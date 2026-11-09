Ảnh hiếm ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xưa

Những hình ảnh này có thể khác xa trong tưởng tượng của nhiều người.

Suốt hơn một thập kỷ qua, sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu đã giúp văn hóa Hàn Quốc tiếp cận rộng rãi với công chúng toàn cầu. Bên cạnh sức hút từ những nhóm nhạc thần tượng hay âm nhạc sôi động, phim ảnh lịch sử cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước này. Nhờ những tác phẩm truyền hình cổ trang, khán giả có cơ hội tìm hiểu về nếp sống, tư tưởng và các sự kiện lịch sử qua từng thời kỳ của xứ sở kim chi. Tuy nhiên, hình ảnh một Hàn Quốc hoa lệ trên phim ảnh hiện đại lại mang đến sự đối lập hoàn toàn so me với thực tế đầy hoang sơ và giản dị của hơn một thế kỷ trước.

Những bức ảnh tư liệu quý giá được nhiếp ảnh gia nước ngoài ghi lại trong khoảng thời gian từ năm 1890 đến 1903 đã mở ra một góc nhìn chân thực và mới lạ về đời sống thường nhật của người dân Triều Tiên cuối thời Joseon.

Các thiếu nữ háo hức trải nghiệm những chiếc ô mới.

Khung cảnh phụ nữ tụ tập trò chuyện và chơi bài.

Ảnh chụp một gia đình quan chức cấp cao.

Những đứa trẻ tinh nghịch trèo lên tường thành.



Nhịp sống nhộn nhịp tại một con ngõ đông đúc.

Người đàn ông ngồi xay đậu bằng cối đá.

Con đường, nhà cửa tại thủ đô Seoul 100 năm trước trông vô cùng khác lạ.

Khung cảnh một quán ăn bình dân ở Seoul.

Khung cảnh sông Hàn hoang sơ, vắng vẻ gần quận Yongsan ngày nay của Seoul.

Thầy giáo cầm tẩu thuốc dài đang dạy học tại một lớp học ở Seoul.

Ảnh chụp các quan chức của Bộ Truyền thông Hoàng gia, Seoul năm 1903.

Người Hàn Quốc cầu nguyện trước một số bức tượng.

Hình ảnh hai người đàn ông vui vẻ sàng hạt trên một con đường ở Incheon.

Một tiểu thư di chuyển trên chiếc kiệu gỗ cùng đoàn người hầu tháp tùng.

Ảnh chụp các học trò cùng thầy giáo tại một trường nam sinh ở Seoul năm 1903.

Một lễ cưới tại Seoul, cô dâu và chú rể mặc đồ cưới truyền thống đứng đối diện nhau.

Nguồn: Sora News