Hai người con của Jensen Huang đang làm gì?

Cả 2 người con đã trưởng thành của tỷ phú đều từng làm việc trong ngành ẩm thực, nhà hàng.

Hành trình của hai người con của CEO Nvidia Jensen Huang là Madison Huang và Spencer Huang tại tập đoàn đã thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ, đánh dấu bước chuyển mình của Nvidia thành tập đoàn lớn đầu tiên tại Thung lũng Silicon hoạt động theo mô hình công ty gia đình. Thay vì trực tiếp đảm nhận các chức vụ quản lý ngay từ đầu như con cái của nhiều nhà sáng lập khác, cả hai đều bắt đầu sự nghiệp tại tập đoàn với vai trò thực tập sinh và từng bước thăng tiến.

2 con của tỷ phú Jensen Huang đều đang làm việc tại tập đoàn

Trước khi gia nhập Nvidia, cả Madison và Spencer đều không theo đuổi ngành công nghệ ngay từ đầu. Madison tốt nghiệp chuyên ngành làm bánh và rượu tại trường nghệ thuật ẩm thực Le Cordon Bleu ở Paris, từng làm đầu bếp tại New York, San Francisco và dành bốn năm làm việc tại tập đoàn hàng hiệu LVMH.

Trong khi đó, Spencer từng cùng bạn vận hành một quán bar có tên R&D Cocktail Lab tại Đài Bắc và học tiếng Trung tại Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc). Bước ngoặt diễn ra vào năm 2019 khi hai anh em cùng tham gia một khóa học ngắn hạn về trí tuệ nhân tạo tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó đều hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) với Madison tại Trường Kinh doanh London và Spencer tại Đại học New York.

Madison bắt đầu làm thực tập sinh marketing tại Nvidia vào năm 2020 và nhanh chóng tiến xa. Hiện cô giữ vị trí Giám đốc cấp cao thuộc bộ phận phần mềm mô phỏng, quản lý các hoạt động của nền tảng Omniverse chuyên phát triển công nghệ bản sao kỹ thuật số cho thiết kế nhà máy ảo. Mức thu nhập của Madison trong năm tài chính 2025 được ghi nhận đạt khoảng 1,1 triệu USD bao gồm lương, thưởng và các phúc lợi khác.

Spencer đóng cửa quán bar vào năm 2021 và gia nhập bộ phận robot của Nvidia vào năm 2022 với vai trò quản lý sản phẩm cho nhóm Isaac Sim Cloud. Hiện anh là Quản lý dòng sản phẩm robot, chịu trách nhiệm phát triển các mô hình AI và phần mềm mô phỏng cho robot, với mức thu nhập khoảng 530.000 USD.

Gia đình Huang

Cả hai người con đều không làm việc ở mảng sản xuất bán dẫn cốt lõi mà tập trung vào các lĩnh vực chiến lược mới nổi, tạo nền tảng tăng trưởng cho tương lai của Nvidia. Đồng nghiệp nhận xét hai anh em có phong cách lãnh đạo đối lập. Madison sở hữu phong cách quản lý quyết đoán, đặt ra tiêu chuẩn công việc rất cao và thường phản hồi email chỉ trong vài phút. Sự xuất hiện nổi bật của cô tại triển lãm Computex Taipei trong trang phục vest xanh đặc trưng cũng thu hút sự quan tâm lớn. Trong khi đó, Spencer chọn phương pháp hợp tác hơn và áp dụng phong cách quản lý tương tự cha mình, điển hình là việc triển khai hệ thống báo cáo "5 ưu tiên hàng đầu" hằng tuần.

Mô hình hoạt động này dựa trên việc sắp xếp nhân sự chiến lược hơn là sự kế thừa truyền thống. Ngoài hai người con của Jensen Huang, con của đồng sáng lập Chris Malachowsky và Giám đốc Aarti Shah cũng đang làm việc tại Nvidia.

Trả lời những lo ngại về vấn đề ưu ái người thân trong cuộc họp toàn công ty, Jensen Huang bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của các nhân sự này và khẳng định các bậc phụ huynh sẽ không tiến cử con mình nếu điều đó gây ra rủi ro hay ảnh hưởng xấu đến công ty. Hiện chưa rõ Madison và Spencer có nắm giữ cổ phần tại Nvidia hay không, nhưng ngay cả khi thừa kế khoảng 3,5% cổ phần mà ông Jensen Huang đang sở hữu, việc chi phối trực tiếp bộ máy quản trị tập đoàn vẫn là điều không dễ dàng.

Nguồn: TOI