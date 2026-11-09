Nam lao động nước ngoài tử vong tại Hàn Quốc, người anh chết lặng khi bước vào nơi em trai từng sống

Sau tai nạn lao động cướp đi mạng sống của người em trai 44 tuổi, người anh đến thăm nhà máy và ký túc xá nơi nạn nhân từng làm việc, sinh sống. Những gì chứng kiến khiến anh đau đớn.

Ngày 6/11, Rickson tìm đến nhà máy sản xuất linh kiện ô tô và khu ký túc xá tại Gimpo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), nơi em trai anh, Harold Lazaga (44 tuổi), từng làm việc và sinh sống từ năm ngoái. Chứng kiến điều kiện làm việc và nơi ở của em, người anh không khỏi nghẹn ngào. Trước đó, khoảng 16h30 ngày 15/10, Harold gặp tai nạn khi đang sử dụng máy mài để gia công sản phẩm tại nhà máy. Một mảnh vỡ từ đá mài bất ngờ văng trúng người, khiến anh tử vong tại chỗ.

10 người với một nhà vệ sinh chung

Những gì Rickson chứng kiến tại nơi em trai từng sống khiến anh đau lòng khôn nguôi.

Theo ghi nhận của những người đại diện gia đình, khu ký túc xá có khoảng hơn 10 người cùng sinh sống nhưng chỉ có một nhà vệ sinh chung với hai bồn cầu. Nơi này không có phòng tắm riêng. Đại diện cộng đồng người Philippines Kasamako cho biết họ thậm chí không rõ Harold đã tắm ở đâu trong thời gian sống tại đây.

Ảnh: Jones Galang

Khu vực ăn uống cũng chỉ được trang bị bếp từ và bếp gas di động, không có bếp gas cố định. Trong phòng riêng của Harold, không gian lưu trữ hạn chế khiến nhiều đồ đạc phải xếp chồng lên nhau trên sàn nhà và chiếc bàn tạm làm bằng gỗ.

Trong chiếc tủ lạnh ở phòng anh vẫn còn hoa quả, đồ ăn vặt và sữa đã sử dụng dở. Những vật dụng sinh hoạt bình thường ấy giờ trở thành dấu vết còn lại của người đàn ông vừa qua đời.

Điều kiện làm việc tại nhà máy cũng đặt ra nhiều lo ngại. Theo thông tin được công bố, dù môi trường gia công phát sinh nhiều bụi và hơi dầu, loại khẩu trang công ty cung cấp cho người lao động không phải khẩu trang công nghiệp có bộ lọc. Găng tay được sử dụng là loại thông thường, trong khi đồ bảo hộ chịu nhiệt không có khả năng bảo vệ cơ thể trước những mảnh vỡ từ đá mài.

12 giờ làm việc mỗi ngày

Harold đến Hàn Quốc năm 2004 theo diện visa E-9 dành cho lao động phổ thông nước ngoài, với thời hạn lưu trú ban đầu 3 năm. Sau một lần được gia hạn visa, anh tiếp tục ở lại làm việc nhưng chuyển sang tình trạng lao động nhập cư không đăng ký.

Từ năm ngoái, Harold làm việc tại nhà máy xảy ra tai nạn thông qua một công ty môi giới nhân lực. Theo thông tin từ Hankyoreh, anh được giới thiệu vào nhà máy nhưng thuộc đơn vị cung ứng nhân lực, không phải nhân viên trực tiếp của doanh nghiệp. Điều này làm dấy lên nghi vấn về khả năng có hoạt động cho thuê lại lao động trái quy định.

Công việc của Harold khá nặng nhọc. Anh thường bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 18h, từ thứ Hai đến thứ Sáu, đôi khi còn phải làm thêm cả thứ Bảy.

Cuối năm ngoái, Harold từng gọi điện cho anh trai và tâm sự rằng công việc tại Hàn Quốc quá vất vả. Anh dự định cố gắng làm thêm 2 năm nữa rồi trở về Philippines.

Mỗi tháng, Harold nhận mức lương khoảng 3 triệu won (khoảng 56 triệu đồng). Trong số đó, anh gửi khoảng 900.000 won (gần 17 triệu đồng) về quê nhà để hỗ trợ gia đình. Số tiền này được dùng đóng học phí đại học cho cháu và chi trả viện phí cho mẹ.

Theo đại diện gia đình, vì thường xuyên gửi tiền về quê, Harold không tích lũy được nhiều tài sản cho bản thân.

Những người bạn đến viếng cũng kể rằng Harold là người tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng hương. Anh thường chia sẻ thông tin về thủ tục visa, hỗ trợ bạn bè có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc. Trong điện thoại của Harold vẫn còn những tin nhắn từ chủ doanh nghiệp và quản lý người Hàn Quốc hỏi anh có bạn bè nào đang tìm việc hay không.

Tang lễ sau 23 ngày

Phải đến ngày 7/11, tức 23 ngày sau tai nạn, gia đình mới có thể tổ chức tang lễ cho Harold tại Nhà tang lễ công dân Bucheon, tỉnh Gyeonggi.

Cha mẹ Harold không có điều kiện sang Hàn Quốc. Trong khi đó, anh trai Rickson cũng đang làm lao động nhập cư tại New Zealand. Những điều này khiến gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin và thu xếp hậu sự sau khi Harold qua đời.

Lễ tang được tổ chức vào ngày 7/11 (Ảnh: Lee Seung-wook)

Buổi lễ cầu nguyện tiễn biệt người đàn ông Philippines có sự tham dự của đông đảo bạn bè và những người từng quen biết anh tại Hàn Quốc. Gia đình dự kiến tiếp tục duy trì nơi tổ chức tang lễ cho đến khi công ty chấp nhận các yêu cầu của họ.

Trước đó, ngày 28/10, Liên đoàn Công đoàn Dân chủ Hàn Quốc chi nhánh tỉnh Gyeonggi cùng Liên minh Bình đẳng người lao động nhập cư Gyeonggi đã tổ chức họp báo trước Chi nhánh Bucheon thuộc Cơ quan Lao động khu vực Trung bộ.

Các tổ chức này yêu cầu tiến hành thanh tra lao động đặc biệt tại nhà máy, xử lý những cá nhân chịu trách nhiệm và xây dựng biện pháp ngăn ngừa tai nạn tương tự. Họ cho rằng tại thời điểm xảy ra tai nạn, máy mài không được lắp đặt đầy đủ các thiết bị bảo vệ như nắp che an toàn. Việc trang bị đồ bảo hộ và quản lý an toàn lao động cũng bị đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguồn: HANI