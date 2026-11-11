Chó nhà nuôi bất ngờ tấn công chủ, gây nhiều thương tích

Người đàn ông 59 tuổi ở Lâm Thao, Phú Thọ bị chó nhà nuôi bất ngờ tấn công, gây nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, tay và chân.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng có nhiều vết thương rách da, bờ nham nhở, chảy máu tại vùng trán, má trái, vùng chẩm, hai tay và đùi trái.

Theo thông tin ghi nhận, con chó nặng khoảng 13 kg được nuôi nhốt trong chuồng thời gian dài. Khi vừa được thả ra, con vật bất ngờ lao vào tấn công chủ, gây nhiều thương tích.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tiến hành xử trí vết thương, sử dụng thuốc và theo dõi điều trị. Người bệnh đồng thời được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và huyết thanh uốn ván tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao (Phú Thọ) nhằm dự phòng nguy cơ mắc bệnh sau phơi nhiễm.

Các bác sĩ cảnh báo chó nuôi trong gia đình vẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh dại. Khi bệnh dại đã xuất hiện triệu chứng, khả năng cứu chữa gần như không còn.

Người dân cần chủ động tiêm phòng dại cho vật nuôi, quản lý chó an toàn, không để chó tự do tấn công người. Khi bị chó, mèo cắn, cần rửa vết thương ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong khoảng 15 phút, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và tư vấn tiêm phòng dại, uốn ván phù hợp.