Nữ điều dưỡng cứu người ngưng tim tại quán ăn khuya

Phát hiện người đàn ông đột ngột ngã gục, nữ điều dưỡng đang đi ăn cùng bạn lập tức phối hợp cấp cứu tại hiện trường. Sau 3 phút thực hiện hồi sức tim phổi, người bệnh có mạch trở lại.

Ngày 11-11, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức xác nhận điều dưỡng Châu Nữ Kiều Trang, khoa Nội Thần kinh, đã trực tiếp cấp cứu ngưng tim tại hiện trường.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 13-10 tại một quán ăn trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TPHCM. Lúc này, anh P.V.T. (36 tuổi) vừa chơi cầu lông về, uống khoảng 5–6 ly bia hơi, mỗi ly 350 ml. Khoảng 20 phút sau, anh bất ngờ tím tái, mất ý thức, gọi hỏi không đáp ứng.

Lúc này, chị Châu Nữ Kiều Trang và nhóm bạn đang tổ chức sinh nhật tại quán ăn. Phát hiện tình trạng nguy kịch, mọi người tại hiện trường lập tức hỗ trợ. Qua kiểm tra, chị xác định người bệnh không có mạch cảnh, ngừng thở.

"Tôi lập tức nhờ những người xung quanh gọi Trung tâm Cấp cứu 115, đồng thời phối hợp với một người bạn ép tim và thổi ngạt cho bệnh nhân. Sau khoảng 3 phút, người bệnh có mạch trở lại và dần tỉnh táo”, chị Trang chia sẻ.

Cũng theo chị Trang, trong quá trình sơ cứu, có ý kiến đề nghị ngừng hồi sức để đưa người bệnh lên taxi đến bệnh viện. Tuy nhiên, nhóm hỗ trợ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp hồi sức ban đầu.

Chị Trang cho biết, trong nhóm bạn đi cùng có 3 người làm việc trong ngành y tế. Vì vậy, nhóm phối hợp xử trí nhanh chóng trước tình huống nguy cấp.

Khi ê-kíp Trung tâm Cấp cứu 115 có mặt, sinh hiệu người bệnh ổn định. Anh T. được chuyển đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu và theo dõi. Sau khi ổn định sức khỏe, anh P.V.T. đã viết email cảm ơn nữ điều dưỡng và những người tham gia cấp cứu.

Theo BS-CK1 Lê Công Trí, Phó Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, ngưng tim là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Khi tim ngừng bơm máu, não và các cơ quan quan trọng bị thiếu oxy, có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu không được hồi sức kịp thời.

Ngay cả khi mạch và ý thức phục hồi, người bệnh vẫn cần được đưa đến bệnh viện để xác định nguyên nhân, theo dõi nguy cơ tái diễn và phát hiện biến chứng.

"Sự can thiệp kịp thời của người chứng kiến có vai trò quan trọng trong cấp cứu ngưng tim ngoại viện. Ép tim ngoài lồng ngực giúp duy trì một phần tuần hoàn máu đến não và tim trong thời gian chờ lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp", BS Lê Công Trí nhấn mạnh.