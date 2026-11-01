Ngồi lâu một chỗ dễ béo bụng: Tranh thủ làm 3 việc, ăn thêm 5 món để "bật chế độ chống mỡ thừa"

Ngày nay, béo bụng đã trở thành nỗi ám ảnh với những người làm việc văn phòng hay thường xuyên phải ngôi lâu 1 chỗ.

Việc ngồi lâu 1 chỗ dù là do yêu cầu công việc hay sở thích thì cũng không hề tốt cho sức khỏe. Không chỉ ảnh hưởng tới xương khớp mà thói quen xấu này còn tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, mạch máu và nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp…

Với người trẻ tuổi, ngồi lâu còn đặc biệt gây hại bởi sẽ dẫn đến béo bụng, béo phì. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới ngoại hình, tâm lý cũng như mọi mặt cuộc sống, bao gồm cả công việc và hạnh phúc gia đình.

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3 việc nên làm khi ngồi để đẩy lùi béo bụng

Sau đây là 3 việc nên làm để ngăn ngừa cũng như cải thiện tình trạng béo bụng dành riêng cho những người thường xuyên phải ngồi lâu:

1. Luôn đặt 1 chai nước lọc trên bàn

Bạn nên đặt nước ở ngay chỗ ngồi, nơi dễ thấy nhất để sẵn sàng uống bất cứ khi nào. Nhất là khi khát, đói bụng, thèm 1 món gì đó hoặc đơn giản là rèn cho mình thói quen uống nước thường xuyên và liên tục trong ngày. Nó sẽ nhắc nhở bạn về chuyện giảm cân nghiêm túc và thay thế cho những loại nước ngọt gây hại bạn thường uống theo sở thích.

Nước giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn nhờ vào việc tăng tỷ lệ trao đổi chất và giúp hệ bài tiết làm việc hiệu quả. Một mẹo nhỏ là bạn có thể uống nước lạnh có thể tăng cường hơn nữa lợi ích đốt cháy calo. Bởi vì khi đó cơ thể sẽ tiêu tốn nhiều calo hơn để làm ấm nước cho quá trình tiêu hóa.

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Khi bạn bị mất nước, cơ thể bạn không thể chuyển hóa chất béo hoặc carbs tích lũy. Quá trình đốt cháy chất béo diễn ra khi các phân tử nước tương tác với chất béo để tạo ra glycerol và axit béo. Uống nước là cần thiết để đốt cháy chất béo được lưu trữ từ cơ thể của bạn. Ngoài ra, nước cũng giúp thận lọc các chất độc và đào thải chúng, từ đó giúp bạn giảm mỡ tốt hơn.

2. Điều chỉnh nhịp thở

Phương pháp này mới nghe thì có vẻ không liên quan đến cách giảm cân cho dân văn phòng. Nhưng thực ra, đây là cách đơn giản nhất mà mang lại hiệu quả không hề nhỏ, nhất là với những người muốn tập trung giảm mỡ bụng.

Bởi vì khi ngồi dù làm việc hay học tập, nhất là môi trường công sở sẽ khiến bạn dễ bị thở gấp khi vội vàng hay căng thẳng. Thậm chí không ít người nín thở khi tập trung, cảm thấy lo lắng. Nhịp thở bất ổn này thật sự không tốt cho sức khỏe và cân nặng, nhất là khiến mỡ bụng tích tụ.

Thế nên lúc nào thấy căng thẳng, hãy để ý điều hòa nhịp thở của mình. Tốt nhất là tập các bài hít thở sâu, thở chậm rãi để cơ bụng được co giãn đúng cách và làm giảm mỡ thừa.

3. Siết cơ bụng ngay cả khi ngồi hoặc đứng

Thực chất, dáng đứng và ngồi của một người rất quan trọng để định hình đường cong cơ thể thon gọn. Bạn có thể có được “vòng eo con kiến” mà không mất quá nhiều thời gian hay công sức tập thể dục nếu như kiên trì thực hiện phương pháp siết cơ bụng này.

Tư thế đứng để giảm hoặc ngăn ngừa mỡ bụng là phải để 2 chân bằng vai, thân trên giữ thẳng, ngẩng cao đầu, thả lỏng vai và hai tay thẳng đứng tự nhiên. Khi đi bộ chú ý siết chặt cơ bụng, thẳng lưng để đạt hiệu quả giảm mỡ vùng bụng.

Còn khi ngồi tốt nhất chỉ nên ngồi 2/3 ghế, phần thân trên cũng phải giữ thẳng và căng cơ bụng, ưỡn ngực nhẹ, siết cơ bụng ngay cả khi đang làm việc hoặc nói chuyện. Quan trọng nhất về đôi chân khi ngồi là không bao giờ bắt chéo chân hoặc để hai chân của bạn dang rộng tự do.

5 loại thực phẩm "đốt cháy mỡ bụng"

Ngoài 3 phương pháp áp dụng ngay khi ngồi vừa kể trên, việc tập luyện thể thao và chế độ ăn uống cũng tác động rất lớn đến hiệu quả giảm béo bụng. Hãy ăn 5 loại thực phẩm này để đốt cháy mỡ thừa, giúp bạn có “vòng eo con kiến” nhé:

- Củ sen: thực phẩm này nhiều chất xơ, vitamin nhưng lại ít calo nên rất thích hợp để giảm mỡ thừa. Tác dụng lợi tiểu của củ sen có thể thúc đẩy quá trình bài tiết nhanh chóng các chất thải ra khỏi cơ thể và thanh lọc máu. Từ đó giúp bạn vừa giảm mỡ bụng hiệu quả mà lại có sức khỏe tốt hơn.

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- Cà rốt: rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cà rốt và một trong số đó là giúp giảm mỡ bụng. Nhờ có chất Carotenoids vitamin, khoáng chất, nước, chất xơ có trong nó.

- Cam: một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy những người bổ sung 100 IU vitamin D và 350 mg canxi qua nước cam bổ sung mỗi ngày sẽ giảm mỡ bụng nhiều hơn so với những người không uống nước cam tăng cường.

- Sữa chua: nhắc đến thực phẩm giảm cân thì không thể nào thiếu sữa chua, đặc biệt là nguyên chất không đường. Nó chứa đầy đủ protein thỏa mãn giúp giảm cảm giác đói và thèm ăn mà không gây béo.

- Cá hồi: ăn nhiều protein từ cá hồi có thể giúp giảm chất béo trong cơ thể bạn. Một nghiên cứu trên tạp chí Nutrition & Metabolism cho thấy làm như vậy có liên quan đến việc giảm tỷ lệ phần trăm chất béo ở vùng bụng trung tâm.

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Tuy nhiên, khi giảm béo bụng bạn cũng đừng bao giờ ăn kiêng quá mức hay nhịn ăn. Việc bổ sung đủ protein cũng rất quan trọng để làm tan nhiều chất béo, bao gồm cả mỡ bụng. Bởi vì protein cần thiết để xây dựng mô cơ nạc quay vòng trao đổi chất.