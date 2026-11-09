Elon Musk làm việc đến mức nào? Cựu nhân sự X tiết lộ giờ họp khiến nhiều người bất ngờ

Chris Park nói nhiều lần chứng kiến Elon Musk làm việc lúc 1-3 giờ sáng. Sau bốn năm làm việc dưới quyền tỷ phú, cựu nhân sự X cho rằng mình học được lượng kiến thức tương đương cả thập kỷ.

1 giờ, 2 giờ, rồi có lúc 3 giờ sáng, Elon Musk vẫn ngồi họp với nhân viên. Đó là ký ức được Chris Park, cựu phụ trách nền tảng nhà phát triển tại X, nhắc lại trong một chia sẻ đầu tháng 11.

Park nói ông đã làm việc dưới quyền Musk bốn năm và nhiều lần trực tiếp chứng kiến những cuộc trao đổi vào khung giờ này. Nội dung xoay quanh việc tìm hiểu tận gốc vấn đề để cải thiện sản phẩm.

Elon Musk. Ảnh tư liệu: NDTV.

Bốn năm làm việc, bài học của cả thập kỷ

Điều khiến Park nhớ nhất còn là tốc độ học hỏi. Ông cho rằng kiến thức tích lũy trong bốn năm có thể cần tới một thập kỷ ở hoàn cảnh khác, cùng khả năng thích nghi nhanh và tập trung vào tính hữu ích, trải nghiệm sản phẩm.

Park bày tỏ sự biết ơn với sếp cũ: Musk có thể nghỉ ngơi trên siêu du thuyền, nhưng ông vẫn thấy tỷ phú miệt mài làm việc.

Lời kể nhanh chóng được tài khoản DogeDesigner chia sẻ lại. Tuy nhiên, đây trước hết là trải nghiệm và đánh giá của một người từng làm việc cùng Musk, không phải bản thống kê độc lập về toàn bộ lịch sinh hoạt của tỷ phú.

Cuộc hẹn 22 giờ có thể lùi tới 1 giờ sáng

Một cựu nhân sự khác của X, Chris Bakke, từng mô tả lịch làm việc tương tự. Trong thông tin được NDTV đăng ngày 26/11/2025, Bakke cho biết ông đã báo cáo trực tiếp cho Musk hơn hai năm.

Theo Bakke, các cuộc họp sản phẩm của X thường bắt đầu lúc 17-18 giờ, sau khoảng 10 tiếng Musk làm việc với đội ngũ Tesla. Buổi trao đổi riêng dự kiến lúc 22 giờ của ông thường bị lùi sang 23 giờ, nửa đêm, thậm chí 1 giờ sáng.

Bakke còn kể rằng khoảng 2 giờ sáng, Musk sẽ chợp mắt vài tiếng ngay tại văn phòng, rồi tiếp tục lịch trình vào ngày hôm sau với những công ty khác. Đây là mô tả của Bakke về giai đoạn ông làm việc cùng tỷ phú, không đồng nghĩa lịch trình ấy được duy trì nguyên vẹn đến hiện tại.

Phía sau những cuộc họp xuyên đêm

Hai lời kể, được công bố ở hai thời điểm khác nhau, cùng phác họa một người lãnh đạo tham gia sâu vào công việc và có lịch họp kéo dài quá nửa đêm. Với nhân viên, điều đó cũng có nghĩa giờ làm việc có thể vượt xa một ngày công sở thông thường.

Câu chuyện của Park gây chú ý bởi sự đối lập giữa khả năng tận hưởng cuộc sống và lựa chọn tiếp tục làm việc. Nhưng một lời tri ân sếp cũ vẫn cần được đọc đúng bối cảnh: người kể đang nhấn mạnh những gì mình trân trọng trong trải nghiệm cá nhân.

Bài đăng gốc không xác nhận những mô tả tuyệt đối như Musk làm việc trong mọi giờ thức hay không bao giờ ra ngoài ăn trưa, ăn tối. Điều có thể rút ra từ lời Park cụ thể hơn: trong bốn năm làm việc dưới quyền Musk, ông nhiều lần chứng kiến tỷ phú họp vào những giờ rất muộn và đánh giá cao những bài học nhận được.