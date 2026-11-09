Tìm thấy thi thể bé gái gốc Việt mất tích 5 ngày ở Đức trong căn nhà bỏ hoang

Hiện nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch.

Lisa T. được thông báo mất tích từ thứ Ba (3/11). Đến Chủ nhật (8/11), lực lượng công an phát hiện thi thể của em tại một căn nhà không có người ở, cách Berlin khoảng một giờ lái xe. Nghi phạm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bé gái Lisa T. (13 tuổi) mất tích từ thứ Ba tại Berlin-Marzahn đã tử vong. Cảnh sát bang Brandenburg phát hiện thi thể em vào ngày Chủ nhật tại một ngôi nhà đang bỏ trống ở Altglietzen (thuộc Bad Freienwalde, quận Märkisch-Oderland), cách nhà em ở ranh giới phía đông bắc Berlin khoảng một giờ lái xe. Cơ quan chức năng đã xác minh chính xác danh tính của nạn nhân, đồng thời bắt giữ một nghi phạm.

Phát hiện nhờ vụ việc đột nhập bất ngờ

Theo thông cáo chung từ Viện Kiểm sát và Cảnh sát Berlin vào tối Chủ nhật, cảnh sát Brandenburg nhận được tin báo lúc 12 giờ trưa về nghi vấn xâm nhập trái phép tại ngôi nhà thuộc ngôi làng 400 dân này. Một người tự ý đi vào căn nhà hoang đã bị phát hiện.

Bé gái trước đó mất tích khi đi học

Báo B.Z. đưa tin, chủ sở hữu căn nhà phát hiện có dấu hiệu đột nhập nên báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng vào bên trong, họ phát hiện thi thể của Lisa T. cùng một người đàn ông bị thương rất nặng.

Thông tin từ Hãng thông tấn Đức (dpa) cho biết, người đàn ông này được cho là đã dùng súng tự sát. Cơ quan điều tra nghi ngờ hắn chính là hung thủ đã sát hại bé gái trước đó.

Nghi phạm trong tình trạng nguy kịch

Lực lượng cứu hộ đã đưa nghi phạm đến bệnh viện. Tối Chủ nhật, người phát ngôn Viện Kiểm sát Berlin — ông Michael Petzold — cho biết nghi phạm đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và được lực lượng cảnh sát giám sát chặt chẽ. Danh tính của người này hiện chưa được xác định và đang tiếp tục làm rõ.

Ông Petzold chưa đưa ra thông tin chi tiết về các vết thương của nghi phạm cũng như nguyên nhân tử vong của bé gái. Quyết định khám nghiệm khám nghiệm tử thi đã được đưa ra. Nghi vấn về một tội phạm tình dục cũng đang được xem xét.

"Hiện chưa rõ liệu người đàn ông này có thể qua khỏi hay không.", Michael Petzold, người phát ngôn Viện Kiểm sát Berlin cho biết.

Đội trọng án thuộc Sở Cảnh sát Hình sự Berlin (LKA) phối hợp cùng Cảnh sát Brandenburg tiến hành thu thập dấu vết tại hiện trường và tiếp tục mở rộng điều tra.

Cuộc tìm kiếm diện rộng trong nhiều ngày

Một người dân địa phương chia sẻ với báo Bild rằng vào thứ Ba — ngày Lisa mất tích — có một chiếc xe mang biển số Berlin bật đèn cảnh báo nguy hiểm đỗ nhiều giờ trước căn nhà xảy ra vụ việc. Một số hàng xóm khác cho biết họ nghe thấy tiếng kêu cứu trong những ngày qua nhưng không ai báo cảnh sát.

Thông báo tìm kiếm Lisa

Người phát ngôn Petzold chia sẻ với Tagesspiegel rằng trước khi tìm thấy thi thể, không hề có manh mối nào cho thấy bé gái bị đưa tới nơi cách Berlin 50 km (gần biên giới Ba Lan). Trước đó, công tác tìm kiếm chỉ tập trung ở khu vực Marzahn-Hellersdorf (Berlin) và vùng phụ cận bang Brandenburg. Riêng trong ngày Chủ nhật, hơn 100 cảnh sát đã tham gia tìm kiếm.

Cảnh sát đã đi từng nhà để lấy thông tin, phát tờ rơi tìm kiếm và rà soát các khu vực xung quanh bằng chó nghiệp vụ và trực thăng, bao gồm cả các khu công viên lân cận và trung tâm thương mại Kaufpark Eiche.

Trước đó, vào thứ Bảy, khoảng 220 cảnh sát đã lùng xới khu vực Marzahn-Hellersdorf, từ môi trường sống xung quanh nhà nạn nhân đến các tuyến đường em thường đi học và vui chơi.

Mẹ nạn nhân lên tiếng kêu gọi trợ giúp

Trên mạng xã hội, mẹ của Lisa đã đăng các clip bài viết kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm con gái. Trong một bài đăng bằng tiếng Việt trên Facebook, bà viết: "Mama chỉ hy vọng con về nhà an toàn và khỏe mạnh. Mama nhớ con nhiều lắm."

Lisa T. rời nhà trên đường Golliner Straße vào khoảng 7h15 sáng thứ Ba (3/11) để đón xe buýt từ Barnimplatz đến trường học ở Sella-Hasse-Straße (khoảng 7h30), nhưng em đã không bao giờ đến trường.

Theo B.Z., gia đình nghi ngờ Lisa đã bị bắt cóc. Chị gái em chia sẻ: "Em sẽ không bỏ đi đâu cả, em tôi không phải đứa trẻ như thế." Điện thoại của em bị tắt chỉ 3 phút sau khi bước ra khỏi nhà.

Hiện tại, nhiều chi tiết xung quanh vụ án (như diễn biến vụ việc, thời điểm tử vong, danh tính và động cơ của hung thủ) vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Nếu nghi phạm tử vong, nhiều câu hỏi có thể sẽ không bao giờ có lời giải, bởi theo quy định, vụ án điều tra sẽ bị đình chỉ khi bị cáo qua đời.

Nguồn: Tagesspiegels