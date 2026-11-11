Thái Nguyên: Hơn 1,34 triệu dân được khám chữa bệnh BHYT miễn phí

Từ ngày 1/11, người dân tại 78 xã ở Thái Nguyên được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT nếu chưa tham gia và thanh toán toàn bộ phần chi phí đồng chi trả khi khám, chữa bệnh. Chính sách dự kiến có hơn 1,34 triệu người hưởng lợi.

Từ ngày 1/11, tỉnh Thái Nguyên chính thức triển khai Đề án “Thực hiện BHYT toàn dân; miễn phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh”.

Phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về những điểm đáng chú ý của chính sách này.

Ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên

PV: Theo Đề án, những nhóm đối tượng nào sẽ được hưởng lợi từ đề án, thưa?

Ông Trần Văn Tuyến: Thái Nguyên là tỉnh có nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông còn khó khăn khiến việc tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân gặp không ít trở ngại.

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khi khám, chữa bệnh phần đồng chi trả có thể trở thành rào cản lớn.

Đề án tập trung vào hai nhóm giải pháp chính.

Theo đó, hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT đối với những người thuộc phạm vi thụ hưởng nhưng chưa tham gia.

Đề án cũng sẽ hỗ trợ toàn phần chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh BHYT. Theo quy định hiện hành, một số đối tượng được BHYT thanh toán 80% hoặc 95%, người bệnh phải tự chi trả số còn lại. Với chính sách mới, phần chi phí này sẽ được đề án hỗ trợ.

PV: Phạm vi triển khai Đề án này như thế nào, thưa ông?

Đề án được triển khai tại 78 xã, tập trung vào các địa bàn vùng III, vùng an toàn khu, vùng II và vùng I. Ước tính, hơn 1,34 triệu người dân sẽ được hưởng lợi, tương đương 77,3% dân số toàn tỉnh.

Chính sách hỗ trợ chi phí đồng chi trả BHYT được thực hiện tại 11 bệnh viện gồm 01 bệnh viện tuyến tỉnh và 10 bệnh viện khu vực.

Riêng trong năm 2026, Đề án hỗ trợ hơn 6.076 thẻ BHYT, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT từ 96% lên 98,32%.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến khoảng 23 - 30 tỷ đồng, được huy động 100% từ nguồn xã hội hóa.

Tỉnh sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2026, từ đó hoàn thiện Đề án, đề xuất các giải pháp phù hợp để triển khai và nhân rộng trong những năm tiếp theo.

PV: Khi người dân được khám, chữa bệnh miễn phí, nhu cầu khám bệnh tại 78 xã sẽ tăng, vậy nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế có được tính đến?

Đây là vấn đề chúng tôi đã tính toán trong quá trình xây dựng và triển khai đề án.

Khi được miễn phí toàn bộ, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, cũng có thể xảy ra tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế. Vì vậy, chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh phù hợp; khuyến khích khám sức khỏe định kỳ, nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Tỉnh Thái Nguyên đưa nhân lực về y tế cơ sở

PV: Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đề án đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Thái Nguyên trong thời gian tới?

Chúng tôi xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực và nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chiến lược phát triển địa phương.

Đề án là bước cụ thể hóa chủ trương lấy người dân làm trung tâm, hướng tới giảm thiểu những rào cản về tài chính, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết.

Qua đó, từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe theo vòng đời để nâng cao sức khỏe toàn diện.

Người dân 78 xã tại Thái Nguyên được khám chữa bệnh miễn phí từ 1/11/2026

Thời gian tới, Ngành Y tế Thái Nguyên sẽ tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là tại tuyến cơ sở.

Chúng tôi kỳ vọng Đề án sẽ tạo động lực để Thái Nguyên mở rộng bao phủ BHYT, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của người dân được tốt hơn.

Xin cảm ơn ông.