Hà Tĩnh: Chủ động ngăn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập qua cửa khẩu, cảng biển

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia, Sở Y tế Hà Tĩnh đang tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

Kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu vào

Cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh) là một trong những cụm cảng biển nước sâu lớn và hiện đại, có độ sâu tự nhiên lên đến khoảng 23,5m, cho phép tiếp nhận các tàu lớn trọng tải lên đến 200.000 tấn.

Lực lượng kiểm dịch y tế (CDC Hà Tĩnh) tăng cường kiểm tra, giám sát y tế đối với các tàu quốc tế cập cảng. Ảnh: Thu Hoà.

Hoạt động hàng hải quốc tế diễn ra thường xuyên với nhiều tàu hàng từ các quốc gia, vùng lãnh thổ cập cảng Hà Tĩnh, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu vào.

Vì vậy, tại đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm dịch y tế, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Các tàu lớn từ nước ngoài cập cảng, lực lượng kiểm dịch y tế luôn kịp thời có mặt, triển khai các biện pháp kiểm tra theo quy định.

Quan trọng nhất, các lực lượng tập trung kiểm soát thông tin về hành trình, quốc tịch, lịch sử đi lại của thuyền viên, đặc biệt là những trường hợp từng đến hoặc đi qua vùng có dịch trong vòng 21 ngày.

Nếu phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan, lực lượng kiểm dịch sẽ phối hợp với ngành y tế đánh giá nguy cơ, tổ chức cách ly và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống Ebola, trong đó tập trung kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển.

"Tại Hà Tĩnh, dù hiện chưa có tàu thuyền đi trực tiếp từ vùng có dịch cập Cảng biển Vũng Áng, song ngành y tế Hà Tĩnh vẫn tuyệt đối không chủ quan. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã cử cán bộ Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế thường xuyên túc trực để giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cảng", ông Thanh nói.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh cho người dân

Không chỉ tại các cảng biển, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng là địa bàn trọng điểm trong công tác giám sát, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, với hoạt động xuất nhập cảnh thường xuyên của công dân Việt Nam, Lào và người nước ngoài.

Đại diện Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay, đơn vị luôn sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Khi phát hiện người xuất nhập cảnh có biểu hiện nghi ngờ hoặc yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có dịch, lực lượng biên phòng sẽ lập tức thông báo cho kiểm dịch y tế để đánh giá, triển khai biện pháp chuyên môn; đồng thời phối hợp kiểm soát khu vực, phân luồng người và phương tiện, hạn chế tiếp xúc không cần thiết.

Lực lượng chức năng khai thác thông tin dịch tễ của các thuyền viên. Ảnh: Thu Hoà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị y tế trong tỉnh tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

Trong đó, Sở Y tế giao CDC Hà Tĩnh chủ động cập nhật tình hình dịch Ebola trên thế giới, tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, nhất là tại khu vực cửa khẩu, cảng biển.

Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Giám sát, siết chặt kiểm dịch các vật chủ trung gian có nguy cơ mang mầm bệnh tại kho chứa thực phẩm. Ảnh: Thu Hoà.

Sở Y tế cũng yêu cầu tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn chuyên môn về giám sát, phòng, chống Ebola cho cán bộ y tế; chú trọng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, chẩn đoán, điều trị và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh, tập trung cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo phòng ngừa cho người dân, hành khách tại các khu vực cửa khẩu.

Đối với các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế xã, phường, Sở Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc Ebola. Đặc biệt, cần khai thác kỹ tiền sử dịch tễ đối với những người trở về từ vùng có dịch hoặc có tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.