Rời Đài Loan (Trung Quốc) sang Mỹ khi mới 9 tuổi, làm nhân viên rửa bát tại một nhà hàng và trải qua những ngày tháng bị bắt nạt, Jensen Huang đã đi một hành trình dài trước khi xây dựng nên đế chế chip Nvidia.

Ngày 8/11, Jensen Huang, CEO kiêm nhà sáng lập Nvidia, khiến dư luận chú ý khi gửi thư xin lỗi nhân viên, trong đó lần đầu công khai thừa nhận đã không chung thủy với vợ. Người đàn ông 63 tuổi cho biết hành động của mình đã làm tổn thương vợ và các con, đồng thời nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi", Huang viết trong thư gửi nhân viên.

Jensen Huang (Ảnh: Reuters)

Không dừng lại ở lời xin lỗi gia đình, CEO Nvidia còn gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông, thừa nhận đã không đáp ứng được trách nhiệm của một người lãnh đạo.

Vụ việc khiến đời tư của một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ thế giới trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, phía sau chiếc áo khoác da đen quen thuộc và khối tài sản khổng lồ là một hành trình lập nghiệp không hề bằng phẳng, bắt đầu từ cậu bé nhập cư đến Mỹ khi mới 9 tuổi.

Tuổi thơ xa gia đình và những ngày đầu ở nước Mỹ

Jensen Huang sinh năm 1963 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Khi còn nhỏ, ông cùng gia đình chuyển đến Thái Lan sinh sống. Năm 9 tuổi, Huang và anh trai được gửi sang Mỹ trước cha mẹ, bắt đầu cuộc sống mới tại một đất nước mà cả ngôn ngữ lẫn văn hóa đều xa lạ.

Theo hồ sơ của tạp chí The New Yorker, hai anh em ban đầu đến Tacoma, bang Washington, sống cùng người thân. Sau đó, họ được gửi đến Oneida Baptist Institute, một trường nội trú ở bang Kentucky.

Người thân của Huang từng nghĩ đây là một trường học danh tiếng. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa những gì gia đình hình dung. Đây là một cơ sở có tính chất như trường cải huấn dành cho những trẻ em gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường giáo dục thông thường.

Huang khi ấy còn quá nhỏ để theo học chương trình chính tại trường nên được đưa đến một trường công lập gần đó. Cậu bé người châu Á với vốn tiếng Anh hạn chế nhanh chóng trở thành mục tiêu bắt nạt của những học sinh khác.

Jensen Huang thời trẻ (Ảnh tư liệu)

Trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker, Huang nhớ lại những lời miệt thị mà mình phải nghe gần như mỗi ngày. Có thời điểm, các học sinh địa phương còn tìm cách rung lắc cây cầu đi bộ cũ khi ông đang băng qua để đến trường.

Những ngày tháng ấy không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Huang sau này cho biết khoảng thời gian ở Oneida đã góp phần hình thành khả năng chịu đựng áp lực và tinh thần không dễ bỏ cuộc của ông.

Cũng tại ngôi trường này, khi mới khoảng 9 tuổi, Huang đã phải làm những công việc vệ sinh trong khu nội trú, bao gồm cọ rửa nhà vệ sinh. Đó là một trong những trải nghiệm lao động đầu tiên của cậu bé trước khi bước vào cuộc sống tại Mỹ.

Khoảng hai năm sau, cha mẹ Huang hoàn tất quá trình nhập cư và chuyển đến bang Oregon. Hai anh em đoàn tụ với gia đình, bắt đầu một chương mới trong cuộc sống.

Tại Mỹ, Huang dần thích nghi với môi trường học tập. Ông theo học tại trường trung học Aloha, bang Oregon, tham gia các câu lạc bộ toán học, máy tính và khoa học. Đặc biệt, Huang còn là một vận động viên bóng bàn trẻ có thứ hạng cao trên toàn quốc và tốt nghiệp trung học khi mới 16 tuổi.

Từ nhân viên rửa bát đến kỹ sư chip bán dẫn

Năm 15 tuổi, Huang bắt đầu làm việc tại nhà hàng Denny's ở Portland, bang Oregon. Công việc ban đầu của ông là rửa bát, sau đó lần lượt chuyển sang phục vụ bàn và bưng đồ uống cho khách.

Trong một bài viết đăng trên blog chính thức của Nvidia năm 2023, Huang kể lại rằng ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhà hàng và tự tin có thể mang nhiều cốc cà phê hơn bất kỳ ai.

Ông cũng từng mô tả công việc rửa bát của mình bằng những lời khá hài hước: làm việc có kế hoạch, ngăn nắp và luôn chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng.

Jensen Huang ngồi tại văn phòng đầu tiên của NVIDIA vào năm 1994 (Ảnh tư liệu)

Những năm tháng làm việc trong nhà hàng không chỉ giúp Huang kiếm tiền mà còn mang đến những trải nghiệm đầu tiên về kỷ luật lao động, khả năng chịu áp lực và cách phục vụ khách hàng.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Huang theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon. Tại đây, ông gặp Lori Mills, người sau này trở thành vợ mình. Cả hai có chung niềm yêu thích với lĩnh vực kỹ thuật và cùng xây dựng cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Năm 1984, Huang nhận bằng cử nhân kỹ thuật điện. Sau đó, ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành bán dẫn, lần lượt làm việc tại LSI Logic và Advanced Micro Devices (AMD).

Đây là giai đoạn Huang tích lũy kinh nghiệm thực tế về thiết kế chip, công nghệ máy tính và hoạt động của ngành công nghiệp bán dẫn. Ông đồng thời tiếp tục học tập, theo học chương trình sau đại học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Stanford trong khi vẫn làm việc toàn thời gian.

Năm 1992, Huang nhận bằng thạc sĩ tại Stanford. Một năm sau, ông đưa ra quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Ý tưởng Nvidia bắt đầu từ một chiếc bàn trong nhà hàng

Năm 1993, khi vừa tròn 30 tuổi, Jensen Huang cùng hai kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem gặp nhau tại một nhà hàng Denny's ở San Jose để bàn về việc thành lập công ty.

Cả ba nhận thấy thị trường máy tính cá nhân đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là nhu cầu về đồ họa 3D trong trò chơi điện tử. Họ muốn tạo ra một loại chip có khả năng xử lý đồ họa tốt hơn, giúp máy tính thực hiện những tác vụ mà các bộ xử lý thông thường gặp nhiều hạn chế.

Ý tưởng ấy trở thành nền móng cho Nvidia.

Huang khi đó không có nhiều kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp. Ông từng kể rằng khi hai người bạn đề nghị cùng thành lập công ty, bản thân cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông thậm chí đã tìm mua sách hướng dẫn viết kế hoạch kinh doanh nhưng nhanh chóng nhận ra việc đọc hết một cuốn sách dày hàng trăm trang có thể khiến cơ hội khởi nghiệp trôi qua.

Cuối cùng, cả ba quyết định bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình.

Nvidia được thành lập năm 1993 với Jensen Huang giữ vai trò CEO, đồng thời là chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị. Ông khi ấy mới 30 tuổi, trẻ hơn hai người đồng sáng lập còn lại.

Những ngày đầu, Nvidia tập trung phát triển công nghệ đồ họa cho máy tính cá nhân. Tuy nhiên, con đường không hề bằng phẳng. Năm 1996, sản phẩm đầu tiên của công ty gặp thất bại do lựa chọn công nghệ không phù hợp với hướng phát triển của thị trường. Theo CBS News, Nvidia khi ấy đứng trước nguy cơ phá sản.

Thay vì từ bỏ, Huang cùng các cộng sự quyết định thay đổi hướng đi, điều chỉnh thiết kế sản phẩm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của ngành công nghiệp máy tính.

Bước ngoặt này giúp Nvidia tiếp tục tồn tại và từng bước khẳng định vị trí trên thị trường.

Năm 1999, công ty giới thiệu bộ xử lý đồ họa GPU, công nghệ góp phần thay đổi cách máy tính xử lý hình ảnh và đồ họa. Ban đầu, GPU chủ yếu phục vụ lĩnh vực trò chơi điện tử, nhưng khả năng xử lý song song của công nghệ này sau đó mở ra nhiều ứng dụng rộng lớn hơn.

Từ đồ họa trò chơi điện tử đến trung tâm của cuộc cách mạng AI

Một trong những quyết định quan trọng nhất của Nvidia dưới thời Jensen Huang là không giới hạn GPU trong lĩnh vực đồ họa.

Năm 2006, công ty giới thiệu CUDA, nền tảng phần mềm cho phép các nhà phát triển khai thác khả năng tính toán song song của GPU để xử lý nhiều bài toán khoa học và kỹ thuật phức tạp.

Công nghệ này dần trở thành một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Khi nhu cầu huấn luyện các mô hình AI ngày càng tăng, GPU của Nvidia trở thành lựa chọn quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ.

Theo Caltech, công nghệ của Nvidia đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của những hệ thống AI hiện đại, trong đó có các mô hình học sâu và những hệ thống đứng sau ChatGPT. Từ một công ty khởi nghiệp với ý tưởng cải thiện đồ họa trò chơi điện tử, Nvidia từng bước mở rộng sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu, siêu máy tính, robot và trí tuệ nhân tạo.

Jensen Huang vẫn giữ vị trí CEO từ ngày thành lập công ty đến nay. Ông cũng trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghệ toàn cầu.

Tại sự kiện kỷ niệm 30 năm Nvidia ở nhà hàng Denny's năm 2023, Huang đã trở lại chiếc bàn nơi ý tưởng thành lập công ty từng được hình thành. Nơi này sau đó được gắn một tấm bảng kỷ niệm sự kiện ra đời của Nvidia.

Nhìn lại hành trình của mình, Huang từng nhấn mạnh rằng thành công không đến từ một phép màu, mà là kết quả của quá trình làm việc bền bỉ trong nhiều thập kỷ.

Hơn 30 năm trước, Jensen Huang từng ngồi trong một nhà hàng Denny's để bàn về ý tưởng thành lập Nvidia. Từ chiếc bàn bình dân ấy, ông cùng hai cộng sự đã xây dựng nên một đế chế công nghệ có ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng khi đã trở thành một trong những người quyền lực nhất Thung lũng Silicon, Huang lại phải đối diện với một thử thách không thể giải quyết bằng những con chip hay thuật toán: lấy lại niềm tin từ chính những người thân thiết nhất.