Bắt tại trận: Người tình hôn CEO NVIDIA Jensen Huang giữa chốn đông người

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội X ghi lại khoảnh khắc Alice Huang hôn má, có những cử chỉ thân mật với CEO NVIDIA Jensen Huang giữa chốn đông người, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong đoạn video dài khoảng 35 giây đang lan truyền trên X, Jensen Huang xuất hiện cùng một người phụ nữ được cho là Alice Huang. Giữa không gian có nhiều người qua lại, người phụ nữ chủ động tiến lại gần, ghé mặt hôn lên má vị tỷ phú công nghệ.

Cả hai sau đó trao nhau những ánh nhìn trìu mến. Trong lúc di chuyển, Alice Huang còn đưa tay chạm vào lưng Jensen Huang. Những cử chỉ gần gũi của hai người khiến đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Cận cảnh cử chỉ tình cảm giữa Alice Huang và CEO NVIDIA - Nguồn video: X

Đáng chú ý, đoạn clip xuất hiện trong bối cảnh đời tư của CEO NVIDIA đang trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế, sau những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa ông và một nữ doanh nhân người Trung Quốc tên Alice Huang.

Theo Financial Times, Jensen Huang đã thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi tới nhân viên NVIDIA. Đây được xem là lần hiếm hoi vị tỷ phú công nghệ công khai đề cập đến chuyện ngoại tình và gửi lời xin lỗi về những tổn thương mình gây ra.

Trong bức thư, Jensen Huang viết: "Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi".

Jensen Huang viết thư xin lỗi, thừa nhận ngoại tình

Vị CEO cho biết gia đình luôn dành cho ông tình yêu thương và sự ủng hộ, nhưng ông lại không đáp lại bằng sự trung thực và lòng chung thủy xứng đáng. Ông nhận toàn bộ trách nhiệm về hành động của mình, đồng thời bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ dần lấy lại được niềm tin của vợ con.

Không chỉ gửi lời xin lỗi gia đình, Jensen Huang còn thừa nhận đã khiến các đồng nghiệp, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông thất vọng. Ông khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho NVIDIA và nỗ lực lấy lại sự tin tưởng của những người đã đồng hành cùng mình.

Jensen Huang ngồi cùng Huang Le hồi năm 2025

Được biết, thông tin về chuyện tình cảm của Jensen Huang được chú ý sau bài điều tra của The New York Times cuối tháng 10/2026. Nhân vật được nhắc đến là Alice Huang, còn có tên Huang Le, một nữ doanh nhân người Trung Quốc từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của NVIDIA.

Ngày 8/11, NVIDIA thông báo hội đồng quản trị sẽ thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập, phối hợp với luật sư bên ngoài, để tiến hành điều tra những thông tin liên quan đến CEO Jensen Huang và nguy cơ ông trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Hội đồng quản trị NVIDIA cho biết chưa có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của công ty đã bị xâm phạm. Jensen Huang cũng tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác đầy đủ.

Vụ việc đang khiến đời tư của một trong những doanh nhân quyền lực nhất ngành công nghệ thế giới trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.

Theo Washington Post, FT