt, làn da sẽ rạng rỡ và bạn sẽ cảm thấy thoải mái.

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 6 nguyên liệu có đầy ở chợ và cửa hàng thực phẩm khô mà bạn có thể tận dụng để nấu các món ăn. Các món ăn này cũng nấu vô cùng đơn giản, dễ thực hiện, để bạn có thể luân phiên thưởng thức chúng nhằm bồi bổ máu và cải thiện làn da.

1. Táo đỏ - Cháo kê táo đỏ

Táo đỏ giúp bổ khí huyết và làm dịu tâm trí. Những người có sắc mặt xanh xao, dễ mệt mỏi và ngủ không sâu giấc có thể hưởng lợi từ một bát cháo kê táo đỏ vào buổi sáng. Ngoài việc làm ấm dạ dày, nó còn bồi bổ khí huyết giúp sức khỏe hồi phục, làn da hồng hào.

Nguyên liệu: 50g kê, 5 quả táo đỏ bỏ hạt, và lượng nước vừa đủ.

Cách nấu cháo kê táo đỏ

Vo sạch kê, rửa sạch táo đỏ rồi cắt đôi và bỏ hạt. Cho kê và táo đỏ vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 20 phút. Nấu cho đến khi cháo đặc lại và táo đỏ mềm. Một bước quan trọng cần lưu ý: Loại bỏ hạt táo đỏ trước khi nấu để tránh chúng gây ra nhiệt bên trong. Ninh kê trên lửa nhỏ cho đến khi tiết ra chất dầu.

2. Nấm tuyết - Súp nấm tuyết lê

Theo Đông ý, nấm tuyết có tác dụng bổ âm, làm ẩm các vết khô. Trong khi đó quả lê thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể. Những người có làn da khô, căng, bong tróc và cổ họng khô vào mùa đông có thể uống loại súp này để dưỡng ẩm từ bên trong.

Nguyên liệu: Nửa cây nấm tuyết khô, 1 quả lê, 3 quả táo đỏ, một nắm nhỏ kỷ tử và một ít đường phèn.

Cách nấu nấm tuyết lê

Ngâm nấm tuyết trong nước lạnh cho đến khi mềm, bỏ phần gốc vàng rồ xé nhỏ. Gọt vỏ và thái lê thành miếng dạng hạt lựu, bỏ hạt táo đỏ. Cho nấm tuyết vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút cho đến khi nấm tuyết mềm và sánh. Cho lê và táo đỏ vào, nấu thêm 20 phút nữa. Trước khi tắt bếp, cho kỷ tử và đường phèn vào.

Bước quan trọng: Càng xé nhỏ nấm tuyết, nó càng dẻo. Không nên ngâm nấm tuyết qua đêm; hãy vứt bỏ nếu ngâm quá 4 tiếng.

3. Hạt dẻ - Canh gà hạt dẻ

Hạt dẻ giúp tăng cường chức năng lá lách và dạ dày, trong khi thịt gà cung cấp protein. Đối với những người có lá lách và dạ dày yếu, khó tiêu sau khi ăn quá nhiều hoặc thiếu năng lượng, thức uống này vừa bổ dưỡng vừa có lợi.

Nguyên liệu: Nửa con gà thả vườn, 8-10 hạt dẻ, vài lát gừng, 2 quả táo đỏ, kỷ tử, rượu nấu ăn và muối.

Cách nấu canh gà hạt dẻ

Chặt thịt gà thành từng miếng, cho vào nồi nước cùng với gừng thái lát và rượu nấu ăn, chần qua. Sau đó vớt ra và rửa sạch bằng nước ấm. Cho thịt gà, gừng thái lát và táo đỏ vào nồi, thêm nước nóng vừa đủ, đun nhỏ lửa trong 40 phút. Bóc vỏ hạt dẻ, cho vào nồi và đun nhỏ lửa thêm 25 phút nữa. Cho kỷ tử vào và đun nhỏ lửa trong 3 phút, sau đó nêm muối cho vừa ăn.

Bước quan trọng: Chần gà trong nước lạnh để khử mùi hôi; cho đủ nước vào cùng một lúc. Cho hạt dẻ vào sau cùng để tránh chúng bị nát trong quá trình hầm.

4. Quả kỷ tử - Trứng hấp kỷ tử

Quả kỷ tử bổ gan và cải thiện thị lực. Đối với những người thức khuya, cường độ sử dụng mắt nhiều, bị khô mắt và có làn da xanh xao vào mùa đông, hấp một bát trứng kỷ tử là một cách nhẹ nhàng và bổ dưỡng để bổ sung năng lượng mà không gây nóng trong người.

Nguyên liệu: 2 quả trứng, 10g quả kỷ tử, nước ấm, muối, dầu mè, nước tương.

Cách làm món trứng hấp kỷ tử

Đánh tan trứng, thêm một chút muối, đổ nước ấm vào và khuấy đều (tỷ lệ trứng và nước là 1:1.5). Vớt bọt, rồi cho vào xửng hấp. Đậy bát bằng đĩa, hấp trong 10 phút, sau đó tắt bếp, thêm kỷ tử vào và để yên trong 3-5 phút. Rưới vài giọt dầu mè, nước tương trước khi dùng.

Bước quan trọng: Sử dụng tỷ lệ trứng và nước là 1:1.5, đậy nắp đĩa rồi hấp. Điều này sẽ giúp món trứng hấp có kết cấu mịn màng và không bị vón cục.

5. Nhãn - Cháo nhãn và táo đỏ

Nhãn bổ dưỡng cho tim mạch và làm dịu tâm trí, trong khi táo đỏ giúp bổ khí. Đối với những người khó ngủ, hay mộng mị và thường xuyên tỉnh giấc, hoặc cảm thấy cáu kỉnh vào mùa đông, một bát cháo nhãn táo đỏ vào buổi tối có thể làm ấm cơ thể và làm dịu tâm trí.

Nguyên liệu: 50g gạo, 8 quả nhãn khô, 4 quả táo đỏ bỏ hạt, và lượng nước vừa đủ.

Cách nấu cháo nhãn và táo đỏ

Vo gạo, bóc vỏ nhãn và bỏ hạt táo đỏ. Cho gạo, nhãn và táo đỏ vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 25 phút. Nấu đến khi cháo sánh lại và nhãn mềm.

Bước quan trọng: Bỏ hạt táo đỏ trước khi nấu để tránh gây nóng bên trong. Không nên cho quá nhiều nhãn; 8 quả là đủ, nếu không sẽ quá ngọt.

6. Hắc mai biển - Nước hắc mai biển mật ong

Quả hắc mai biển rất giàu vitamin, có đặc tính dưỡng ẩm và giải khát. Đối với những người cảm thấy khô miệng, thiếu năng lượng và muốn bổ sung vitamin trong mùa đông, một cốc nước hắc mai biển mật ong là thức uống sảng khoái và dễ chịu; có thể kích thích sự thèm ăn và làm dịu cổ họng.

Nguyên liệu: 2 muỗng canh nước ép hắc mai biển (hoặc 1 muỗng canh mứt hắc mai biển), 1 cốc nước ấm và một ít mật ong.

Cách pha nước hắc mai biển mật ong

Đổ nước ép/mứt/siro hắc mai biển vào cốc. Thêm nước ấm và khuấy đều. Sau khi nguội đến nhiệt độ ấm, thêm một chút mật ong cho vừa khẩu vị.

Một bước quan trọng: Luôn sử dụng nước ấm; nước quá nóng sẽ làm hỏng hương vị. Quả hắc mai biển có vị hơi chua, vì vậy hãy thêm mật ong cho vừa khẩu vị.

Vào mùa đông, nếu bạn bị lạnh tay chân, da khô và khó ngủ, đừng chỉ dựa vào việc đắp mặt nạ và các sản phẩm chăm sóc da. Một bát súp nấm tuyết và một bát cháo táo đỏ sẽ bồi bổ cơ thể từ bên trong, hiệu quả hơn nhiều so với việc đắp mười loại mặt nạ. Ăn uống đúng cách sẽ dần cải thiện làn da và giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.