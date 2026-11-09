Phát hiện láng giềng Việt Nam dùng robot nhanh gấp 3 lần con người cùng kích thủy lực, xây công trình đường sắt rộng bằng 170 sân bóng đá chỉ trong 38 tháng

Nhà ga bao gồm 8 tầng, 15 sân ga và 29 đường ray.

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Với tổng diện tích xây dựng 1,22 triệu m², gồm 8 tầng, 15 sân ga và 29 đường ray, Ga Đông Trùng Khánh là một trong những công trình đường sắt quy mô lớn của Trung Quốc. Đáng chú ý, dự án hoàn thành sau 38 tháng thi công, với sự hỗ trợ của robot tự hành và các hệ thống nâng hạ tự động.

Ga Đông Trùng Khánh (Chongqing East Railway Station), nằm tại quận Nam An, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, được khánh thành ngày 27/6/2025. Công trình có tổng diện tích xây dựng khoảng 1,22 triệu m², tương đương 170 sân bóng đá, trở thành một trong những nhà ga hành khách có quy mô lớn nhất thế giới.

Nhà ga được thiết kế với 8 tầng, gồm 4 tầng nổi và 4 tầng ngầm, bố trí 15 sân ga và 29 đường ray. Đây cũng là một trong những đầu mối đường sắt cao tốc quan trọng tại khu vực phía tây Trung Quốc.

Dự án được phê duyệt vào tháng 5/2022 và hoàn thành sau khoảng 38 tháng thi công. Đây là khoảng thời gian tương đối ngắn đối với một công trình có quy mô lớn, tích hợp nhiều loại hình giao thông và được xây dựng trên địa hình phức tạp như Trùng Khánh.

Tổ hợp giao thông rộng hơn 1,2 triệu m²

Điểm đáng chú ý của Ga Đông Trùng Khánh không chỉ nằm ở diện tích mà còn ở cách tổ chức không gian. Thay vì phát triển theo chiều ngang, công trình được thiết kế theo chiều dọc nhằm tận dụng quỹ đất và kết nối nhiều loại hình vận tải trong cùng một tổ hợp.

Trong đó, các tầng phía dưới được bố trí cho hệ thống giao thông đô thị, bao gồm tàu điện ngầm và các phương tiện trung chuyển. Những tầng phía trên phục vụ hoạt động của tàu hỏa và tàu cao tốc, với tốc độ khai thác có thể đạt 350 km/h.

Ngoài đường sắt, nhà ga còn kết nối với mạng lưới xe buýt và dịch vụ taxi, cho phép hành khách chuyển đổi giữa các phương tiện ngay trong khu vực nhà ga.

Mô hình này phù hợp với định hướng phát triển giao thông tích hợp mà Trung Quốc đang triển khai tại nhiều đô thị lớn, trong đó các nhà ga đường sắt không chỉ đảm nhiệm chức năng vận chuyển hành khách mà còn trở thành đầu mối kết nối với mạng lưới giao thông đô thị.

Theo thiết kế, công trình hướng tới khả năng phục vụ hàng chục triệu lượt hành khách mỗi năm, góp phần tăng cường kết nối Trùng Khánh với các trung tâm kinh tế lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Robot tham gia thi công, tăng tốc độ xây dựng

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình xây dựng Ga Đông Trùng Khánh là việc ứng dụng robot và các thiết bị tự động hóa trên công trường.

Dự án được triển khai liên tục ngày đêm, trong điều kiện nhiệt độ mùa hè tại Trùng Khánh có thời điểm vượt 40 độ C. Để đẩy nhanh tiến độ và giảm áp lực cho lực lượng lao động, các nhà thầu đã đưa vào sử dụng nhiều loại robot xây dựng, phối hợp với đội ngũ kỹ sư và công nhân.

Trong đó, robot san phẳng bê tông sử dụng công nghệ định vị bằng laser, cảm biến khoảng cách và trí tuệ nhân tạo có khả năng thực hiện công việc nhanh gấp khoảng 3 lần so với phương pháp thủ công.

Các thiết bị tự động cũng được sử dụng trong một số công đoạn như lát sàn và lắp đặt mặt dựng kính. Đáng chú ý, một số tấm kính được lắp đặt có trọng lượng lên tới 800 kg, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng để vận chuyển và định vị chính xác.

Theo thông tin từ đơn vị tham gia dự án, việc ứng dụng các công nghệ này giúp nâng hiệu suất thi công lên khoảng 3 lần và giảm chi phí nhân công khoảng 40%.

Mái thép nặng 16.500 tấn được lắp ráp bằng hệ thống thủy lực

Một trong những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao nhất của nhà ga là hệ thống mái kim loại, với trọng lượng khoảng 16.500 tấn và diện tích bao phủ khoảng 120.000 m².

Để hạn chế rủi ro khi thi công ở độ cao hàng chục mét, các kỹ sư lựa chọn phương án lắp ráp kết cấu mái thành từng phần ngay trên mặt đất. Sau khi hoàn thiện, các cấu kiện được nâng lên vị trí thiết kế bằng hệ thống kích thủy lực công suất lớn, vận hành đồng bộ thông qua hệ thống điều khiển máy tính.

Phương pháp này giúp giảm khối lượng công việc phải thực hiện trên cao, đồng thời hỗ trợ kiểm soát độ chính xác trong quá trình lắp đặt một kết cấu có trọng lượng lớn.

Phần mái sử dụng các vật liệu kim loại có độ bền cao, kết hợp với hệ thống cửa lấy sáng tự nhiên. Thiết kế này vừa đáp ứng yêu cầu chịu lực, chống ăn mòn, vừa góp phần giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo vào ban ngày.