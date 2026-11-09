CEO NVIDIA Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, gửi lời xin lỗi đến vợ và các con

Trong thông điệp gửi tới nhân viên hôm Chủ Nhật, CEO NVIDIA đã công khai thừa nhận không chung thủy với vợ.

Ông Jensen Huang, CEO kiêm đồng sáng lập NVIDIA, đã công khai thừa nhận không chung thủy với vợ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình trong một thông điệp nội bộ gửi tới nhân viên hôm Chủ nhật. Lời thú nhận được đưa ra chỉ hai ngày sau khi những thông tin về đời tư của ông xuất hiện trên truyền thông, khiến ban lãnh đạo NVIDIA phải mở cuộc điều tra độc lập.

“Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi”, ông Huang viết trong thông điệp gửi nhân viên.

CEO NVIDIA, ông Jensen Huang. Ảnh Getty Images

Vị CEO cũng thừa nhận đã khiến gia đình thất vọng, dù vợ và các con luôn dành cho ông tình yêu thương và sự ủng hộ. Ông bày tỏ hy vọng gia đình có thể vượt qua tổn thương và theo thời gian, ông sẽ lấy lại được niềm tin của những người thân yêu.

“Tôi yêu vợ và gia đình. Tôi biết một lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì mình đã làm”, ông Huang viết.

Lời thừa nhận của người đứng đầu NVIDIA xuất hiện sau khi Financial Times đưa tin về mối quan hệ tình cảm bị cáo buộc giữa ông và Alice Huang, một nữ lãnh đạo tại Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở ở Singapore và là khách hàng của NVIDIA. Trước đó, NVIDIA từng khẳng định những tương tác giữa CEO Jensen Huang và bà Alice Huang không có gì bất thường trong quá trình làm việc với khách hàng.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở đời tư của vị CEO. Hội đồng quản trị NVIDIA đã quyết định thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập, có sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài, để điều tra thông tin cho rằng ông Jensen Huang có thể đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

CEO Jensen Huang và nữ doanh nhân Alice Huang

NVIDIA nhấn mạnh hội đồng quản trị hiện không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của công ty đã bị xâm phạm. Dù vậy, cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có nhằm làm rõ những nghi vấn liên quan.

Ông Huang cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra và tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO trong thời gian này. Trong thông điệp gửi nhân viên, ông cũng thừa nhận mình đã không đáp ứng được trách nhiệm của một người lãnh đạo và cam kết nỗ lực lấy lại niềm tin của đội ngũ.

“Tôi hoàn toàn cam kết với NVIDIA và sẽ làm việc để giành lại sự tin tưởng của các bạn”, ông viết.

Bà Alice Huang nhiều lần xuất hiện bên cạnh CEO NVIDIA

Ông Jensen Huang, 63 tuổi, đồng sáng lập NVIDIA vào năm 1993 và là một trong những CEO sáng lập tại Thung lũng Silicon có thời gian lãnh đạo lâu nhất. Dưới sự điều hành của ông, NVIDIA chuyển mình từ một công ty sản xuất chip đồ họa phục vụ trò chơi điện tử thành một trong những doanh nghiệp công nghệ giá trị nhất thế giới.

Quy mô và thành công của NVIDIA cũng khiến vai trò cá nhân của ông Huang trở nên đặc biệt quan trọng. Công ty hiện vận hành với đội ngũ lãnh đạo thân cận, trong khi ông trực tiếp quản lý hàng chục lãnh đạo cấp dưới và giữ vai trò đại diện chủ chốt trong các hoạt động đối ngoại.

Giá trị vốn hóa của NVIDIA đã tăng từ khoảng 1.000 tỷ USD năm 2023 lên 4.500 tỷ USD tại thời điểm bài viết của Financial Times được đăng tải. Vì vậy, cuộc điều tra lần này không chỉ thu hút sự chú ý bởi đời tư của một CEO nổi tiếng, mà còn đặt ra những câu hỏi về an ninh và quản trị tại một trong những công ty có vị trí quan trọng nhất trong ngành công nghiệp AI.