Con gái từng làm đầu bếp của Jensen Huang

Madison Huang từng là một đầu bếp được đào tạo tại Le Cordon Bleu trước khi vào làm việc tại đế chế NVIDIA.

Trước khi gia nhập gã khổng lồ công nghệ trị giá 5,25 nghìn tỷ USD của cha mình, đầu bếp từng được đào tạo tại Le Cordon Bleu này đã làm việc tại LVMH ở Paris và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tại MIT.

Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của NVIDIA Corporation, đã tích lũy được khối tài sản cá nhân khổng lồ nhờ công ty sản xuất chip đồ họa này. Theo Forbes, ông sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 187,3 tỷ USD, nhưng lại chưa có người thừa kế chính thức.

Người đàn ông 63 tuổi này, người đã lãnh đạo NVIDIA trong hơn ba thập kỷ, vẫn chưa đưa ra kế hoạch kế vị để tiếp quản doanh nghiệp trị giá 5,25 nghìn tỷ USD của mình, một động thái khiến các nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon không khỏi thắc mắc.

Jensen Huang và con gái lớn Madison

Mặc dù ông Huang chưa phác thảo kế hoạch kế vị, con gái lớn của ông là Madison Huang, hiện đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại NVIDIA, đã xuất hiện nhiều hơn trước công chúng cùng cha mình. Gần đây nhất, cô được nhìn thấy tại Hội nghị Robot Thế giới 2026 ở Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 8. Những lần xuất hiện cùng nhau của hai cha con đã làm dấy lên nghi vấn rằng ông Huang có thể đang chuẩn bị cho con gái tiếp quản công ty.

Trước khi gia nhập công ty của cha, Madison đã trên đường phát triển sự nghiệp trong ngành nhà hàng khách sạn với vai trò là một đầu bếp, theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn của cô. Madison tốt nghiệp Học viện Ẩm thực Hoa Kỳ với bằng cử nhân nghệ thuật ẩm thực vào năm 2012. Sau đó, cô chuyển đến Paris (Pháp) để nhận bằng cao đẳng làm bánh tại Le Cordon Bleu vào năm 2013. Cô cũng nghiên cứu về quản lý rượu vang và quản trị khách sạn tại chi nhánh London của trường ẩm thực nổi tiếng này từ năm 2014 đến năm 2015.

Ái nữ nhà NVIDIA từng là đầu bếp chuyên nghiệp

Madison đã làm việc với tư cách là quản lý tiếp thị và phát triển tại LVMH ở Paris trong bốn năm trước khi đăng ký một khóa học ngắn hạn dành cho nhà quản lý về trí tuệ nhân tạo tại Trường Quản lý MIT Sloan vào năm 2019. Đến năm 2020, cô gia nhập NVIDIA với tư cách là thực tập sinh tiếp thị và nhanh chóng thăng tiến qua các vị trí.

Hiện tại, cô giữ chức giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm. Em trai của Madison là Spencer Huang cũng làm việc cho Nvidia. Giống như Madison, Spencer từng làm việc trong ngành thực phẩm và đồ uống khi điều hành một quán bar cocktail đạt nhiều giải thưởng ở Đài Loan (Trung Quốc) trước khi gia nhập Nvidia vào năm 2022.

Jensen Huang kết hôn với Lori Huang và họ có hai người con là Madison và Spencer. Nhà doanh nghiệp được mệnh danh là Steve Jobs của trí tuệ nhân tạo này đã gặp vợ mình tại Đại học Bang Oregon, nơi cả hai cùng học ngành kỹ thuật và bắt cặp làm bài thực hành trong phòng thí nghiệm.

Vợ chồng tỷ phú Huang

Ông từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Trung Quốc) rằng ông là cậu học sinh trẻ nhất trong lớp học gồm 250 sinh viên và chỉ có ba nữ sinh. Ông đã chủ động tiến đến và ngỏ lời làm bài tập cùng bà với lời hứa sẽ giúp bà đạt toàn điểm A. Hai người kết hôn khoảng 5 năm sau khi gặp nhau, theo tiểu sử của ông Huang trên trang web của Trường Kỹ thuật thuộc Đại học Bang Oregon.

Lori và Madison chính là những người đứng sau phong cách áo da đen đặc trưng của CEO Nvidia. Nhà đồng sáng lập Nvidia chia sẻ trên chương trình trực tuyến The Moment của HP rằng ông rất hạnh phúc khi được vợ và con gái tư vấn trang phục.

Nguồn: SCMP