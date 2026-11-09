Cháy tòa nhà chung cư, 14 người thiệt mạng, hàng chục người nhập viện

14 người thiệt mạng và hàng chục người khác phải nhập viện sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở miền bắc Trung Quốc hôm 8/11.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư cao tầng ở Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết hôm 9/11.

Ngọn lửa bùng cháy trong một tòa nhà ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Truyền thông nhà nước cho biết 25 người vẫn đang nằm viện, trong đó 9 người bị thương nặng, dẫn lời các nhà chức trách sau khi hỏa hoạn bùng phát vào tối 8/11 tại một tòa nhà trên con đường chính sầm uất ở trung tâm thành phố.

Khói cuồn cuộn bao trùm tòa nhà 40 tầng khi lính cứu hỏa đứng trên cần cẩu bên ngoài chiến đấu để dập tắt ngọn lửa đang lan rộng, theo hình ảnh, video lan truyền trên mạng và được Reuters xác nhận.

Ngọn lửa đã được dập tắt sau khoảng 2 giờ và các nhà chức trách cho biết hoạt động cứu hộ đã kết thúc lúc 8h30 tối, với 38 người được đưa đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, truyền thông nhà nước cho biết thêm.