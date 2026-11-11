Bé 12 tuổi ho sặc dữ dội, bác sĩ gắp ra thứ bất ngờ

Thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt, khó thở nhẹ. Kết quả thăm khám ghi nhận phổi có ran rít, ran ngáy, thông khí bên phải giảm.

Ngày 11/11, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa nội soi phế quản, lấy thành công mảnh đồ chơi Lego mắc trong đường thở của bệnh nhi 12 tuổi.

Bệnh nhi V.Đ.A.K. (12 tuổi, trú tại Ninh Bình) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nghi có dị vật đường thở.

Theo gia đình, khoảng 22h ngày 6/11/2026, khi chơi Lego, trẻ dùng miệng để tách hai mảnh đồ chơi đang gắn chặt vào nhau. Bất ngờ, một chi tiết nhỏ rơi vào đường thở khiến trẻ ho sặc dữ dội, kèm cảm giác khó thở.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong phế quản bên phải. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tiếp tục điều trị.

Thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt, khó thở nhẹ. Kết quả thăm khám ghi nhận phổi có ran rít, ran ngáy, thông khí bên phải giảm.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây tắc nghẽn phế quản, xẹp phổi, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp, đe dọa tính mạng người bệnh.

Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh phối hợp với chuyên gia hô hấp và gây mê hồi sức đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi, xác định dị vật nằm tại phế quản thùy dưới phổi phải.

Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất lựa chọn phương pháp nội soi phế quản ống mềm để lấy dị vật tại phòng mổ. Các phương án gây mê, hồi sức được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt quá trình can thiệp.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Ê-kíp thực hiện gồm TS.BS Đoàn Thị Phương Lan, Phó Viện trưởng Viện Hô hấp; ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa; cùng BSCKII Bùi Thị Minh Huệ, Trung tâm Gây mê hồi sức.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, các bác sĩ đã sử dụng ống nội soi phế quản mềm tiếp cận vị trí tổn thương và gắp thành công mảnh Lego ra khỏi đường thở của bệnh nhi.

Hình ảnh dị vật được lấy ra khỏi phế quản của bệnh nhi.Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Ngay sau can thiệp, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, hết khó thở, thông khí hai phổi đều. Bệnh nhi được chuyển về phòng hồi sức tích cực trẻ em thuộc Khoa Nhi - Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Sau 4 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, tiến triển tốt và dự kiến ra viện trong những ngày tới.

ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu khuyến cáo, dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ trong quá trình ăn uống và vui chơi.

Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ không ngậm đồ chơi vào miệng, không dùng miệng để tháo lắp các chi tiết nhỏ; lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi và thường xuyên giám sát trẻ khi vui chơi.

Đặc biệt, nếu trẻ đột ngột ho sặc, khó thở, tím tái hoặc xuất hiện cơn ho bất thường sau khi tiếp xúc với các vật nhỏ, cha mẹ cần nghĩ đến nguy cơ dị vật đường thở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Các bác sĩ cũng lưu ý, ngay cả khi trẻ đã hết ho sặc và có biểu hiện trở lại bình thường, dị vật vẫn có thể còn mắc trong phế quản. Vì vậy, tuyệt đối không nên chủ quan hoặc tự ý xử trí tại nhà, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp.