Người đàn ông đột ngột qua đời sau 1 tuần đau vai, bác sĩ thở dài: Đừng xem nhẹ 5 "cơn đau tử thần" này nữa!

Không ai ngờ được rằng, phía sau cảm giác đau vai rất quen nhưng cũng rất lạ ấy lại là lời cầu cứu khẩn cấp từ trái tim. Vì chủ quan, người đàn ông này qua đời ở tuổi 52.

Mùa lạnh đến cũng là thời điểm các rủi ro về tim mạch gia tăng mạnh mẽ, tuyệt đối không được lơ là. Trường hợp của ông Lưu (Quảng Đông, Trung Quốc) là lời cảnh tỉnh đắt giá cho sự chủ quan trước các tín hiệu bất thường, đặc biệt là cơn đau của cơ thể.

Khi xuất hiện triệu chứng đau vai trái dai dẳng, ông Lưu chỉ nghĩ đơn thuần do xương khớp tuổi trung niên, thoái hóa đốt sống cổ lại gặp trời lạnh nên đau nhức, có đến tiệm xoa bóp mát xa vài lần. Đến khi cơn đau bộc phát dữ dội khiến ông ngục ngã ngay tại nơi làm việc và được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ cũng đành bất lực thở dài vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian vàng. Ông tử vong ở tuổi 52.

Người đàn ông 52 tuổi qua đời vì nhồi máu cơ tim (Ảnh minh họa)

Cái chết đột ngột của người đàn ông này được các bác sĩ kết luận là do nhồi máu cơ tim cấp. Người nhà ông bàng hoàng tột độ vì trước giờ không biết ông có bệnh lý nền nào về tim mạch. Hơn nữa, trước khi ngã bệnh, ông chỉ than đau vai chứ không hề nói đến cơn đau tim, tức ngực hay khó thở. Cũng giống như ông Lưu, họ cho rằng đó là bệnh xương khớp chứ chả liên quan gì tim mạch.

Lý giải về mối liên hệ bất ngờ này, Giáo sư Huo Yong tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết: "Tim nằm ở phía bên trái lồng ngực và chia sẻ chung đường truyền thần kinh cảm giác với vai trái, cổ và cánh tay. Khi mạch máu nuôi tim bị tắc nghẽn, tín hiệu đau từ tim sẽ phóng chiếu ra các vùng lân cận, tạo nên hiện tượng đau lan truyền".

Cũng theo Giáo sư Huo Yong, thực tế thống kê tại Trung Quốc cho thấy trong số những người lớn tuổi đi khám vì đau vai, chỉ khoảng 20% bắt nguồn từ bệnh lý xương khớp, 80% còn lại là cảnh báo ẩn số nguy hại khác bên trong cơ thể ai cũng tưởng... chẳng liên quan.

Nhận diện 5 "cơn đau tử thần" cảnh báo nhồi máu cơ tim

Trường hợp của ông Lưu là bài học đắt giá cho thấy sự nguy hiểm khi chúng ta chỉ mặc định nhồi máu cơ tim bộc phát bằng cơn đau thắt ngực dữ dội. Chính sự chủ quan, lầm tưởng cơn đau phát ra ở vị trí khác là bệnh vặt đã khiến nhiều người bỏ lỡ "khung giờ vàng" cấp cứu.

Giải thích về điều này, Giáo sư Huo Yong cho biết nhồi máu cơ tim cấp (AMI) xảy ra khi một hoặc nhiều nhánh động mạch vành bị bít tắc đột ngột, khiến vùng cơ tim rơi vào tình trạng thiếu máu và hoại tử nhanh chóng. Đáng sợ là cơn đau không chỉ dừng lại ở lồng ngực mà thường lan truyền và "trá hình" qua 5 vị trí tử thần dưới đây:

1. Đau vai dai dẳng hoặc dữ dội

Đau vai trái bất thường có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim (Ảnh minh họa)

Đây chính là "cái bẫy" nguy hiểm mà ông Lưu đã gặp phải. Do tim nằm lệch ở bên trái lồng ngực, khi cơ tim bị thiếu máu, các dây thần kinh cảm giác sẽ truyền tín hiệu đau lan sang vùng vai và cánh tay trái. Cơn đau vai do tim thường có đặc điểm cố định, kéo dài trên 15 phút, không thuyên giảm dù có nghỉ ngơi hay xoa bóp, và thường tăng lên khi vận động mạnh.

2. Đau răng hàm dưới

Khi lượng máu cung cấp cho cơ tim bị sụt giảm nghiêm trọng do động mạch vành thu hẹp, các dây thần kinh cảm giác có thể truyền tín hiệu lan tỏa lên vùng hàm dưới bên trái. Nếu một người có sức khỏe răng miệng tốt nhưng đột ngột xuất hiện những cơn đau răng khó giải thích, đặc biệt khi vận động hay gắng sức, cần cẩn trọng với nguy cơ nhồi máu cơ tim.

3. Đau đầu bất thường

Sự cố nhồi máu cơ tim khiến các yếu tố gây viêm giải phóng vào dòng máu, kích thích mạch máu toàn thân co thắt, đặc biệt là hệ thống mạch máu não.

Đối với những người có sẵn nền tảng huyết áp cao, cơ chế này dễ dẫn đến những cơn đau đầu dữ dội, bất thường mà các loại thuốc giảm đau thông thường không thể thuyên giảm.

4. Đau lưng dữ dội

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng các biểu hiện nhồi máu cơ tim ở nữ giới thường không điển hình như nam giới. Thay vì cảm giác đè ép ở ngực, người bệnh thường đối mặt với cơn đau lan tỏa ở vùng lưng, kèm theo cảm giác buồn nôn, mệt mỏi rã rời và vã mồ hôi lạnh.

5. Đau bụng trên bất thường

Sự hoại tử của tế bào cơ tim sẽ kích thích mạnh lên dây thần kinh phế vị, làm sụt giảm lượng máu cung cấp cho toàn bộ cơ thể, bao gồm cả đường tiêu hóa. Hậu quả là người bệnh xuất hiện triệu chứng đau bụng trên, buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy, rất dễ bị lầm tưởng với đau dạ dày và khiến người bệnh tự ý uống thuốc điều trị sai hướng.

Cơn đau thắt ngực vẫn là triệu chứng nhồi máu cơ tim đặc hiệu cần chú ý nhất (Ảnh minh họa)

Bên cạnh 4 vị trí "bẫy ngụy trang" nêu trên, biểu hiện cốt lõi và phổ biến nhất của bệnh vẫn là cơn đau thắt ngực kinh điển. Khi cơn nhồi máu bùng phát, người bệnh sẽ thấy đau tức dữ dội ở khu vực giữa xương ức, ngực bị chèn ép như có vật nặng ngàn cân đè lên, đau như dao đâm hoặc gây nghẹt thở. Cơn đau kéo dài trên 15 phút, lan ra sau lưng, cổ, hàm và thường đi kèm tình trạng vã mồ hôi lạnh, khó thở hoảng loạn.

Giáo sư Huo Yong khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các cơn đau bất thường dai dẳng không giảm khi nghỉ ngơi, tuyệt đối không được tự ý xoa bóp, bấm huyệt hay chần chừ điều trị tại nhà mà phải nhanh chóng di chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để bảo toàn tính mạng!

Nguồn và ảnh: Sohu, ETtoday